سعر برميل النفط الكويتي يرتفع 74ر1 دولار ليبلغ 24ر73 دولار

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الكويت - 20 - 11 (كونا) -- ارتفع سعر برميل النفط الكويتي 74ر1 دولار ليبلغ 24ر73 دولار للبرميل في تداولات يوم أمس الثلاثاء مقابل 50ر71 دولار في تداولات يوم أمس الأول وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.
وفي الأسواق العالمية ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت سنتا واحدا لتبلغ 31ر73 دولار للبرميل في حين ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 23 سنتا لتبلغ 39ر69 دولار.(النهاية)
خ م / م خ
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