اقرأ الآتي لتعرف أكثر عن المغص الكلوي

MENAFN - Khaberni) خبرني - تتحدث نشرة معهد العناية بصحة الأسرة (من معاهد مؤسسة الملك الحسين)، اليوم الأربعاء، عن المغص الكلوي، وهو ألم مفاجئ وحاد في منطقة الكلى ناجم عن عرقلة تدفق البول من الكلية إلى المثانة.

وتوضح نشرة المعهد أعراض المغص الكلوي، وأسبابه، وكيفية تأثيره على الجسم، ومدة استمراره، إضافة إلى طرق التشخيص والعلاج، ونصائح وخطوات وقائية ضرورية لتقليل احتمال تكون الحصوات البولية.

حصوات الكلى هي السبب الأكثر شيوعا للانسداد. اضطرابات أخرى في الجهاز البولي، مثل العدوى أو التشنج أو التضيق، قد تسبب أيضًا ألمًا. تتكون الحصوات عندما تتجمع العناصر أو المواد الأخرى وتشكل بلورات. يمكن أن تتواجد هذه الحصوات في أي جزء من الجهاز البولي

مثل الكلى (حصوات الكلى) أو المثانة (حصوات المثانة) أو الحالب (حصوات الحالب). حسب حجم وموقع الحصوة، يمكن أن يتراوح ألم المغص الكلوي من خفيف إلى شديد.





كيف يؤثر المغص الكلوي على جسمي؟

يمكن أن تكون الحصوة في الجهاز البولي صغيرة مثل حبة الرمل أو أكبر من ذلك بكثير . كلما كبرت الحصوات، أصبحت أكثر ألمًا.





هل يمكن أن أعاني من المغص الكلوي بدون حصوات؟

نعم. في بعض الأحيان، يمكن أن تسبب التشنجات الحالبية أو المثانية مغصًا كلويًا. تحدث هذه التشنجات عندما تنقبض عضلات الحالب أو المثانة فجأة، مما يتسبب في ألم حارق أو تشنج. يمكن أن تحدث التشنجات الحالبية أو المثانية مع أو بدون حصوات بولية.





ما هي أعراض المغص الكلوي؟

أكثر الأعراض شيوعًا للمغص الكلوي هو الألم الشديد في الجانب المصاب من الجسم، بين الأضلاع السفلية والورك. يمكن أن ينتشر هذا الألم إلى الظهر أو الفخذ أو أسفل البطن. يمكن أن يأتي المغص الكلوي على شكل موجات، وغالبًا ما يصاحبه الغثيان والقيء.





الأعراض الأخرى التي قد تظهر مع المغص الكلوي تشمل:

- الألم عند التبول.

- الدم في البول.

- البول العكر.

- تغيرات في البول، مثل الرائحة الكريهة، التبول أكثر أو أقل من المعتاد أو الحاجة الملحة للتبول.

- وجود بلورات في البول.

- الحمى.

- القشعريرة.





في حين أن المغص الكلوي حميد في معظم الحالات، إلا أنه يمكن أن يؤدي إلى مضاعفات (في أقل من خمسة بالمائة من الحالات) ويكون مهددًا للحياة على المدى القصير، خاصة إذا كان مصحوبًا بالتهاب المسالك البولية (UTI) أو في الحالات التي يملك فيها المرضى كلية واحدة فقط.

يمكن أن تؤدي الحالة أيضًا إلى مرض الكلى المزمن أو حتى الفشل الكلوي في المرحلة النهائية، خاصة إذا تمت إدارة تكرار المرض بشكل سيء أو إذا لم يتم التشخيص أو كان غير صحيح.





ما مدة استمرار المغص الكلوي؟

يمكن أن تستمر موجات المغص الكلوي من 20 إلى 60 دقيقة. في الحالات الشديدة، قد يستمر الألم لفترة أطول. إذا كنت تعاني من مغص كلوي لا يتحسن، توجه إلى أقرب غرفة طوارئ.





ما الذي يسبب المغص الكلوي؟

الحصوات البولية هي السبب الرئيسي للمغص الكلوي. إذا منعت الحصوة تدفق البول، يمكن أن تتسبب في زيادة الضغط داخل قناة الحالب والالتهاب.

تتكون الحصوات في الجهاز البولي لعدة أسباب، تشمل:

- الجفاف.

- زيادة الكالسيوم في البول.

- زيادة البروتين في النظام الغذائي.

- بعض الأدوية.

- حالات الجهاز الهضمي، مثل التهاب القولون التقرحي أو مرض كرون.

- فرط نشاط الغدة الجار درقية.

هناك أشياء أخرى يمكن أن تسبب المغص الكلوي. إذا لم تُعتبر الحصوات مصدر الألم، قد يحيلك مقدم الرعاية الصحية إلى أخصائي مسالك بولية لإجراء مزيد من الفحوصات.





ما هي عوامل خطر الإصابة بمرض حصوات الكلى؟

قد تتطور عدة أنواع من الحصوات استجابةً لاختلال توازن تكوين البول. كل حالة مختلفة وتتطلب رعاية فردية، من هذه العوامل:

1 - العوامل الغذائية: لذلك غالبًا ما يكون تعديل النظام الغذائي أمرًا أساسيًا لمنع تكرار حصوات الكلى.

