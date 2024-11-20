معايير الخدمة الفائزة: تنظيم مسابقة مهارات شانجان 2024 لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا

(MENAFN
- Atteline) الخبر، المملكة العربية السعودية، 19 نوفمبر 2024 - تبرز شركة شانجان للسيارات التزامها بتوطين عملياتها والارتقاء بمعايير الخدمة في جميع أنحاء المنطقة من خلال تنظيم أول مسابقة مهارات شانجان لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، التي أقيمت في مدينة الخبر بالمملكة العربية السعودية خلال الفترة من 13 إلى 17 نوفمبر. وقد تم هذا الحدث الحدث بالتعاون مع الموزع المعتمد لشانجان في المملكة، شركة المجدوعي للسيارات. وشهد هذا الحدث الرائد مشاركة نخبة من الفنيين والمستشارين من مختلف أنحاء الشرق الأوسط وأفريقيا لمدة خمسة أيام، بدءًا بمنافسة صارمة لاختبار مهاراتهم في خدمة المركبات ضمن مجالات متعددة، يليها جلسات تدريب وتبادل خبرات تهدف إلى تعزيز خبراتهم ومهاراتهم.
الاعتراف بالتميز في المهارات الفنية
قام أفضل اثني عشر فائزًا متميزًا في المسابقة بوضع معايير جديدة في التشخيص ودقة الإصلاح وخدمة العملاء. وسيواصلون مسيرتهم لتمثيل منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في مسابقة عالمية، حيث سيلتقون بمحترفي خدمة شانجان من جميع أنحاء العالم. إلى جانب المنافسة المثيرة، يعد هذا الحدث منصة غنية لموظفي خدمة شانجان لتعزيز مهاراتهم ومشاركة أفضل الممارسات والتعاون على تحسين معايير الخدمة.
تم اختيار المشاركين من بين أفضل المحترفين في مجال الخدمة لدى وكلاء شانجان المعتمدين في منطقة الشرق الأوسط. وخلال الأيام الخمسة، خاضوا جلسات تدريبة مكثفة واستفادوا من فرصة استعراض مهاراتهم وتبادل خبراتهم ى في مجالات التشخيص، والدقة في الإصلاح، والتميز في خدمة العملاء.
الأولى من نوعها في المنطقة
تُعدّ مسابقة مهارات شانجان 2024 لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا مبادرة رائدة لشركة صناعة السيارات وتعكس استراتيجية شانجان الأوسع لبناء فريق عمل ماهر ملتزم بتقديم تجارب خدمة استثنائية للعملاء في أسواقها بالشرق الأوسط وأفريقيا.
قال السيد يين، نائب المدير العام لوحدة أعمال شانجان في الشرق الأوسط وأفريقيا: "يعتمد نمونا في شانجان على ثقة عملائنا والدعم المستمر من مستشارينا الفنيين وفنيينا المهرة. فهم الجسر الحيوي الذي يربطنا بعملائنا، ومن خلال عملهم الجاد نحقق النجاح في الشرق الأوسط وأفريقيا."
التزام شانجان بالتميز في الخدمة بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا
تتجاوز التزامات شانجان تجاه منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا هذا الحدث.
فقد استثمرت الشركة باستمرار في الشراكات المحلية، والبنية التحتية، وتطوير المهارات لضمان تلبية الاحتياجات المتطورة للعملاء. ومن خلال تعزيز مهارات موزعيها في المنطقة بشكل مستمر، تسعى شانجان لبناء شبكة خدمة فعّالة تتماشى مع معايير العلامة التجارية العالمية في التميز.
تخطط شانجان للبناء على هذا النجاح من خلال تنفيذ برامج تدريبية إضافية ومبادرات لبناء المهارات. وتندرج هذه الجهود ضمن التزام شانجان المستمر بتحسين جودة الخدمة، ورضا العملاء، وتحقيق النمو الإقليمي في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا."
-النهاية-
حول شركة Changan Automobile
مع علاماتها التجارية CHANGAN وDEEPAL وAVATR، تعد شركة Changan واحدة من "الأربع الكبار" بين شركات السيارات الصينية. لديها 22 منشأة إنتاج في 12 قاعدة إنتاج حول العالم. شبكة البحث والتطوير العالمية الخاصة بها تربط 10 مدن في ست دول (تشونغتشينغ، بكين، شنغهاي، دينغتشو، وهفي في الصين، وتورينو في إيطاليا، ويوكوهاما في اليابان، وبرمنغهام في المملكة المتحدة، وديترويت في الولايات المتحدة، وميونيخ في ألمانيا)، وتجمع بين مواهب أكثر من 18,000 مهندس من 31 دولة ومنطقة. تواجدت في سوق الشرق الأوسط وأفريقيا منذ عام 1994، مع مبيعات تراكمية تبلغ 400,000 وحدة. ولتوسيع وجودها العالمي، أطلقت الشركة في عام 2023 خطتها “محيط واسع”. وبدافع مهمتها "قيادة ثقافة السيارات وخدمة البشرية"، تتحول Changan إلى شركة تكنولوجيا تنقل ذكية منخفضة الكربون تساهم في المجتمع وتلبي احتياجات الناس لحياة أفضل.
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