حدث في مثل هذا اليوم في الكويت

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الكويت - 20 - 11 (كونا) -- العشرون من نوفمبر
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1960 - أمير الكويت الشيخ عبدالله السالم الصباح يصدر مرسوما بتعيين أعضاء مجلس النقد الكويتي الذي تم تشكيله برئاسة الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح.
1962 - إنشاء جمعية المهندسين الكويتية وتعد أول جمعية نفع عام في الكويت بعد الاستقلال ومن أهم أهدافها المساهمة في النهضة الصناعية والعمرانية في البلاد والمحافظة على حقوق المهندسين ومصالحهم المهنية المشروعة.
1968 - أمير الكويت الشيخ صباح السالم الصباح يصدر مرسوما بالموافقة على انضمام الكويت إلى الاتحاد الأوروبي للإذاعة والتلفزيون في جنيف طبقا للقانون الأساسي للاتحاد الموضوع في دبلن بتاريخ الأول من يوليو 1966.
1968 - أمير الكويت الشيخ صباح السالم الصباح يصدر قانونا في شأن المجاهرة بالإفطار في شهر رمضان بحيث يعاقب بغرامة لا تتجاوز مئة دينار وبالحبس مدة لا تتجاوز شهرا أو بإحدى هاتين العقوبتين.
1993 - مجاميع عراقية قدرت بنحو 600 شخص تخترق حدود الكويت وترشق قوات (يونيكوم) الدولية والدوريات الكويتية بالحجارة وتصيب شرطيا كويتيا بجروح.
2008 - المنتخب الكويتي للرماية يحقق الميدالية الذهبية في لعبة (السكيت - فرق) في البطولة العربية الثامنة للرماية التي أقيمت في الدوحة.
2023 - معهد الكويت للأبحاث العلمية يعلن حصول الباحثة العلمية ومديرة برنامج تقنيات كفاءة الطاقة بالمعهد الدكتورة فتوح الرقم على جائزة (الخدمة العالمية المتميزة) من جمعية مهندسي الطاقة في الولايات المتحدة الأمريكية نظير إسهاماتها العلمية والبحثية في مجال كفاءة الطاقة.(النهاية) م ب ر / ن س ن
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