مركز دراسات يوقع مذكرة تعاونٍ مع مؤسسة كونراد أديناور الألمانية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) وقّع مركز البحرين للدراسات الاستراتيجية والدولية والطاقة "دراسات" مذكرة تعاون مع مؤسسة كونراد أديناور الألمانية، خلال حفل أقيم بمقر المركز في عوالي اليوم "الأربعاء". وتُمثل هذه الاتفاقية فصلًا جديدًا في الجهود التعاونية المشتركة بين المؤسستين.
وقّع المذكرة كلٌ من المدير التنفيذي لمركز "دراسات"، الدكتور حمد إبراهيم العبدالله، ومدير البرنامج الإقليمي لدول الخليج بمؤسسة كونراد أديناور،
فيليب دينستبير، بحضور عدد من المسؤولين من الجانبين. وتهدف هذه الشراكة إلى تعزيز التعاون في مجال البحوث، بناء القدرات، والتفاهم المتبادل بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك.
وأعرب الدكتور العبدالله عن تطلعه لمواصلة التعاون البناء مع المؤسسة الألمانية، مشددًا على أهمية الجهود المشتركة لمعالجة التحديات الإقليمية والعالمية، ومؤكدًا الالتزام بتعزيز السلام والتنمية المستدامة من خلال البحث العلمي والحوار.
بدوره، أكد دينستبير أن هذه الشراكة ستعزز العلاقات البحثية بين الجانبين، مشيرًا إلى تحديد العديد من مجالات التعاون المحتملة، بما في ذلك الندوات الأكاديمية المشتركة، المبادرات البحثية، وتبادل الإصدارات.
واتفق الطرفان على العمل معًا لتعزيز بناء القدرات البحثية بما يعود بالنفع على الجميع، حيث تُمثل هذه الاتفاقية التزامًا بالتعاون طويل الأمد بين الجانبين، كما تُمهّد الطريق لمبادرات تُعزز التعاون البحثي وتسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
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