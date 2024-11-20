اقرأ الآتي لتعرف أكثر عن المغص الكلوي

(MENAFN
- Khaberni) خبرني - تتحدث نشرة معهد العناية بصحة الأسرة (من معاهد مؤسسة الملك الحسين)، اليوم الأربعاء، عن المغص الكلوي، وهو ألم مفاجئ وحاد في منطقة الكلى ناجم عن عرقلة تدفق البول من الكلية إلى المثانة.
وتوضح نشرة المعهد أعراض المغص الكلوي، وأسبابه، وكيفية تأثيره على الجسم، ومدة استمراره، إضافة إلى طرق التشخيص والعلاج، ونصائح وخطوات وقائية ضرورية لتقليل احتمال تكون الحصوات البولية.
حصوات الكلى هي السبب الأكثر شيوعا للانسداد. اضطرابات أخرى في الجهاز البولي، مثل العدوى أو التشنج أو التضيق، قد تسبب أيضًا ألمًا. تتكون الحصوات عندما تتجمع العناصر أو المواد الأخرى وتشكل بلورات. يمكن أن تتواجد هذه الحصوات في أي جزء من الجهاز البولي
مثل الكلى (حصوات الكلى) أو المثانة (حصوات المثانة) أو الحالب (حصوات الحالب). حسب حجم وموقع الحصوة، يمكن أن يتراوح ألم المغص الكلوي من خفيف إلى شديد.
كيف يؤثر المغص الكلوي على جسمي؟
يمكن أن تكون الحصوة في الجهاز البولي صغيرة مثل حبة الرمل أو أكبر من ذلك بكثير . كلما كبرت الحصوات، أصبحت أكثر ألمًا.
هل يمكن أن أعاني من المغص الكلوي بدون حصوات؟
نعم. في بعض الأحيان، يمكن أن تسبب التشنجات الحالبية أو المثانية مغصًا كلويًا. تحدث هذه التشنجات عندما تنقبض عضلات الحالب أو المثانة فجأة، مما يتسبب في ألم حارق أو تشنج. يمكن أن تحدث التشنجات الحالبية أو المثانية مع أو بدون حصوات بولية.
ما هي أعراض المغص الكلوي؟
أكثر الأعراض شيوعًا للمغص الكلوي هو الألم الشديد في الجانب المصاب من الجسم، بين الأضلاع السفلية والورك. يمكن أن ينتشر هذا الألم إلى الظهر أو الفخذ أو أسفل البطن. يمكن أن يأتي المغص الكلوي على شكل موجات، وغالبًا ما يصاحبه الغثيان والقيء.
الأعراض الأخرى التي قد تظهر مع المغص الكلوي تشمل:
- الألم عند التبول.
- الدم في البول.
- البول العكر.
- تغيرات في البول، مثل الرائحة الكريهة، التبول أكثر أو أقل من المعتاد أو الحاجة الملحة للتبول.
- وجود بلورات في البول.
- الحمى.
- القشعريرة.
في حين أن المغص الكلوي حميد في معظم الحالات، إلا أنه يمكن أن يؤدي إلى مضاعفات (في أقل من خمسة بالمائة من الحالات) ويكون مهددًا للحياة على المدى القصير، خاصة إذا كان مصحوبًا بالتهاب المسالك البولية (UTI) أو في الحالات التي يملك فيها المرضى كلية واحدة فقط.
يمكن أن تؤدي الحالة أيضًا إلى مرض الكلى المزمن أو حتى الفشل الكلوي في المرحلة النهائية، خاصة إذا تمت إدارة تكرار المرض بشكل سيء أو إذا لم يتم التشخيص أو كان غير صحيح.
ما مدة استمرار المغص الكلوي؟
يمكن أن تستمر موجات المغص الكلوي من 20 إلى 60 دقيقة. في الحالات الشديدة، قد يستمر الألم لفترة أطول. إذا كنت تعاني من مغص كلوي لا يتحسن، توجه إلى أقرب غرفة طوارئ.
ما الذي يسبب المغص الكلوي؟
الحصوات البولية هي السبب الرئيسي للمغص الكلوي. إذا منعت الحصوة تدفق البول، يمكن أن تتسبب في زيادة الضغط داخل قناة الحالب والالتهاب.
تتكون الحصوات في الجهاز البولي لعدة أسباب، تشمل:
- الجفاف.
- زيادة الكالسيوم في البول.
- زيادة البروتين في النظام الغذائي.
- بعض الأدوية.
- حالات الجهاز الهضمي، مثل التهاب القولون التقرحي أو مرض كرون.
- فرط نشاط الغدة الجار درقية.
هناك أشياء أخرى يمكن أن تسبب المغص الكلوي. إذا لم تُعتبر الحصوات مصدر الألم، قد يحيلك مقدم الرعاية الصحية إلى أخصائي مسالك بولية لإجراء مزيد من الفحوصات.
ما هي عوامل خطر الإصابة بمرض حصوات الكلى؟
قد تتطور عدة أنواع من الحصوات استجابةً لاختلال توازن تكوين البول. كل حالة مختلفة وتتطلب رعاية فردية، من هذه العوامل:
1 - العوامل الغذائية: لذلك غالبًا ما يكون تعديل النظام الغذائي أمرًا أساسيًا لمنع تكرار حصوات الكلى.
