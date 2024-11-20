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الجامعة العربية تشيد بدور الإعلام المرئي في تغطية تطورات عدوان الاحتلال على غزة ولبنان

11/20/2024 4:44:07 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) القاهرة - 20 - 11 (كونا) -- أشادت جامعة الدول العربية اليوم الأربعاء بالدور الحيوي للإعلام المرئي في تغطية وتحليل الأحداث التي تشهدها المنطقة العربية خصوصا فيما يتعلق بتطورات عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة ولبنان.
جاء ذلك في بيان أصدره السفير أحمد خطابي الأمين العام المساعد ورئيس قطاع الإعلام والاتصال بجامعة الدول العربية بمناسبة (اليوم العالمي للتلفزيون).
وأكد خطابي أهمية تعزيز التعاون والإنتاج التلفزيوني المشترك بين الدول العربية بما يسهم في تطوير الخبرات وتبادل البرامج إضافة إلى تعزيز الانفتاح الرقمي واستخدام التقنيات الإعلامية الحديثة.
وأشار إلى أهمية بناء شراكات بين المنظمات والاتحادات العاملة في المجال الإعلامي تحت مظلة الجامعة العربية ونظيراتها الأجنبية لتبادل الخبرات وتحقيق الأهداف المشتركة.
وأوضح خطابي أن الاحتفاء ب(اليوم العالمي للتلفزيون) يأتي تأكيدا على دور هذه الوسيلة الإعلامية في نقل الأخبار ونشر المعرفة وتقديم الترفيه وتنوير الرأي العام لافتا إلى أن التلفزيون الذي يتوفر لدى أكثر من 80 بالمئة من الأسر حول العالم يمثل وسيلة مؤثرة في التنشئة التربوية والاجتماعية فضلا عن دوره في تعزيز النسيج الوطني وإبراز التنوع الثقافي للشعوب والمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
ويحتفل باليوم العالمي للتلفزيون في ال21 من نوفمبر سنويا بناء على قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الصادر عام 1996 تقديرا للدور المحوري الذي يلعبه التلفزيون في حياة المجتمعات. (النهاية)

م ف م / م ن ف




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