أسطورة التنس الإسباني رافائيل نادال يودع الملاعب بالدموع معلنا اعتزاله رسميا

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
مدريد - 20 - 11 (كونا) -- خاض لاعب
كرة التنس الإسباني وأحد أهم أساطير اللعبة رافائيل نادال آخر مباراة
له بصفته لاعبا احترافيا وذلك في مسابقة (كأس ديفيز) للمنتخبات التي أقيمت بمدينة ملقا الأندلسية في إسبانيا قبل أن يعلن اعتزاله الرسمي.
وقال نادال في خطاب ألقاه مساء أمس الثلاثاء عقب المباراة في ملعب (مارتين كاربيتا) بالمدينة أمام أكثر من 10500 متفرج إنه "ليس متعبا من لعب التنس لكن جسده لم يعد يريد اللعب وإن عليه تقبل ذلك" معربا عن الفخر ب"الإرث الرياضي" الذي تركه بعد أكثر من 20 سنة من اللعب الاحترافي.
ووجه الشكر إلى جميع منافسيه الذين دفعوه خلال مسيرته إلى تقديم الأفضل مبديا "ارتياحه" لنجاحه في جعل هوايته مهنته لفترة طويلة من الزمن قبل أن يختتم خطابه العاطفي بالدموع.
وخسرت إسبانيا أمام هولندا في ربع نهائي بطولة (كأس ديفيز 2024) بعد فوز الزوج الهولندي ويسلي كولوف وبوتيك فان دي زاندشولب على الزوج الإسباني كارلوس ألكاراز ومارسيل جرانويرس بمجموعتين (6-4 و6-4).
وقبل ذلك خسر نادال مباراته الأولى في الفردي أمام الهولندي بوتيك فان دي زاندشولب بمجموعتين دون رد في اللقاء الافتتاحي للمسابقة التي تختتم منافساتها الأحد المقبل غير أن الشاب ألكاراز أبقى على آمال إسبانيا في بلوغ نصف النهائي بفوزه على تالون جريكسبور بمجموعتين دون رد في ثاني سلسلة مواجهات دور الثمانية أمام هولندا.
وبذلك يودع نادال البالغ من العمر 38 عاما رياضة التنس رسميا بعدما حاز 92 لقبا منها 22 لقب (غراند سلام) كما فاز بالميدالية الذهبية في الألعاب الأولمبية في الفردي في (بكين 2008) والزوجي في (ريو دي جانيرو 2016).
وكان نادال أعلن نيته بالاعتزال بعد مسابقة (كأس ديفيز) في فيديو نشره على حسابه الرسمي على موقع (إكس) في شهر أكتوبر الماضي. (النهاية).
ه ن د / م ج ب
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