حنان نصار .. رحلة القوة والتحدي في عالم الملاكمة الأردنية

MENAFN - Amman Net) حنان نصار هي لاعبة ملاكمة أردنية بارزة، حققت إنجازًا تاريخيًا في الملاكمة النسائية على مستوى الشرق الأوسط. توجت نصار بالميدالية الذهبية في منافسات وزن تحت 52 كغم خلال النسخة الخامسة عشرة من دورة الألعاب العربية التي أُقيمت في الجزائر. بهذا الإنجاز، أصبحت حنان نصار أول ملاكمة أردنية تحقق ميدالية ذهبية في دورات الألعاب العربية، مما يُعد علامة فارقة في تاريخ الرياضة الأردنية والعربية.تناولت حلقة اليوم في برنامجنا الأسبوعي قصص نسائية على راديو البلد 92.5،قصة نجاح مميزة من عالم الرياضة النسائية، حيث استضفنا لاعبة الملاكمة الأردنية، إحدى أبرز الوجوه الرياضية في المنتخب الوطني الأردني، وتحدثنا عن رحلتها الملهمة، التحديات التي واجهتها، وكيف استطاعت تحقيق إنجازات مبهرة في رياضة يُعتبر وجود النساء فيها تحدياً بحد ذاته.أشارت نصار عن بداية مشوارها في عالم الملاكمة والدافع الذي جعلها تخوض هذه الرياضة، والعقبات التي واجهتها، مثل التحديات الجندرية ونقص الدعم، كما أوضحت كيف تغلبت عليها من خلال المثابرة والعمل الجاد.وذكرت نصار، عن دور عائلتها في دعم مسيرتها الرياضية وكيف كان لتشجيعهم دور كبير في تعزيز ثقتها بنفسها.وأوضحت كيف استطاعت التوفيق بين دراستها الجامعية وممارستها للملاكمة، مشيرة إلى أهمية تنظيم الوقت لتحقيق النجاح في كلا المجالين.

وعبرت نصار عن طموحاتها بالمشاركة في بطولات دولية تمثل فيها الأردن، مشيرة إلى حلمها بالمشاركة في الأولمبياد مستقبلاً.

أختتمت نصار الحلقة برسالة ملهمة للفتيات اللواتي يرغبن في دخول مجال الملاكمة، مؤكدة أن الإصرار والعزيمة هما مفتاح النجاح.

كانت الحلقة فرصة لتسليط الضوء على إنجازات المرأة الأردنية في مجال الرياضة، حيث أثبتت حنان نصار أن بالإصرار والعمل الجاد يمكن التغلب على كل التحديات وتحقيق الأحلام، ونتمنى لها دوام النجاح والتألق في مسيرتها الرياضية، وأن تكون مثالاً يحتذى به للجيل القادم.

هذا ويذكر أن برنامج "قصص نسائية" يهدف إلى إظهار إنجازات المرأة الأردنية وتمكينها، ويتم بالتعاون مع مؤسسة IMS

و يُعد البرنامج من إعداد وتقديم هديل الصعبي ، ويُبث كل يوم أربعاء الساعة الثانية عشرة والنصف ظهراً على راديو البلد، ويعاد بثه عبر إذاعات محلية في مختلف المحافظات الأردنية (الزرقاء والكرك).