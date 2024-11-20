وزير الخارجية يستقبل أعضاء اللجنة اليهودية الأمريكية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) استقبل الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، وزير الخارجية، في مقر الوزارة اليوم، أعضاء اللجنة اليهودية الأمريكية (AJC) في إطار زيارتهم لمملكة البحرين.
وتم خلال اللقاء بحث مسار العلاقات التاريخية المتميزة والشراكة الاستراتيجية بين البحرين والولايات المتحدة الأمريكية الصديقة، واستعراض علاقات التعاون الثنائي بين البحرين واللجنة اليهودية الأمريكية، وتبادل الآراء حول الجهود العربية والدولية الرامية إلى تخفيف حدة التوتر والتصعيد العسكري في المنطقة وتعزيز الأمن والسلم الإقليمي، بالإضافة إلى مناقشة آخر المستجدات والتطورات على الساحتين الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
حضر اللقاء سلمان حسن الجلاهمة، رئيس قطاع شؤون الأمريكتين بوزارة الخارجية.
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