2 - العوامل الوراثية: يوجد تاريخ عائلي في ما يقرب من 40 في المئة من الحالات.

3 - العوامل المُعدية: النشاط الأنزيمي لبعض البكتيريا المسببة لالتهاب المسالك يمكن أن يسبب تكوين حصوات الكلى.

4 - درجة الحموضة البولية غير طبيعية: حيث تساهم درجة الحموضة البولية الحمضية أو القلوية المفرطة في تكوين أنواع مختلفة من حصوات الكلى.

5 - العيوب التشريحية في المسالك البولية: حيث تساهم بعض العيوب التشريحية في الكلى أو المسالك البولية في تكوين الحصوات.





التشخيص والفحوصات كيف يتم تشخيص المغص الكلوي؟

سيقوم مقدم الرعاية الصحية بإجراء فحص جسدي ويسأل عن الأعراض والتاريخ الطبي. لتأكيد تشخيص المغص الكلوي، قد يُجرى:

- فحص التصوير المقطعي المحوسب (CT) للجهاز البولي.

- فحص الموجات فوق الصوتية للكلى.

- الأشعة السينية للبطن.

- فحص وظائف الكلى.





الإدارة والعلاج:



يمكن أن تساعد مسكنات الألم مثل الأسيتامينوفين، الإيبوبروفين والنابروكسين في تخفيف ألم المغص الكلوي الخفيف. إذا كان لديك ألم شديد، قد يصف لك مقدم الرعاية الصحية مسكنات ألم أقوى. إذا كان المغص الكلوي ناتجًا عن تشنجات الحالب، يمكن أن يصف لك مقدم الرعاية الصحية أدوية تساعد في استرخاء العضلات وتقليل الانزعاج.





كيف يتم تخفيف المغص الكلوي؟

يعتمد علاج المغص الكلوي على نوع الحصوة التي لديك. هناك عدة أنواع مختلفة من الحصوات البولية، بما في ذلك:

- حصوات الكالسيوم (تتكون من أوكسالات الكالسيوم أو فوسفات الكالسيوم).

- حصوات حمض اليوريك (تتكون من تركيزات حمض اليوريك).

- حصوات الستروفايت (تتكون من الستروفايت).

- حصوات السيستين (تتكون من السيستين، وهو مادة كيميائية تنتج عن حالة نادرة تسمى السيستينوريا).





يعتمد العلاج أيضًا على حجم الحصوة البولية:

إذا كانت لديك حصوة بولية صغيرة، قد تكون قادرًا على تمريرها عند التبول. يجب أن تشرب الكثير من السوائل للمساعدة في تمرير الحصوة، ويمكن لمقدم الرعاية الصحية أن يصف لك أدوية لتخفيف الألم.

أما في حال الحصوة الكبيرة فمن غير المحتمل أن تتمكن من تمرير الحصوات الأكبر عند التبول. لذا، قد يوصي مقدم الرعاية الصحية بإجراء لإزالتها، مثل:

- تفتيت الحصوات بالموجات الصدمية. أثناء هذا الإجراء، يتم توجيه موجات الصدمة إلى الحصوات البولية لتكسيرها إلى قطع أصغر. يمكنك بعد ذلك تمرير هذه القطع الصغيرة عند التبول.

- تنظير الحالب. يقوم الجراح بإدخال أنبوب رفيع مضاء مع كاميرا صغيرة في الإحليل. يساعدهم ذلك في العثور على الحصوة وإزالتها أو تكسيرها إلى قطع أصغر وإزالة الشظايا.

- استئصال حصوات الكلى عن طريق الجلد. يتم إجراء هذه العملية لإزالة حصوات الكلى، وتشمل إجراء شق صغير في الظهر للوصول إلى الكلى.

- دعامة الحالب. في بعض الحالات، يمكن للطبيب وضع دعامة في الحالب لتقليل الانسداد والمساعدة في تمرير الحصوات.

في بعض الحالات، قد تكون هناك حاجة إلى أكثر من جراحة واحدة لعلاج الحصوات.





الوقاية:

لتقليل خطر المغص الكلوي، ستحتاج إلى اتخاذ خطوات لتقليل احتمال تكون الحصوات البولية. إليك بعض النصائح المفيدة:

- اشرب المزيد من الماء وتجنب الصودا الداكنة.

- قلل كمية الملح في نظامك الغذائي إلى أقل من 2 غرام يوميًا.

- قلل من البروتين الحيواني مثل اللحم البقري، الدجاج، والسمك إلى حجم كف اليد في اليوم.

- قلل من تناول الأطعمة ذات المحتوى العالي من أوكسالات، مثل المكسرات والسبانخ.

- لا تقيد تناولك للكالسيوم في نظامك الغذائي. من المهم الحصول على الكالسيوم من مصادر غذائية مثل الجبن، العدس والخضار الورقية.

إذا كنت قد عانيت من حصوات بولية في الماضي، قد يصف لك مقدم الرعاية الصحية أدوية مثل سترات البوتاسيوم أو مدرات الثيازايد. يمكن لهذه الأدوية أن تساعد في تقليل تكرار (عودة) الحصوات البولية.