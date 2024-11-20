الرئيس الأمريكي المنتخب يختار رئيسا تنفيذيا في شركة مالية وزيرا للتجارة

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
واشنطن - 20 - 11 (كونا) -- اختار الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب
المستثمر هاوورد لوتنيك والرئيس التنفيذي لشركة (كانتور فيتزجيرالد) للخدمات المالية ليكون وزيرا للتجارة في الإدارة الأمريكية المقبلة المتوقع أن تواجه تحديات تجارية جديدة مع الصين أبرزها زيادة الرسوم الجمركية.
وقال ترامب في بيان مساء أمس الثلاثاء إن لوتنيك الذي عمل كذلك رئيسا مشاركا لفريق ترامب المكلف بتنسيق عملية انتقال السلطة "سيقود أجندتنا في مجال التجارة والرسوم الجمركية إلى جانب مسؤولية إضافية مباشرة في مكتب الممثل التجاري الأمريكي".
ويعتبر مكتب الممثل التجاري الأمريكي وكالة فيدرالية تقدم الاستشارات للرئيس وتدافع عن المصالح التجارية الأمريكية وفي مقدمتها فرض الرسوم الجمركية لكنه ليس جزءا من وزارة التجارة.
كما اختار ترامب لشغل منصب وزير التعليم الرئيس السابق لاتحاد المصارعة العالمي (دبليو.دبليو.إي) ليندا ماكماهون التي سبق أن عملت رئيسا لإدارة المشروعات الصغيرة خلال الولاية الرئاسية الأولى لترامب كما كانت عضوا في مجلس التعليم بولاية كونيتيكت عام 2009.
وقال ترامب في بيان "ليندا مدافعة شرسة عن حقوق الوالدين وعملت بجد في كل من معهد (أمريكا أولا) للسياسة و(مؤسسة أمريكا للأعمال).. وستستخدم خبرتها القيادية وفهمها العميق في التعليم والأعمال لتمكين الجيل المقبل من الطلاب والعمال الأمريكيين".
ويواصل الرئيس الأمريكي المنتخب منذ أسبوعين تشكيل إدارته التي ستحكم الولايات المتحدة خلال الأعوام الأربعة المقبلة بدءا من 20 يناير 2025. (النهاية)
ع س ج / م ج ب
MENAFN20112024000071011013ID1108905503
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