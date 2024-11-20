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أسطورة التنس الإسباني رافائيل نادال يودع الملاعب بالدموع معلنا اعتزاله رسميا

11/20/2024 4:44:08 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) مدريد - 20 - 11 (كونا) -- خاض لاعب كرة التنس الإسباني وأحد أهم أساطير اللعبة رافائيل نادال آخر مباراة له بصفته لاعبا احترافيا وذلك في مسابقة (كأس ديفيز) للمنتخبات التي أقيمت بمدينة ملقا الأندلسية في إسبانيا قبل أن يعلن اعتزاله الرسمي.
وقال نادال في خطاب ألقاه مساء أمس الثلاثاء عقب المباراة في ملعب (مارتين كاربيتا) بالمدينة أمام أكثر من 10500 متفرج إنه "ليس متعبا من لعب التنس لكن جسده لم يعد يريد اللعب وإن عليه تقبل ذلك" معربا عن الفخر ب"الإرث الرياضي" الذي تركه بعد أكثر من 20 سنة من اللعب الاحترافي.
ووجه الشكر إلى جميع منافسيه الذين دفعوه خلال مسيرته إلى تقديم الأفضل مبديا "ارتياحه" لنجاحه في جعل هوايته مهنته لفترة طويلة من الزمن قبل أن يختتم خطابه العاطفي بالدموع.
وخسرت إسبانيا أمام هولندا في ربع نهائي بطولة (كأس ديفيز 2024) بعد فوز الزوج الهولندي ويسلي كولوف وبوتيك فان دي زاندشولب على الزوج الإسباني كارلوس ألكاراز ومارسيل جرانويرس بمجموعتين (6-4 و6-4).
وقبل ذلك خسر نادال مباراته الأولى في الفردي أمام الهولندي بوتيك فان دي زاندشولب بمجموعتين دون رد في اللقاء الافتتاحي للمسابقة التي تختتم منافساتها الأحد المقبل غير أن الشاب ألكاراز أبقى على آمال إسبانيا في بلوغ نصف النهائي بفوزه على تالون جريكسبور بمجموعتين دون رد في ثاني سلسلة مواجهات دور الثمانية أمام هولندا.
وبذلك يودع نادال البالغ من العمر 38 عاما رياضة التنس رسميا بعدما حاز 92 لقبا منها 22 لقب (غراند سلام) كما فاز بالميدالية الذهبية في الألعاب الأولمبية في الفردي في (بكين 2008) والزوجي في (ريو دي جانيرو 2016).
وكان نادال أعلن نيته بالاعتزال بعد مسابقة (كأس ديفيز) في فيديو نشره على حسابه الرسمي على موقع (إكس) في شهر أكتوبر الماضي. (النهاية).
ه ن د / م ج ب




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