مذيعة برازيلية تخلط بين بايدن وبن لادن (فيديو)

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- Khaberni) خبرني - ارتكبت المذيعة البرازيلية آنا ماريا براغا خطأ وخلطت ما بين الرئيس الأمريكي جو بايدن وبن لادن أثناء تعليقها على وصول زعماء مجموعة العشرين إلى القمة المنعقدة في ريو دي جانيرو.
وتابعت المذيعة في قناة التلفزيون الحكومية خلال تقديمها: "وقد قام الرئيس لويس إيناسيو لولا دا سيلفا والسيدة الأولى روزا انجيلا لولا دا سيلفا بتحية رؤساء الدول والتقطوا عددا من الصور البروتوكولية مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، كما تبادلا مصافحة ودية مع بن لادن من الولايات المتحدة". بعدها صحح زميلها لورو خوسيه ما قالته، مذكرا بأن رئيس البيت الأبيض جو بايدن وصل للقاء لولا دا سيلفا، فاختتمت براغا حديثها بالقول: "حقا.. لقد فقدت عقلي".
وانعقدت قمة مجموعة العشرين بمشاركة زعماء دول المجموعة والدول المدعوة من البرازيل في ريو دي جانيرو في الفترة من 18-19 نوفمبر، فيما ترأس الوفد الروسي وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف.
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