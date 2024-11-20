Knowbe4 تتطرَّق إلى إدارة المخاطر البشرية: طرح HRM+: منصَّة إدارة المخاطر البشرية الشاملة

(MENAFN
- AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- أعلنت اليوم شركة KnowBe4، منصَّة الأمن الإلكتروني المشهورة عالميًا والتي تعالج إدارة المخاطر البشرية بشكل شامل، عن طرح HRM+، وهي منصَّة إدارة المخاطر البشرية الشاملة التي تعمل على إحداث ثورة في إدارة مخاطر الأمن الإلكتروني لحقبة الذكاء الاصطناعي من خلال تخصيصها وجعلها ذات صلة وقابلة للتكيف.
تصوب KnowBe4 في أعقاب الاستحواذ على Egress وبناءً على سنوات من البحث والاستخدام الرائد في مجال الذكاء الاصطناعي والتعلُّم الآلي، أنظارها إلى سوق جديدة - إدارة المخاطر البشرية. يُسهِّم دمج التدريب على الوعي بالأمان الرائد في الصناعة من KnowBe4 مع أمان البريد الإلكتروني المدعوم بالذكاء الاصطناعي من Egress إلى إنشاء +HRM، وهو عرض شامل لمعالجة التعقيدات المصاحبة للأمن الإلكتروني الحديث وإنشاء ثقافة أمنية قوية. تجمع +HRM بين التدريب على الوعي بالأمان وأمان البريد الإلكتروني ومكافحة التصيُّد الاحتيالي والتدريب في الوقت الفعلي ووكلاء الدفاع بالذكاء الاصطناعي والتدريب على الامتثال في منصَّة واحدة سلسة.
تُعدُّ المخاطر البشرية مشكلةً تتصاعد وتيرتها باستمرار وقد تتفاقم في ظل تفاعل الكثير من الأشخاص مع التكنولوجيا واستخدامهم لها في حياتهم اليومية. واستنادًا إلى النتائج التي تم استخلاصها من دراسة حديثة أجرتها KnowBe4، فإن 62% من المؤسسات التي شملها الاستبيان شهدت حادثًا إلكترونيًا واحدًا أو أكثر خلال الأشهر الـ 12 الماضية نتيجة للمخاطر البشرية. لقد شهدت المؤسسات المتوسطة ثلاثة أنواع مختلفة من الحوادث الإلكترونية بمعدل ثلاث مرات لكل منها خلال الأشهر الاثني عشر الماضية، ويعزى ذلك بشكلٍ مباشر إلى المخاطر البشرية. أفادت 96% من المؤسسات قيام المستخدمين بالنقر على الروابط أو المرفقات الضارة، مما يوضح حجم المشكلة.
صرَّح Stu Sjouwerman، الرئيس التنفيذي لشركة KnowBe4 قائلاً: "نظرًا للتطور السريع لتهديدات الأمن الإلكتروين الأكثر انتشارًا في يومنا هذا، يظل الأشخاص هم الثغرة الأمنية الأكبر - وربما أقوى دفاع - لأمن أي مؤسسة". "تعتمد منصَّة إدارة المخاطر البشرية الجديدة لدينا، +HRM، على سمعة KnowBe4 في في تحقيق مستويات تميُّز فائقة مع 47 من أفضل 50 شركة للأمن السيبراني تثق في مجموعة عروضنا للدفاع عن مؤسساتهم. "يُعدُّ هذا تطورًا طبيعيًا لمسار النمو الذي حققته KnowBe4 ويعزِّز خططنا المستقبلية لتعزيز حضورنا في هذه السوق الجديدة."
تمتلك KnowBe4 بيانات مُحدَّدة تظهر أن التدريب على الوعي بالأمان يقلل من احتمالية أن يكون الشخص الذي تلقَّى التدريب المناسب أقل عرضة للتفاعل السلبي مع رسالة تصيُّد وهمية أو حقيقية. كما تبرز أن برنامج إدارة المخاطر البشرية الفعَّال يقلل من احتمال تعرُّض المؤسسة للمخاطر في العالم الحقيقي. وابتداءً من أكتوبر 2024، تضم KnowBe4 أكثر من 63,000 عميل نشط في الولايات المتحدة ولم تتعرض الغالبية العظمى (98.2%) لاختراق البيانات العامة.
للحصول على المزيد من المعلومات حول HRM+ من KnowBe4، شاهد مقطع الفيديو الجديد على الصفحة الرئيسية لـ KnowBe4 .
نبذة عن شركة KnowBe4
تمكِّن KnowBe4 القوى العاملة من اتخاذ قرارات أكثر ذكاءً تتعلق بالأمان كل يوم. تساعد KnowBe4، التي تحظى بثقة أكثر من 70,000 مؤسسة حول العالم، في تعزيز ثقافة الأمان وإدارة المخاطر البشرية. تقدم KnowBe4 منصَّة شاملة تعتمد على الذكاء الاصطناعي لإدارة المخاطر البشرية، مما يخلق طبقة دفاعية قابلة للتكيف من شأنها أن تعزِّز سلوك المستخدم ضد أحدث تهديدات الأمن الإلكتروني. تتضمَّن منصة HRM+ وحدات للتدريب على التوعية والامتثال، وأمان البريد الإلكتروني السحابي، والتدريب في الوقت الفعلي، ومكافحة التصيُّد الجماعي، ووكلاء الدفاع بالذكاء الاصطناعي، وغير ذلك الكثير. وباعتبارها منصة الأمان العالمية الوحيدة من نوعها، تستخدم KnowBe4 محتوى وأدوات وتقنيات حماية الأمن الإلكتروني المخصَّصة والملائمة لحشد القوى العاملة للتحوُّل من أكبر سطح للهجوم إلى أكبر أصول للمؤسسة.
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