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الرئيس الأمريكي المنتخب يختار رئيسا تنفيذيا في شركة مالية وزيرا للتجارة

11/20/2024 4:44:11 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 20 - 11 (كونا) -- اختار الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب المستثمر هاوورد لوتنيك والرئيس التنفيذي لشركة (كانتور فيتزجيرالد) للخدمات المالية ليكون وزيرا للتجارة في الإدارة الأمريكية المقبلة المتوقع أن تواجه تحديات تجارية جديدة مع الصين أبرزها زيادة الرسوم الجمركية.
وقال ترامب في بيان مساء أمس الثلاثاء إن لوتنيك الذي عمل كذلك رئيسا مشاركا لفريق ترامب المكلف بتنسيق عملية انتقال السلطة "سيقود أجندتنا في مجال التجارة والرسوم الجمركية إلى جانب مسؤولية إضافية مباشرة في مكتب الممثل التجاري الأمريكي".
ويعتبر مكتب الممثل التجاري الأمريكي وكالة فيدرالية تقدم الاستشارات للرئيس وتدافع عن المصالح التجارية الأمريكية وفي مقدمتها فرض الرسوم الجمركية لكنه ليس جزءا من وزارة التجارة.
كما اختار ترامب لشغل منصب وزير التعليم الرئيس السابق لاتحاد المصارعة العالمي (دبليو.دبليو.إي) ليندا ماكماهون التي سبق أن عملت رئيسا لإدارة المشروعات الصغيرة خلال الولاية الرئاسية الأولى لترامب كما كانت عضوا في مجلس التعليم بولاية كونيتيكت عام 2009.
وقال ترامب في بيان "ليندا مدافعة شرسة عن حقوق الوالدين وعملت بجد في كل من معهد (أمريكا أولا) للسياسة و(مؤسسة أمريكا للأعمال).. وستستخدم خبرتها القيادية وفهمها العميق في التعليم والأعمال لتمكين الجيل المقبل من الطلاب والعمال الأمريكيين".
ويواصل الرئيس الأمريكي المنتخب منذ أسبوعين تشكيل إدارته التي ستحكم الولايات المتحدة خلال الأعوام الأربعة المقبلة بدءا من 20 يناير 2025. (النهاية)

ع س ج / م ج ب




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