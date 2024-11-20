رئيس مجلس الوزراء بالإنابة يتوجه إلى قطر للمشاركة في الاجتماع ال41 لوزراء داخلية مجلس التعاون الخليجي

رئيس مجلس الوزراء بالإنابة يتوجه إلى قطر للمشاركة في الاجتماع ال41 لوزراء داخلية مجلس التعاون الخليجي
التاريخ
11/20/2024 4:44:04 AM
(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الكويت - 20 - 11 (كونا) -- غادر رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح البلاد اليوم الأربعاء متوجها إلى دولة قطر الشقيقة للمشاركة في الاجتماع الـ41 لأصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.(النهاية)
ع ج ر / ن و ف
MENAFN20112024000071011013ID1108905496
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.