Knowbe4 تتطرَّق إلى إدارة المخاطر البشرية: طرح HRM+: منصَّة إدارة المخاطر البشرية الشاملة

MENAFN - AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- أعلنت اليوم شركة KnowBe4، منصَّة الأمن الإلكتروني المشهورة عالميًا والتي تعالج إدارة المخاطر البشرية بشكل شامل، عن طرح HRM+، وهي منصَّة إدارة المخاطر البشرية الشاملة التي تعمل على إحداث ثورة في إدارة مخاطر الأمن الإلكتروني لحقبة الذكاء الاصطناعي من خلال تخصيصها وجعلها ذات صلة وقابلة للتكيف.

تصوب KnowBe4 في أعقاب الاستحواذ على Egress وبناءً على سنوات من البحث والاستخدام الرائد في مجال الذكاء الاصطناعي والتعلُّم الآلي، أنظارها إلى سوق جديدة - إدارة المخاطر البشرية. يُسهِّم دمج التدريب على الوعي بالأمان الرائد في الصناعة من KnowBe4 مع أمان البريد الإلكتروني المدعوم بالذكاء الاصطناعي من Egress إلى إنشاء +HRM، وهو عرض شامل لمعالجة التعقيدات المصاحبة للأمن الإلكتروني الحديث وإنشاء ثقافة أمنية قوية. تجمع +HRM بين التدريب على الوعي بالأمان وأمان البريد الإلكتروني ومكافحة التصيُّد الاحتيالي والتدريب في الوقت الفعلي ووكلاء الدفاع بالذكاء الاصطناعي والتدريب على الامتثال في منصَّة واحدة سلسة.

تُعدُّ المخاطر البشرية مشكلةً تتصاعد وتيرتها باستمرار وقد تتفاقم في ظل تفاعل الكثير من الأشخاص مع التكنولوجيا واستخدامهم لها في حياتهم اليومية. واستنادًا إلى النتائج التي تم استخلاصها من دراسة حديثة أجرتها KnowBe4، فإن 62% من المؤسسات التي شملها الاستبيان شهدت حادثًا إلكترونيًا واحدًا أو أكثر خلال الأشهر الـ 12 الماضية نتيجة للمخاطر البشرية. لقد شهدت المؤسسات المتوسطة ثلاثة أنواع مختلفة من الحوادث الإلكترونية بمعدل ثلاث مرات لكل منها خلال الأشهر الاثني عشر الماضية، ويعزى ذلك بشكلٍ مباشر إلى المخاطر البشرية. أفادت 96% من المؤسسات قيام المستخدمين بالنقر على الروابط أو المرفقات الضارة، مما يوضح حجم المشكلة.

صرَّح Stu Sjouwerman، الرئيس التنفيذي لشركة KnowBe4 قائلاً: "نظرًا للتطور السريع لتهديدات الأمن الإلكتروين الأكثر انتشارًا في يومنا هذا، يظل الأشخاص هم الثغرة الأمنية الأكبر - وربما أقوى دفاع - لأمن أي مؤسسة". "تعتمد منصَّة إدارة المخاطر البشرية الجديدة لدينا، +HRM، على سمعة KnowBe4 في في تحقيق مستويات تميُّز فائقة مع 47 من أفضل 50 شركة للأمن السيبراني تثق في مجموعة عروضنا للدفاع عن مؤسساتهم. "يُعدُّ هذا تطورًا طبيعيًا لمسار النمو الذي حققته KnowBe4 ويعزِّز خططنا المستقبلية لتعزيز حضورنا في هذه السوق الجديدة."

تمتلك KnowBe4 بيانات مُحدَّدة تظهر أن التدريب على الوعي بالأمان ​​يقلل من احتمالية أن يكون الشخص الذي تلقَّى التدريب المناسب أقل عرضة للتفاعل السلبي مع رسالة تصيُّد وهمية أو حقيقية. كما تبرز أن برنامج إدارة المخاطر البشرية الفعَّال يقلل من احتمال تعرُّض المؤسسة للمخاطر في العالم الحقيقي. وابتداءً من أكتوبر 2024، تضم KnowBe4 أكثر من 63,000 عميل نشط في الولايات المتحدة ولم تتعرض الغالبية العظمى (98.2%) لاختراق البيانات العامة.

للحصول على المزيد من المعلومات حول HRM+ من KnowBe4، شاهد مقطع الفيديو الجديد على الصفحة الرئيسية لـ KnowBe4 .

نبذة عن شركة KnowBe4

تمكِّن KnowBe4 القوى العاملة من اتخاذ قرارات أكثر ذكاءً تتعلق بالأمان كل يوم. تساعد KnowBe4، التي تحظى بثقة أكثر من 70,000 مؤسسة حول العالم، في تعزيز ثقافة الأمان وإدارة المخاطر البشرية. تقدم KnowBe4 منصَّة شاملة تعتمد على الذكاء الاصطناعي لإدارة المخاطر البشرية، مما يخلق طبقة دفاعية قابلة للتكيف من شأنها أن تعزِّز سلوك المستخدم ضد أحدث تهديدات الأمن الإلكتروني. تتضمَّن منصة HRM+ وحدات للتدريب على التوعية والامتثال، وأمان البريد الإلكتروني السحابي، والتدريب في الوقت الفعلي، ومكافحة التصيُّد الجماعي، ووكلاء الدفاع بالذكاء الاصطناعي، وغير ذلك الكثير. وباعتبارها منصة الأمان العالمية الوحيدة من نوعها، تستخدم KnowBe4 محتوى وأدوات وتقنيات حماية الأمن الإلكتروني المخصَّصة والملائمة لحشد القوى العاملة للتحوُّل من أكبر سطح للهجوم إلى أكبر أصول للمؤسسة.

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