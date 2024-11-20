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مركز دراسات يوقع مذكرة تعاونٍ مع مؤسسة كونراد أديناور الألمانية

11/20/2024 8:05:00 AM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) وقّع مركز البحرين للدراسات الاستراتيجية والدولية والطاقة "دراسات" مذكرة تعاون مع مؤسسة كونراد أديناور الألمانية، خلال حفل أقيم بمقر المركز في عوالي اليوم "الأربعاء". وتُمثل هذه الاتفاقية فصلًا جديدًا في الجهود التعاونية المشتركة بين المؤسستين.
وقّع المذكرة كلٌ من المدير التنفيذي لمركز "دراسات"، الدكتور حمد إبراهيم العبدالله، ومدير البرنامج الإقليمي لدول الخليج بمؤسسة كونراد أديناور،
فيليب دينستبير، بحضور عدد من المسؤولين من الجانبين. وتهدف هذه الشراكة إلى تعزيز التعاون في مجال البحوث، بناء القدرات، والتفاهم المتبادل بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك.
وأعرب الدكتور العبدالله عن تطلعه لمواصلة التعاون البناء مع المؤسسة الألمانية، مشددًا على أهمية الجهود المشتركة لمعالجة التحديات الإقليمية والعالمية، ومؤكدًا الالتزام بتعزيز السلام والتنمية المستدامة من خلال البحث العلمي والحوار.
بدوره، أكد دينستبير أن هذه الشراكة ستعزز العلاقات البحثية بين الجانبين، مشيرًا إلى تحديد العديد من مجالات التعاون المحتملة، بما في ذلك الندوات الأكاديمية المشتركة، المبادرات البحثية، وتبادل الإصدارات.
واتفق الطرفان على العمل معًا لتعزيز بناء القدرات البحثية بما يعود بالنفع على الجميع، حيث تُمثل هذه الاتفاقية التزامًا بالتعاون طويل الأمد بين الجانبين، كما تُمهّد الطريق لمبادرات تُعزز التعاون البحثي وتسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

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