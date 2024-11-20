بوريل: الأردن ركيزة للاستقرار والحكمة في عين العاصفة

(MENAFN
- Khaberni) خبرني - قال الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، نائب رئيسة المفوضية الأوروبية، جوزيف بوريل: إن "الأردن ركيزة للاستقرار والحكمة في عين العاصفة، ويستحق كل دعمنا".
وأضاف بوريل في منشور عبر منصة (إكس)، "لقد كان شرفا خاصا أن يستقبلني جلالة الملك عبدالله الثاني (اليوم). إن شراكتنا تتجاوز بكثير المخاوف المشتركة، فهي تتعلق ببناء مستقبل أفضل لمنطقتينا".
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