الجامعة العربية تشيد بدور الإعلام المرئي في تغطية تطورات عدوان الاحتلال على غزة ولبنان

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
القاهرة - 20 - 11 (كونا) -- أشادت جامعة
الدول العربية اليوم الأربعاء بالدور الحيوي للإعلام المرئي في تغطية وتحليل الأحداث التي تشهدها المنطقة العربية خصوصا فيما يتعلق بتطورات عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة ولبنان.
جاء ذلك في بيان أصدره السفير أحمد خطابي الأمين العام المساعد ورئيس قطاع الإعلام والاتصال بجامعة الدول العربية بمناسبة (اليوم العالمي للتلفزيون).
وأكد خطابي أهمية تعزيز التعاون والإنتاج التلفزيوني المشترك بين الدول العربية بما يسهم في تطوير الخبرات وتبادل البرامج إضافة إلى تعزيز الانفتاح الرقمي واستخدام التقنيات الإعلامية الحديثة.
وأشار إلى أهمية بناء شراكات بين المنظمات والاتحادات العاملة في المجال الإعلامي تحت مظلة الجامعة العربية ونظيراتها الأجنبية لتبادل الخبرات وتحقيق الأهداف المشتركة.
وأوضح خطابي أن الاحتفاء ب(اليوم العالمي للتلفزيون) يأتي تأكيدا على دور هذه الوسيلة الإعلامية في نقل الأخبار ونشر المعرفة وتقديم الترفيه وتنوير الرأي العام لافتا إلى أن التلفزيون الذي يتوفر لدى أكثر من 80 بالمئة من الأسر حول العالم يمثل وسيلة مؤثرة في التنشئة التربوية والاجتماعية فضلا عن دوره في تعزيز النسيج الوطني وإبراز التنوع الثقافي للشعوب والمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
ويحتفل باليوم العالمي للتلفزيون في ال21 من نوفمبر سنويا بناء على قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الصادر عام 1996 تقديرا للدور المحوري الذي يلعبه التلفزيون في حياة المجتمعات. (النهاية)
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