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بوريل: الأردن ركيزة للاستقرار والحكمة في عين العاصفة

11/20/2024 7:22:06 AM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - قال الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، نائب رئيسة المفوضية الأوروبية، جوزيف بوريل: إن "الأردن ركيزة للاستقرار والحكمة في عين العاصفة، ويستحق كل دعمنا".

وأضاف بوريل في منشور عبر منصة (إكس)، "لقد كان شرفا خاصا أن يستقبلني جلالة الملك عبدالله الثاني (اليوم). إن شراكتنا تتجاوز بكثير المخاوف المشتركة، فهي تتعلق ببناء مستقبل أفضل لمنطقتينا".

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