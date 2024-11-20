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سعر برميل النفط الكويتي يرتفع 74ر1 دولار ليبلغ 24ر73 دولار

11/20/2024 4:44:07 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 20 - 11 (كونا) -- ارتفع سعر برميل النفط الكويتي 74ر1 دولار ليبلغ 24ر73 دولار للبرميل في تداولات يوم أمس الثلاثاء مقابل 50ر71 دولار في تداولات يوم أمس الأول وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.
وفي الأسواق العالمية ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت سنتا واحدا لتبلغ 31ر73 دولار للبرميل في حين ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 23 سنتا لتبلغ 39ر69 دولار.(النهاية)

خ م / م خ




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