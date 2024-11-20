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رئيس مجلس الوزراء بالإنابة يتوجه إلى قطر للمشاركة في الاجتماع ال41 لوزراء داخلية مجلس التعاون الخليجي

11/20/2024 4:44:04 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 20 - 11 (كونا) -- غادر رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح البلاد اليوم الأربعاء متوجها إلى دولة قطر الشقيقة للمشاركة في الاجتماع الـ41 لأصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.(النهاية)

ع ج ر / ن و ف




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