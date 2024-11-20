الدولار الأمريكي يستقر عند 307ر0 دينار واليورو ينخفض الى 325ر0

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الكويت - 20 - 11 (كونا) -- استقر سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الدينار الكويتي اليوم الأربعاء عند مستوى 307ر0 دينار فيما انخفض سعر صرف اليورو بنسبة 04ر0 في المئة الى مستوى 325ر0 دينار مقارنة بأسعار يوم أمس.
وقال بنك الكويت المركزي في نشرته اليومية على موقعه الإلكتروني إن سعر صرف الجنيه الإسترليني ارتفع بنسبة 03ر0 في المئة إلى مستوى 389ر0 دينار فيما انخفض الفرنك السويسري بنسبة 03ر0 في المئة إلى مستوى 347ر0 دينار كما انخفض الين الياباني دون مستوى 002ر0 دينار.
يذكر أن أسعار الصرف المعلنة من بنك الكويت المركزي هي لمتوسط أسعار العملة لليوم ولا تعكس أسعار البيع والشراء الفعلية.(النهاية)
م ك ع / م خ
MENAFN20112024000071011013ID1108905498
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