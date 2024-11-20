(MENAFN
- Jack Taylor PR) إيت سليب – الشركة الأولى عالمياً في تقنيات النوم الذكي – تعلن توسعها إلى دولة الإمارات العربية المتحدة
تقدّم شركة إيت سليب أجهزة بود (Pod) التي تعتمد في تشغليها على تقنيات الذكاء الاصطناعي، والتي أثبتت التجارب السريرية قدرتها على زيادة فترة النوم بما يصل إلى ساعة إضافية كل ليلة.
تعتبر العلامة التجارية الخيار الأول للعديد من المشاهير والرياضيين المحترفين ورجال الأعمال المعروفين من حول العالم، بما في ذلك إيلون ماسك ومارك زوكربيرج وجيسيكا ألبا وسكارليت جوهانسون وكيفن هارت وأندرو هوبرمان وبرايان جونسون.
الإمارات العربية المتحدة، دبي – 20 نوفمبر 2024: أعلنت شركة إيت سليب (Eight Sleep)، الشركة الأولى عالمياً المتخصصة في تقنيات وابتكارات الصحة النومية (الصحة المرتبطة بالنوم العميق)، عن توسعها إلى سوق الإمارات العربية المتحدة، لتوفير تقنيات "بود" الذكية الرائدة لعملائها الجدد ضمن قطاع الصحة واللياقة البدنية في الدولة والذي يشهد نموّاً متسارعاً في الآونة الأخيرة.
ويمثّل هذا التوسع، على اعتباره الأول في منطقة الشرق الأوسط، خطوة بالغة الأهمية للشركة ضمن مهمتها الرامية إلى تعزيز صحة ولياقة الأفراد على مستوى العالم، حيث ستعمل على تقديم حلول نوم ذكية للأفراد في المنطقة ممن يعانون من اضطرابات في النوم.
وتشير الدراسات الحديثة إلى أن قرابة 40% من سكان دولة الإمارات لا يحصلون على قسط كافٍ من النوم يومياً، ووجود فرصة كبيرة لتحسين جودة نومهم. وأشار 32% منهم إلى عدم انتظام مواعيد نومهم، في حين كانت أبرز العوامل المسببة لاضطرابات النوم بالنسبة لهم هي الضغط والتوتر (48%) ودرجة الحرارة (36%).
وفي هذا الخصوص، قال ماتيو فرانشيسكيتي، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة إيت سليب: "تحرز الإمارات العربية المتحدة تقدماً كبيراً في مجال الصحة واللياقة البدنية، خاصة دبي التي أصبحت لاعباً رئيسياً في هذا النمو، حيث أصبح الناس هنا أكثر تركيزًا على صحتهم ويبحثون عن حلول نوم أفضل لتحسين أدائهم اليومي. ونحن متحمسون لجلب تقنياتنا إلى هذا السوق الجاهز للتغيير وتبني مثل هذه الحلول، الأمر الذي يتيح لنا تلبية احتياجات المستهلكين المهتمين بالصحة، ووضع بصمتنا المبتكرة في رحلة التحول الصحي الذي تشهده دولة الإمارات".
ومع توفر منتجات إيت سليب الآن في الإمارات، يمكن لشتى العملاء تجربة أجهزة "بود" الذكية، والتي هي عبارة عن غطاء فراش ذكي مزود بتقنيات ذكاء اصطناعي متقدمة وأجهزة استشعار صحية تضبُط تلقائياً درجة تبريد وتدفئة الفراش بالإضافة إلى ارتفاعه لضمان وضعية نوم مثالية للمستخدم. كما يستطيع جهاز بود الذكي قراءة وتتبع مؤشرات المستخدم المتعلقة بالصحة النومية، بما في ذلك تقلّب معدل ضربات القلب (HRV)، ومعدل التنفس، ومراحل النوم، دون الحاجة لارتداء أي أجهزة أو مستشعرات أثناء النوم.
