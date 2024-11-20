مذيعة برازيلية تخلط بين بايدن وبن لادن (فيديو)

MENAFN - Khaberni) خبرني - ارتكبت المذيعة البرازيلية آنا ماريا براغا خطأ وخلطت ما بين الرئيس الأمريكي جو بايدن وبن لادن أثناء تعليقها على وصول زعماء مجموعة العشرين إلى القمة المنعقدة في ريو دي جانيرو.





وتابعت المذيعة في قناة التلفزيون الحكومية خلال تقديمها: "وقد قام الرئيس لويس إيناسيو لولا دا سيلفا والسيدة الأولى روزا انجيلا لولا دا سيلفا بتحية رؤساء الدول والتقطوا عددا من الصور البروتوكولية مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، كما تبادلا مصافحة ودية مع بن لادن من الولايات المتحدة". بعدها صحح زميلها لورو خوسيه ما قالته، مذكرا بأن رئيس البيت الأبيض جو بايدن وصل للقاء لولا دا سيلفا، فاختتمت براغا حديثها بالقول: "حقا.. لقد فقدت عقلي".





وانعقدت قمة مجموعة العشرين بمشاركة زعماء دول المجموعة والدول المدعوة من البرازيل في ريو دي جانيرو في الفترة من 18-19 نوفمبر، فيما ترأس الوفد الروسي وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف.

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