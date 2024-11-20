درج كهربائي يسحب امرأة إلى حتفها في متجر بالصين (فيديو)

MENAFN - Khaberni) خبرني - لقت امرأة حتفها إثر سقوطها من الطابق الرابع بعد محاولتها الجلوس على حافة درج متحرك في مركز تسوق بالصين.





وقع الحادث المروع مساء يوم 16 نوفمبر في مركز "وانكسيانجوي" التجاري بمدينة جينينغ.





وقبل الحادث بلحظات، شوهدت المرأة وهي تقف بالقرب من الدرج المتحرك وتقرأ شيئا ما. وتظهر لقطات كاميرات المراقبة تفاصيل الواقعة، حيث كانت المرأة تتكئ على الدرج المتحرك ثم حاولت الجلوس على الحافة المتحركة، حيث فقدت توازنها على الفور عندما بدأ الدرج في سحبها إلى الأسفل، لتسقط فجأة عبر فجوة صغيرة بين الدرج وحافة الحماية.





وفي تلك اللحظات، حاول الناس الذين بدوا غير مدركين لما يحدث، إنقاذ المرأة ولكن الأوان كان قد فات.





وأفادت وسائل الإعلام المحلية أن المرأة سقطت من الطابق الرابع وتوفيت نتيجة الإصابات التي تعرضت لها.





جدير بالذكر أن المبنى قد خضع لفحص أمني قبل 10 أيام من الحادث، حيث تم فحصه بالكامل بما في ذلك مخارج الطوارئ وإعدادات قنوات الإخلاء. ومع ذلك، يزعم بعض السكان المحليين أن تدابير السلامة في المركز التجاري بحاجة إلى مراجعة.

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