من جانبه، قال الدكتور إيلي أبي راشد المقيم في دبي ومؤسس "Limitless Human and Restore Fitness"، والخبير الشهير في مجال الاختراق البيولوجي وإطالة العمر المتوسط: "إن إيت سليب هنا لتغيير قواعد اللعبة عند الحديث عن الراحة والتعافي، فبفضل قدرة تقنياتها على تخصيص بيئة نومك، تستطيع أجهزتها التكيّف مع احتياجاتك أثناء نومك بشكل آني، مما يساعدك على تحسين جودة راحتك والبقاء لفترة أطول في مرحلة النوم العميق، وكأنك تملك مدرباً خاصاً يراقب أسلوب نومك".
يعد طراز بود 4 ألترا هو الإصدار الأحدث والأكثر تقدّماً من إيت سليب ضمن قائمة منتجاتها الحائزة على عدة جوائز، وقد تم الاعتراف به من قبل مجلتي فوربس وفاست كومباني لتقنياته المبتكرة الرائدة. ويتميز بود 4 ألترا بخاصية التتبع البيومتري المحسن وضعف قوة التبريد مقارنة مع الطرازات السابقة، إذ يمكنه الوصول إلى درجات حرارة منخفضة تصل إلى 13 درجة مئوية تحت الصفر، مما يجعله مثالياً للاستمتاع بنوم عميق خلال صيف الإمارات الحار. كما يملك بود 4 ألترا تقنيات إضافية مثل مستشعر الشخير، ووضعيات النوم القابلة للتعديل، وتقنية التحكم باللمس التي تتيح للمستخدمين اختيار وضعية النوم المناسبة لهم عبر النقر على المستشعرات المتوضعة على جانبي المنتج.
يوفر بود 4 ألترا حلاً مبتكراً ومخصصاً للأشخاص المهتمين بصحة نومهم، إذ يضمن نوماً مريحاً ومنشّطاً حتى خلال الأشهر الأكثر حراً، حيث أثبتت التجارب السريرية قدرته على زيادة إجمالي ساعات النوم، وتحسين النوم العميق، وتقليل الشخير.
ويضيف فرانشيسكيتي، قائلاً: "إن تقنية التبريد التي توفرها أجهزة بود مفيدة بشكل خاص للمناطق التي تشهد درجات حرارة عالية أثناء الصيف مثل دولة الإمارات. وتساعد أجهزتنا مئات الآلاف من الأشخاص على النوم بشكل أفضل في العديد من الأماكن حول العالم، ولكن مع الاستجابة الإيجابية الكبيرة التي تلقيناها من المستخدمين في المناطق ذات المناخات الأكثر دفئاً مثل أستراليا وجنوب أوروبا، نحن واثقين بأن ميزات التبريد التي تقدما أجهزة بود ستكون مناسبة بشكل كبير للمستخدمين من دول الإمارات على مدار العام".
ومن الجدير بالذكر أن شركة إيت سليب تملك مجموعة من المستثمرين من المشاهير البارزين مثل أليكس رودريجيز وكيفن هارت وصوفيا أموروسو، بالإضافة إلى كبرى الشركات الاستثمارية العالمية مثل شركة فالور إيكويتي بارتنرز، وسوفت بانك، وخصلة فينتشرز، وفاوندرز فاند. ومع دخولها السوق الإماراتي، من المخطط أن تتوسع شركة إيت سليب في دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى على مدار عام 2025، مع التركيز بشكل أساسي على السوق الإماراتي والسعودي، كما تسعى العلامة إلى إقامة شراكات تجارية مع العلامات البارزة في مجال الصحة والللياقة، بالإضافة إلى التعاون مع مختلف الشركات، وذلك بهدف تعزيز وجودها الإقليمي بشكل أكبر.
يشار إلى أن استثمار شركة إيت سليب في المنطقة يتجاوز البعد التجاري، إذ أن تواجدها في دولة الإمارات العربية المتحدة لن يقتصر على توفير تقنيات نوم متقدمة ومبتكرة للمستخدمين الذين يسعون للحصول على راحة أفضل فحسب، بل سيمكن الأشخاص أيضاً من الاستفادة من التكنولوجيا المتطورة لتحسين صحتهم وأدائهم اليومي واستعادة النشاط بشكل عام.
يمكن شراء جهاز بود 4 ألترا من خلال الموقع الإلكتروني eightsleep.com/ae. وللمزيد من المعلومات المفّصلة حول المنتج وميزاته، بما في ذلك الصور والفيديوات، يمكن زيارة eightsleep.com.
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