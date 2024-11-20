بوريل: الأردن ركيزة للاستقرار والحكمة في عين العاصفة

وأضاف بوريل في منشور عبر منصة (إكس)، "لقد كان شرفا خاصا أن يستقبلني جلالة الملك عبدالله الثاني (اليوم). إن شراكتنا تتجاوز بكثير المخاوف المشتركة، فهي تتعلق ببناء مستقبل أفضل لمنطقتينا".

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