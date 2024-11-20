8 أطباق من مطاعم مختلفة في الكويت ضمن قائمة ديليفرو لأقوى 100 طبق لعام 2024

(MENAFN
- Deliveroo) مع اقتراب نهاية السنة، كشفت ديليفرو عن أحدث الاتجاهات في عالم الطعام لسنة 2024 في تقريرها المنتظر "أقوى 100 طبق". وهي قائمة تعرض الأطباق الأقوى على مستوى العالم، مع مجموعة مختارة من الأطباق المحلية الكويتية. وقد تميزت الكويت هذه السنة، فقد حصلت وحدها على 8 مراكز ضمن قائمة أفضل 100 طبق على مستوى العالم.
من بين الأطباق الثمانية التي تمثل الكويت في تقرير "أقوى 100 طبق"، تأتي ثلاثة منها من علامات تجارية محلية مشهورة، وهي "بك"، "أناناس" و"قيصر للحلويات".
لم تقتصر كل من أطباق فروزن يوغرت من بك، والبيتزا بالجبنة من حلويات ومخابز قيصر، فضلا عن الإسبرسو المثلج من "أناناس" على أن تكون الأكلات المفضلة محليا فحسب، بل إنها تبرز أيضا الإبداع والجودة التي تتمتع بها العلامات التجارية الغذائية الكويتية.
كما يُسلط إدراج هذه الأطباق ضمن القائمة، الضوء على شغف الكويتيين العميق بالنكهات المحلية، حيث تواصل هذه الشركات المحلية إسعاد الأذواق المتطورة في البلاد من خلال العروض المبتكرة والمألوفة.
فيما يلي نظرة على قائمة المشروبات والأطباق الكويتية التي حصدت مكانا ضمن تقرير أفضل 100 طبق من ديليفرو:
ايس كوفي - ذا كوفي بين
أمريكانو - كاريبو
فروزن يوغرت - بك
ساندويتش توناكادو سبايسي - جو اند ذا جوس
اسبريسو مثلج - أناناس
بيتزا ميني جبنة - حلويات ومخابز قيصر
بوكس كومبو - ريزنج كينز
بوراتا ساندويتش- مستر هومز بيك هاوس
من بين الأطباق الثمانية الأفضل في الكويت، نجد ثلاثة منها تعتمد على القهوة، وهذا دليل على الشغف الكبير للكويتيين بثقافة القهوة. وتجدر الإشارة هنا إلى أن قهوة الأمريكانو خصوصا تعد المفضلة لدى الجميع. ويتم الاستمتاع بها ساخنة أو مثلجة حسب الطقس. ويعكس شغف الكويتيين بالقهوة تقديرا ثقافيا للجودة والنكهة والتجربة الاجتماعية التي تمثلها القهوة، مما يؤكد أن القهوة أصبحت جزءا أساسيا من الحياة اليومية للكثيرين.
كما اكتسبت السندويشات مكانتها كوجبة مفضلة لدى الكثيرين في الكويت، وذلك بفضل خيارات فريدة ولذيذة تسعد عشاق الطعام في جميع أنحاء البلاد. فقد أصبح "بوراتا ساندويتش" من مستر هومز بيك هاوس، مع البوراتا الكريمية ومكوناتها الطازجة، طبقا بارزا، في حين يضيف "ساندويتش توناكادو سبايسي من جو اند ذا جوس لمسة مميزة ولذيذة لأولئك الذين يتوقون إلى تجربة الأكلات الحارة قليلا. وتُبرز هذه السندويشات المكونات المبتكرة التي تلقى صدى لدى الأذواق الكويتية.
بالإضافة إلى ذلك، حصلت أصابع الدجاج من "ريزينج كينز" على مكانة مرموقة في القائمة، مما يكشف الشعبية واسعة النطاق للسلسلة وسمعتها القوية في تقديم أصابع الدجاج اللذيذة والتي ترضي ذوق المستهلك باستمرار.
وتجدر الإشارة إلى أن الأداء الممتاز الذي حققته الكويت في تقرير "أقوى 100 طبق" يؤكد على ثقافة المطبخ المزدهرة في البلاد، والتي يحركها التقدير العميق للعلامات التجارية المحلية. ومع اكتساب العلامات التجارية المحلية شهرة عالمية، فإن المشهد الغذائي في الكويت على استعداد لإحداث تأثير أكبر على الساحة الدولية.
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