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وزير الخارجية يستقبل أعضاء اللجنة اليهودية الأمريكية

11/20/2024 8:04:58 AM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) استقبل الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، وزير الخارجية، في مقر الوزارة اليوم، أعضاء اللجنة اليهودية الأمريكية (AJC) في إطار زيارتهم لمملكة البحرين.
وتم خلال اللقاء بحث مسار العلاقات التاريخية المتميزة والشراكة الاستراتيجية بين البحرين والولايات المتحدة الأمريكية الصديقة، واستعراض علاقات التعاون الثنائي بين البحرين واللجنة اليهودية الأمريكية، وتبادل الآراء حول الجهود العربية والدولية الرامية إلى تخفيف حدة التوتر والتصعيد العسكري في المنطقة وتعزيز الأمن والسلم الإقليمي، بالإضافة إلى مناقشة آخر المستجدات والتطورات على الساحتين الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
حضر اللقاء سلمان حسن الجلاهمة، رئيس قطاع شؤون الأمريكتين بوزارة الخارجية.

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