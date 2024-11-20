الاحتلال يهدم منزلا ومنشآت زراعية في الرماضين جنوب غرب الخليل

(MENAFN
- Palestine News Network
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الخليل/PNN- هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، منزلا، وعددا من المنشآت الزراعية في بلدة الرماضين، جنوب غرب الخليل.
وذكر مدير بلدية الرماضين أنيس زغارنة لمراسل الوكالة الرسمية، أن قوات الاحتلال اقتحمت بعدد من الآليات العسكرية البلدة، وهدمت بالجرافات منزلا مأهولا في منطقة عرب الفريجات، تبلغ مساحته 120 مترا مربعا، وتعود ملكيته لأبناء جمال زغارنة.
كما هدمت بركسات زراعية تزيد مساحتها على 350 مترا مربعا، وبئرا للمياه، وأتلفت عددا من الأشجار المثمرة في منطقتي "أم سدرة"، و"التينة"، تعود للمواطنين حجة الهوارين، وجميل زغارنة.
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