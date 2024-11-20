30 يوماً نحو حياة صحية أفضل الأبحاث والدراسات العلمية تسلط الضوء على قصص نجاح تحدي دبي للياقة

(MENAFN
- Tales & Heads) دبي، الإمارات العربية المتحدة، 20 نوفمبر 2024: التكرار هو سر النجاح في بناء عادات إيجابية دائمة، و30 يوماً من النشاط اليومي هي البداية المثالية لترسيخ هذه العادات في حياتنا، وهي الفكرة الأساسية التي يقوم عليها تحدي دبي للياقة، حيث يدعو المشاركين للالتزام بممارسة 30 دقيقة من النشاط البدني يوميا لمدة 30 يوماً، ليحققوا تغييرات إيجابية ومستدامة في أسلوب حياتهم.
ويُعد تحدي دبي للياقة من المبادرات الرئيسية التي تعكس التزام دبي بأن تصبح واحدة من أكثر المدن نشاطاً في العالم. وهو يسهم بشكل كبير في تطوير اللياقة البدنية والصحة النفسية للمشاركين، ليكون نقطة بداية مهمة لهم نحو تحقيق مزيد من النجاحات بعد انتهاء فعالياته. لقد شارك في الدورة الماضية 2.4 مليون شخص، ومن المتوقع أن يشهد هذا العام مشاركة أكبر مع نهاية التحدي يوم الأحد 24 نوفمبر. ومع تزايد أعداد المشاركين، أصبح تأثير الحدث ملموساً مع اكتشاف المشاركين طرقهم الخاصة في تعزيز اللياقة البدنية والحفاظ عليها على المدى الطويل.
الأبحاث العلمية تسلط الضوء على نجاح التحدي
يشير البحث المنشور في تقرير المراجعة السنوية في علم النفس إلى أن العادات تتشكل عندما يواصل الأفراد تكرار سلوكياتهم لتحقيق أهدافهم، ما يفسر أهمية التمرين اليومي كعنصر مهم في تحدي دبي للياقة. في البداية، يكون السلوك ناتجاً عن الأهداف، لكن مع التكرار المستمر مثل التمرين اليومي، تصبح هذه السلوكيات جزءًا طبيعياً من الروتين اليومي يتم تنفيذها دون جهد أو تفكير. ويوفر تحدي دبي للياقة، على مدار 30 يوماً من الالتزام المستمر، أجواء مشجّعة تحفّز المشاركين وتقوي رغبتهم في النجاح، وتسهم في نشر التفكير الصحي الإيجابي، حيث تتشكل عادات جديدة وتتبدل الأفكار، مما يدفع الأفراد إلى تجديد التزامهم بأسلوب حياة نشط وصحي.
مبادرة مجتمعية أصيلة
تؤكد الأبحاث أهمية تحدي دبي للياقة في تعزيز روح المجتمع والتحفيز بين المشاركين، ففي دورة العام الماضي، أظهرت الأبحاث أن 94% من المشاركين شعروا أن التحدي كان مصدر إلهام لهم، وجعلهم يدعون عائلاتهم وأصدقاءهم للمشاركة فيه، وأشار 95% منهم عزمهم المشاركة في الدورات المقبلة. ويمتد التأثير الإيجابي للتحدي ليشمل جميع أفراد المجتمع، حيث يساعد في بناء ثقافة صحية قائمة على التعاون والمساندة. ومن الأشياء الملفتة في الأبحاث أن السبب الرئيسي في تحفيز المشاركين على المشاركة في تحدي دبي للياقة 2023، كان الدعم من الأصدقاء والعائلة، حيث قال شخص من كل أربعة أشخاص، أي ما يعادل 25%، إنه كان أكبر دافع لهم للمشاركة.
الفوائد البدنية والنفسية للمشاركة
أظهرت الأبحاث الخاصة بتحدي دبي للياقة الفوائد الإيجابية لممارسة 30 دقيقة من التمرين يوميا لمدة 30 يوماً. وأشار شخص من كل خمسة مشاركين في تحدي 2023 بما يمثل (18%) إلى تحسن في لياقتهم البدنية أثناء التحدي. لكن التأثير لا يقتصر على اللياقة البدنية فقط، بل يمتد إلى الجانب النفسي أيضاً، حيث قال شخص من كل ستة مشاركين بما يمثل (15%) أنه شعر بتحسن الصحة النفسية، واستحوذت زيادة الثقة في النفس، والقدرة على الاسترخاء، وانخفاض مستويات التوتر والقلق على نسبة 14% لكل منها. أما على صعيد تأثير التحدي على النوم، فكانت النتائج إيجابية، حيث قال أكثر من أربعة من كل خمسة مشاركين، أي ما يعادل 83%، أن عادات النوم تحسّنت، وهو ما سيجعل المشاركين في تحدي دبي للياقة ينعمون بنوم هانئ.
التجارب الناجحة تمهد الطريق نحو حياة أكثر صحة ولياقة
تؤكد الدراسات أن التجارب الإيجابية تساعد في تبني سلوكيات مستدامة على المدى الطويل. وهو ما بيّنته إحدى الدراسات التي نشرتها مجلة BMC Psychology العلمية، حيث أظهرت أن تكرار السلوكيات الإيجابية يعزز من تشكيل العادات. وفي عام 2023، أفاد 91% من المشاركين في تحدي دبي للياقة بأن تجربتهم كانت مميزة وإيجابية، مما يجعل هذا التحدي أداة فعّالة في تمهيد الطريق نحو جعل التمارين الرياضية جزءاً من أسلوب حياة مستدام وليس مجرد هدف مؤقت.
الاستعداد لعام آخر من النجاح والإنجاز
يُعد تحدي دبي للياقة، الحدث الفريد من نوعه في العالم، تجربة مجتمعية غير مسبوقة. ويواصل كل عام تعزيز اللياقة البدنية والصحة النفسية لسكان دبي وزوارها. كما يُحفّز المشاركين، من خلال فعالياته المنتشرة في كل أنحاء المدينة، والأنشطة التي تناسب الجميع، والمجتمع الداعم، على ممارسة النشاط البدني، ويعزز جودة حياتهم، ويُساعدهم على جعل التمارين الرياضية جزءاً أساسياً من حياتهم اليومية.
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