2 - العوامل الوراثية: يوجد تاريخ عائلي في ما يقرب من 40 في المئة من الحالات.
3 - العوامل المُعدية: النشاط الأنزيمي لبعض البكتيريا المسببة لالتهاب المسالك يمكن أن يسبب تكوين حصوات الكلى.
4 - درجة الحموضة البولية غير طبيعية: حيث تساهم درجة الحموضة البولية الحمضية أو القلوية المفرطة في تكوين أنواع مختلفة من حصوات الكلى.
5 - العيوب التشريحية في المسالك البولية: حيث تساهم بعض العيوب التشريحية في الكلى أو المسالك البولية في تكوين الحصوات.
التشخيص والفحوصات كيف يتم تشخيص المغص الكلوي؟
سيقوم مقدم الرعاية الصحية بإجراء فحص جسدي ويسأل عن الأعراض والتاريخ الطبي. لتأكيد تشخيص المغص الكلوي، قد يُجرى:
- فحص التصوير المقطعي المحوسب (CT) للجهاز البولي.
- فحص الموجات فوق الصوتية للكلى.
- الأشعة السينية للبطن.
- فحص وظائف الكلى.
الإدارة والعلاج:
يمكن أن تساعد مسكنات الألم مثل الأسيتامينوفين، الإيبوبروفين والنابروكسين في تخفيف ألم المغص الكلوي الخفيف. إذا كان لديك ألم شديد، قد يصف لك مقدم الرعاية الصحية مسكنات ألم أقوى. إذا كان المغص الكلوي ناتجًا عن تشنجات الحالب، يمكن أن يصف لك مقدم الرعاية الصحية أدوية تساعد في استرخاء العضلات وتقليل الانزعاج.
كيف يتم تخفيف المغص الكلوي؟
يعتمد علاج المغص الكلوي على نوع الحصوة التي لديك. هناك عدة أنواع مختلفة من الحصوات البولية، بما في ذلك:
- حصوات الكالسيوم (تتكون من أوكسالات الكالسيوم أو فوسفات الكالسيوم).
- حصوات حمض اليوريك (تتكون من تركيزات حمض اليوريك).
- حصوات الستروفايت (تتكون من الستروفايت).
- حصوات السيستين (تتكون من السيستين، وهو مادة كيميائية تنتج عن حالة نادرة تسمى السيستينوريا).
يعتمد العلاج أيضًا على حجم الحصوة البولية:
إذا كانت لديك حصوة بولية صغيرة، قد تكون قادرًا على تمريرها عند التبول. يجب أن تشرب الكثير من السوائل للمساعدة في تمرير الحصوة، ويمكن لمقدم الرعاية الصحية أن يصف لك أدوية لتخفيف الألم.
أما في حال الحصوة الكبيرة فمن غير المحتمل أن تتمكن من تمرير الحصوات الأكبر عند التبول. لذا، قد يوصي مقدم الرعاية الصحية بإجراء لإزالتها، مثل:
- تفتيت الحصوات بالموجات الصدمية. أثناء هذا الإجراء، يتم توجيه موجات الصدمة إلى الحصوات البولية لتكسيرها إلى قطع أصغر. يمكنك بعد ذلك تمرير هذه القطع الصغيرة عند التبول.
- تنظير الحالب. يقوم الجراح بإدخال أنبوب رفيع مضاء مع كاميرا صغيرة في الإحليل. يساعدهم ذلك في العثور على الحصوة وإزالتها أو تكسيرها إلى قطع أصغر وإزالة الشظايا.
- استئصال حصوات الكلى عن طريق الجلد. يتم إجراء هذه العملية لإزالة حصوات الكلى، وتشمل إجراء شق صغير في الظهر للوصول إلى الكلى.
- دعامة الحالب. في بعض الحالات، يمكن للطبيب وضع دعامة في الحالب لتقليل الانسداد والمساعدة في تمرير الحصوات.
في بعض الحالات، قد تكون هناك حاجة إلى أكثر من جراحة واحدة لعلاج الحصوات.
الوقاية:
لتقليل خطر المغص الكلوي، ستحتاج إلى اتخاذ خطوات لتقليل احتمال تكون الحصوات البولية. إليك بعض النصائح المفيدة:
- اشرب المزيد من الماء وتجنب الصودا الداكنة.
- قلل كمية الملح في نظامك الغذائي إلى أقل من 2 غرام يوميًا.
- قلل من البروتين الحيواني مثل اللحم البقري، الدجاج، والسمك إلى حجم كف اليد في اليوم.
- قلل من تناول الأطعمة ذات المحتوى العالي من أوكسالات، مثل المكسرات والسبانخ.
- لا تقيد تناولك للكالسيوم في نظامك الغذائي. من المهم الحصول على الكالسيوم من مصادر غذائية مثل الجبن، العدس والخضار الورقية.
إذا كنت قد عانيت من حصوات بولية في الماضي، قد يصف لك مقدم الرعاية الصحية أدوية مثل سترات البوتاسيوم أو مدرات الثيازايد. يمكن لهذه الأدوية أن تساعد في تقليل تكرار (عودة) الحصوات البولية.
MENAFN20112024000151011027ID1108905659