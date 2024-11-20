حدث في مثل هذا اليوم في الكويت

MENAFN - Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 20 - 11 (كونا) -- العشرون من نوفمبر

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1960 - أمير الكويت الشيخ عبدالله السالم الصباح يصدر مرسوما بتعيين أعضاء مجلس النقد الكويتي الذي تم تشكيله برئاسة الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح.

1962 - إنشاء جمعية المهندسين الكويتية وتعد أول جمعية نفع عام في الكويت بعد الاستقلال ومن أهم أهدافها المساهمة في النهضة الصناعية والعمرانية في البلاد والمحافظة على حقوق المهندسين ومصالحهم المهنية المشروعة.

1968 - أمير الكويت الشيخ صباح السالم الصباح يصدر مرسوما بالموافقة على انضمام الكويت إلى الاتحاد الأوروبي للإذاعة والتلفزيون في جنيف طبقا للقانون الأساسي للاتحاد الموضوع في دبلن بتاريخ الأول من يوليو 1966.

1968 - أمير الكويت الشيخ صباح السالم الصباح يصدر قانونا في شأن المجاهرة بالإفطار في شهر رمضان بحيث يعاقب بغرامة لا تتجاوز مئة دينار وبالحبس مدة لا تتجاوز شهرا أو بإحدى هاتين العقوبتين.

1993 - مجاميع عراقية قدرت بنحو 600 شخص تخترق حدود الكويت وترشق قوات (يونيكوم) الدولية والدوريات الكويتية بالحجارة وتصيب شرطيا كويتيا بجروح.

2008 - المنتخب الكويتي للرماية يحقق الميدالية الذهبية في لعبة (السكيت - فرق) في البطولة العربية الثامنة للرماية التي أقيمت في الدوحة.

2023 - معهد الكويت للأبحاث العلمية يعلن حصول الباحثة العلمية ومديرة برنامج تقنيات كفاءة الطاقة بالمعهد الدكتورة فتوح الرقم على جائزة (الخدمة العالمية المتميزة) من جمعية مهندسي الطاقة في الولايات المتحدة الأمريكية نظير إسهاماتها العلمية والبحثية في مجال كفاءة الطاقة.(النهاية) م ب ر / ن س ن