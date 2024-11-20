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المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان تشارك في ورشة عمل حول مناهضة ومنع التعذيب وسوء المعاملة في المملكة المغربية

11/20/2024 8:04:59 AM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) شاركت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، ممثلة برئيسها المهندس علي أحمد الدرازي، في ورشة عمل إقليمية حول "تعزيز الضمانات التشريعية الوطنية بشأن مناهضة ومنع التعذيب وسوء المعاملة"، والتي نظّمها المجلس الوطني لحقوق الإنسان في مدينة الدار البيضاء بالمملكة المغربية الشقيقة على مدى يومين متتاليين، بالتعاون مع المكتب الإقليمي لمفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان للشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وقدم الدرازي خلال الورشة ورقة عمل حول مناهضة التعذيب في مملكة البحرين، مستعرضًا أطر التشريعات وآليات الحماية الوطنية، مع التركيز على الضمانات التشريعية في دستور مملكة البحرين، والانضمام إلى الصكوك الدولية لحقوق الإنسان، والتجريم والعقاب في التشريع الوطني، والسياسات والخطط الوطنية، وآليات الحماية، بالإضافة إلى الجهود المبذولة من المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في مجال مناهضة التعذيب.
وهدفت الورشة إلى استعراض المعايير الدولية المتعلقة بالحظر المطلق للتعذيب وسوء المعاملة والوقاية منهما، والوقوف على البروتوكولات والضمانات التشريعية اللازمة لتحقيق هذا الحظر، بالإضافة إلى استكشاف الممارسات الفضلى ذات الصلة. كما ركزت الورشة على المعايير الدولية، وجهود الأمم المتحدة وآلياتها في منع ومناهضة التعذيب وسوء المعاملة، مع تقديم نظرة عامة على التشريعات الوطنية في هذا المجال.

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