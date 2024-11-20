مجموعة الخليج التجاري لحلول الشركات تعلن عن شراكة استراتيجية مع شركة Forenzy Networks

أعلنت مجموعة الخليج التجاري لحلول الشركات (GCG-Enterprise Solutions)، وهي تكتل أعمال متنوعة يتخذ من دولة الإمارات العربية المتحدة مقراً له ويعمل ضمن مجموعة غباش (Ghobash Group)، عن إبرام شراكة استراتيجية مع شركة Forenzy Networks، وهي شركة رائدة في مجال الأمن السيبراني والعلوم الجنائية الرقمية. من شأن هذا التعاون أن يعزز قدرات قسم خدمات المعلومات التابع لمجموعة الخليج التجاري لحلول الشركات (GCG-Enterprise Solutions)، ويتيح لها تزويد العملاء بحلول متطورة في مجال الأمن السيبراني.

يضم فريق Forenzy Networks المشهود له عالمياً نخبة من الخبراء والمحترفين الحاصلين على شهادات احترافية مهنية، بما في ذلك شهادة المخترق الأخلاقي المعتمد (CEH)، وشهادة مجلس المختبرين الأمنيين الأخلاقيين المسجلين (CREST)، وشهادة المحترف المعتمد في الأمن الهجومي (OSCP). يتيح أفراد هذا الفريق للشركة ضمان الكفاءة العالية في مجال الأمن السيبراني ويتفوقون في رصد وتحديد المخاطر السيبرانية الحديثة والتخفيف من حدتها، باستخدام مجموعة متطورة من الأدوات والتقنيات. كذلك، يتولى الفريق مساعدة الشركات على حماية أصولها الرقمية، مستفيدين من سنوات من الخبرة في مجال تقييم الثغرات الأمنية واختبار الاختراق عبر مجموعة من عروض الخدمات المدارة، بما في ذلك خدمات مسؤول أمن المعلومات الافتراضي (vCISO)، وخدمات تقييم الثغرات الأمنية واختبار الاختراق للمواقع الالكترونية والشبكات، وخدمات الفريق الأحمر (Red Teaming) لمحاكاة الهجمات الحقيقية وتقييم الأمن السيبراني للأنظمة، وخدمات التدقيق وقياس الامتثال الأمني للبيئات السحابية، فضلاً عن التدقيق الأمني لأنظمة التشغيل "أندرويد" و"آي أو إس".

باعتبارها مزّوداً رائداً لحلول الأمن السيبراني كخدمة (CaaS) يتمتع بخبرة راسخة في مجال العلوم الجنائية الرقمية تغطي المنظومة الشاملة للأمن السيبراني والعلوم الجنائية، تتخصص الشركة أيضاً في توفير الحماية للبنى التحتية ومراكز البيانات الحكومية، بما يعزز مرونة الأنظمة والبيانات الحساسة.

وفي معرض تعليقه على هذه الشراكة، قال بوميك ميرشانت، الرئيس التنفيذي لشركة Forenzy Networks: "يتمثّل هدفنا في تقديم منصة موحّدة تتيح الكشف على البنية التحتية للشركات بلمسة واحدة وتقييمها وتحديد نقاط الضعف ومعالجتها ومراقبتها بشكل فعال، للتأكد من حماية أمنها. بالتعاون مع مجموعة الخليج التجاري لحلول الشركات (GCG-Enterprise Solutions)، نسعى لتسليط الضوء على علامتنا التجارية الفريدة التي تجمع بين حلول الأمن السيبراني والعلوم الجنائية الرقمية، وتقديمها إلى قاعدة أوسع من العملاء في جميع أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة."

من جانبه، قال حسن اللحام، رئيس قسم الخدمات في مجموعة الخليج التجاري لحلول الشركات (GCG-Enterprise Solutions): "نرحّب بإضافة Forenzy Networks إلى حافظتنا لخدمات تكنولوجيا المعلومات. هذا ويهدف تركيزنا على توفير الخدمات السيبرانية إلى تلبية الطلب المتنامي من الشركات الاقليمية على مثل هذه الحلول، ونحن متحمّسون للغاية بشأن الاستفادة من القدرات التي توفرها Forenzy Networks. كما نتطلّع إلى بناء علاقة ذات منفعة متبادلة لكلينا، من شأنها أن تضع معايير جديدة للتميز في مجال حلول الأمن السيبراني."

تجدر الإشارة إلى أن فريق Forenzy Networks قد ساهم في تسهيل عمليات الامتثال الدولي من خلال تنفيذ أكثر من 2,000 عملية تدقيق عبر ما يفوق 30 موقعاً في جميع أنحاء العالم. كما ساهم في إجراء عمليات تدقيق للبنى التحتية الحكومية وفي إعداد عدد من معايير الأمن السيبراني المرموقة، بما في ذلك مبادرات قمة العشرين (G20).

لمحة عن مجموعة الخليج التجاري لحلول الشركات ( GCG-Enterprise Solutions ):

تأسست مجموعة الخليج التجاري لحلول الشركات (GCG-Enterprise Solutions)، وهي إحدى الشركات المنضوية ضمن مجموعة غباش، عام 1982، واحتلت مكانة راسخة في طليعة قطاع حلول التصوير الرقمي وخدمات المكاتب في سوق الإمارات العربية المتحدة. وتلبي الشركة اليوم المتطلبات الصارمة والدقيقة لقائمة تحسد عليها من العملاء الإقليميين، حيث عمدت إلى توسيع حافظة شاملة من حلول إدارة معلومات المؤسسات، والتحول الرقمي، والحلول الذكية التفاعلية في أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي. بفضل حرصها على تقديم خبرات ومعايير خدمات لا مثيل لها، بدعم من شراكات مع علامات تجارية عالمية رائدة في مجال التكنولوجيا، وفريق قوي من المتخصصين يفوق عددهم الـ200 شخص، بالإضافة إلى مكاتب إقليمية في جميع أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان والمملكة العربية السعودية، تضطلع مجموعة الخليج التجاري لحلول الشركات (GCG-Enterprise Solutions) بدور ريادي في مجال دمج حلول المؤسسات الرقمية التي تعود بالفائدة على العملاء وشركاتهم. هذا ويؤثّر عرض القيمة الفريد الذي تقدّمه الشركة بهدف "تسهيل الأعمال" على جميع جوانب عملياتها، ويعدّ بمثابة التزام دائم تعهدت به إزاء جميع أصحاب المصلحة.

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