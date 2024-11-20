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أكبر جسور معلقه في الشرق الأوسط في مشروع فندق ومساكن فورسيزونز كورنيش جدة

11/20/2024 4:33:03 AM
(MENAFN- AETOSWire) تستعد مدينه جدة، لاستقبال ايقونه هندسية جديدة، في مشروع“فندق ومساكن الفورسيزونز” الفاخر. وقد تم الانتهاء من أعمال تشييد أكبر وأضخم جسور معلقة في الشرق الأوسط، التي ستدخل موسوعة غينيس للأرقام القياسية. الجسورالتي تمتد على طول 60 مترًا وبارتفاع 130 مترًا فوق سطح البحر، ستربط بين الابراج وتشمل ثمانية طوابق ضخمة بوزن 2500 طن، ليكون بذلك بوابة معمارية لمدينة جدة يمكن مشاهدتها عن بعد بحرا وجوا.

يضم المشروع 249 غرفة وجناحًا فاخرًا، و21 شقة للإقامات القصيرة والطويلة، و76 مسكنًا خاصًا، بما في ذلك مساكن البنتهاوس. تم تصميم المشروع بواسطة Skidmore, Owings & Merrill، ويتميز بعناصر تصميم فاخرة وأنيقة، ومساحات معيشة واسعة للعائلات، وحمامات مستوحاة من السبا، وديكورات داخلية مغطاة بالرخام الفاخر، بالإضافة إلى تراسات خارجية تطل على البحرالاحمر.

وقالت رشا العثيم، رئيسة التسويق والعلاقات العامة في شركة“مداد”:
“تشييد الجسور الضخمة في مشروع الفورسيزونز سيكون علامة فارقة في تاريخ جدة. ليس فقط من الناحية الهندسية، بل باعتبارها تجسيد للتميز والفخامة في المشاريع التنموية الراقية، وهي تعكس رؤية المملكة المستقبلية في تقديم مشاريع ضخمة ومتكاملة. تستمر جدة في تعزيز مكانتها كوجهة سياحية رائدة و”بوابة للحرمين الشريفين”، حيث لا يقتصر دورها على كونها مركزًا اقتصاديًا فحسب، بل أيضًا على استقطاب الزوار من مختلف أنحاء العالم للاستمتاع بجمالها وثقافتها الفريدة.”

وصرحت بارت كارنهان، رئيسة تطوير الأعمال العالمية وإدارة المحافظ ومنتجعات الفورسيزونز:
“تشهد منتجعات وفنادق فورسيزونز نموًا وزخمًا ملحوظًا في المملكة، وسيكون مشروعنا الجديد في جدة على الكورنيش مكملًا مثاليًا لفنادقنا الحالية والمستقبلية في هذه الوجهة المهمة.”

تستقبل شركة مداد للتنمية والاستثمارالعقاري حاليًا الاستفسارات بشأن مساكن فورسيزونز الخاصة في جدة. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة

نبذة عن مساكن فورسيزونز الخاصة:
تستند فورسيزونز إلى إرثها في الضيافة الاستثنائية لتوسيع خبرتها في مجال السكن الفاخر، ومنذ تقديم المساكن الخاصة ذات العلامات التجارية في عام 1985، أصبحت فورسيزونز رائدة عالميًا في إدارة العقارات الفاخرة، حيث تدير أكثر من 50 مشروعًا سكنيًا حول العالم. يستمتع السكان بأسلوب حياة مليء بالرفاهية في منازل مصممة بشكل جميل في أفضل الوجهات العالمية، مع نفس الخدمة الأسطورية التي تميز فنادق فورسيزونز. مع خدمات شخصية مثل خدمة الكونسييرج، وخدمة التدبير المنزلي، وتخطيط الفعاليات، تقدم مساكن فورسيزونز الخاصة نمط حياة لا مثيل له.

نبذة عن شركة مداد للتنمية والاستثمار العقاري:
تعد شركة مداد مطورًا عقاريًا رائدًا، مقرها الرياض، وتركز الشركة على تطوير مشاريع الضيافة الفاخرة والمشاريع متعددة الاستخدامات التي تعيد تعريف الحياة العصرية. تجمع مداد بين التصميم التقليدي والهندسة المعمارية الحديثة لتقديم عقارات على مستوى عالمي. تسعى الشركة لتوسيع محفظتها لتشمل أصول الضيافة في الأسواق الرئيسية داخل المملكة وتلتزم بوضع معايير جديدة في الحياة الفاخرة والتطوير الحضاري، مما يضمن أن يعكس كل مشروع التزامها الدائم بالجودة والابتكار.


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