حنان نصار .. رحلة القوة والتحدي في عالم الملاكمة الأردنية

(MENAFN
- Amman Net) حنان نصار هي لاعبة ملاكمة أردنية بارزة، حققت إنجازًا تاريخيًا في رياضة
الملاكمة النسائية على مستوى الشرق الأوسط. توجت نصار بالميدالية الذهبية في منافسات وزن تحت 52 كغم خلال النسخة الخامسة عشرة من دورة الألعاب العربية التي أُقيمت في الجزائر. بهذا الإنجاز، أصبحت حنان نصار أول ملاكمة أردنية تحقق ميدالية ذهبية في دورات الألعاب العربية، مما يُعد علامة فارقة في تاريخ الرياضة الأردنية والعربية.
تناولت حلقة اليوم في برنامجنا الأسبوعي قصص نسائية على راديو البلد 92.5،
قصة نجاح مميزة من عالم الرياضة النسائية، حيث استضفنا لاعبة الملاكمة الأردنية حنان نصار
، إحدى أبرز الوجوه الرياضية في المنتخب الوطني الأردني، وتحدثنا عن رحلتها الملهمة، التحديات التي واجهتها، وكيف استطاعت تحقيق إنجازات مبهرة في رياضة يُعتبر وجود النساء فيها تحدياً بحد ذاته.
أشارت نصار عن بداية مشوارها في عالم الملاكمة والدافع الذي جعلها تخوض هذه الرياضة، والعقبات التي واجهتها، مثل التحديات الجندرية ونقص الدعم، كما أوضحت كيف تغلبت عليها من خلال المثابرة والعمل الجاد.
وذكرت نصار، عن دور عائلتها في دعم مسيرتها الرياضية وكيف كان لتشجيعهم دور كبير في تعزيز ثقتها بنفسها.
وأوضحت كيف استطاعت التوفيق بين دراستها الجامعية وممارستها للملاكمة، مشيرة إلى أهمية تنظيم الوقت لتحقيق النجاح في كلا المجالين.
وعبرت نصار عن طموحاتها بالمشاركة في بطولات دولية تمثل فيها الأردن، مشيرة إلى حلمها بالمشاركة في الأولمبياد مستقبلاً.
أختتمت نصار الحلقة برسالة ملهمة للفتيات اللواتي يرغبن في دخول مجال الملاكمة، مؤكدة أن الإصرار والعزيمة هما مفتاح النجاح.
كانت الحلقة فرصة لتسليط الضوء على إنجازات المرأة الأردنية في مجال الرياضة، حيث أثبتت حنان نصار أن بالإصرار والعمل الجاد يمكن التغلب على كل التحديات وتحقيق الأحلام، ونتمنى لها دوام النجاح والتألق في مسيرتها الرياضية، وأن تكون مثالاً يحتذى به للجيل القادم.
هذا ويذكر أن برنامج "قصص نسائية" يهدف إلى إظهار إنجازات المرأة الأردنية وتمكينها، ويتم بالتعاون مع مؤسسة IMS
و يُعد البرنامج من إعداد وتقديم هديل الصعبي ، ويُبث كل يوم أربعاء الساعة الثانية عشرة والنصف ظهراً على راديو البلد، ويعاد بثه عبر إذاعات محلية في مختلف المحافظات الأردنية (الزرقاء والكرك).
MENAFN20112024000209011053ID1108906063
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.