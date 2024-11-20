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الاحتلال يهدم منزلا ومنشآت زراعية في الرماضين جنوب غرب الخليل

11/20/2024 7:10:18 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) الخليل/PNN- هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، منزلا، وعددا من المنشآت الزراعية في بلدة الرماضين، جنوب غرب الخليل.

وذكر مدير بلدية الرماضين أنيس زغارنة لمراسل الوكالة الرسمية، أن قوات الاحتلال اقتحمت بعدد من الآليات العسكرية البلدة، وهدمت بالجرافات منزلا مأهولا في منطقة عرب الفريجات، تبلغ مساحته 120 مترا مربعا، وتعود ملكيته لأبناء جمال زغارنة.

كما هدمت بركسات زراعية تزيد مساحتها على 350 مترا مربعا، وبئرا للمياه، وأتلفت عددا من الأشجار المثمرة في منطقتي "أم سدرة"، و"التينة"، تعود للمواطنين حجة الهوارين، وجميل زغارنة.

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