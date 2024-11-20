أكبر جسور معلقه في الشرق الأوسط في مشروع فندق ومساكن فورسيزونز كورنيش جدة

(MENAFN
- AETOSWire) تستعد مدينه جدة، لاستقبال ايقونه هندسية جديدة، في مشروع“فندق ومساكن الفورسيزونز” الفاخر. وقد تم الانتهاء من أعمال تشييد أكبر وأضخم جسور معلقة في الشرق الأوسط، التي ستدخل موسوعة غينيس للأرقام القياسية. الجسورالتي تمتد على طول 60 مترًا وبارتفاع 130 مترًا فوق سطح البحر، ستربط بين الابراج وتشمل ثمانية طوابق ضخمة بوزن 2500 طن، ليكون بذلك بوابة معمارية لمدينة جدة يمكن مشاهدتها عن بعد بحرا وجوا.
يضم المشروع 249 غرفة وجناحًا فاخرًا، و21 شقة للإقامات القصيرة والطويلة، و76 مسكنًا خاصًا، بما في ذلك مساكن البنتهاوس. تم تصميم المشروع بواسطة Skidmore, Owings & Merrill، ويتميز بعناصر تصميم فاخرة وأنيقة، ومساحات معيشة واسعة للعائلات، وحمامات مستوحاة من السبا، وديكورات داخلية مغطاة بالرخام الفاخر، بالإضافة إلى تراسات خارجية تطل على البحرالاحمر.
وقالت رشا العثيم، رئيسة التسويق والعلاقات العامة في شركة“مداد”:
“تشييد الجسور الضخمة في مشروع الفورسيزونز سيكون علامة فارقة في تاريخ جدة. ليس فقط من الناحية الهندسية، بل باعتبارها تجسيد للتميز والفخامة في المشاريع التنموية الراقية، وهي تعكس رؤية المملكة المستقبلية في تقديم مشاريع ضخمة ومتكاملة. تستمر جدة في تعزيز مكانتها كوجهة سياحية رائدة و”بوابة للحرمين الشريفين”، حيث لا يقتصر دورها على كونها مركزًا اقتصاديًا فحسب، بل أيضًا على استقطاب الزوار من مختلف أنحاء العالم للاستمتاع بجمالها وثقافتها الفريدة.”
وصرحت بارت كارنهان، رئيسة تطوير الأعمال العالمية وإدارة المحافظ ومنتجعات الفورسيزونز:
“تشهد منتجعات وفنادق فورسيزونز نموًا وزخمًا ملحوظًا في المملكة، وسيكون مشروعنا الجديد في جدة على الكورنيش مكملًا مثاليًا لفنادقنا الحالية والمستقبلية في هذه الوجهة المهمة.”
تستقبل شركة مداد للتنمية والاستثمارالعقاري حاليًا الاستفسارات بشأن مساكن فورسيزونز الخاصة في جدة. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة
نبذة عن مساكن فورسيزونز الخاصة:
تستند فورسيزونز إلى إرثها في الضيافة الاستثنائية لتوسيع خبرتها في مجال السكن الفاخر، ومنذ تقديم المساكن الخاصة ذات العلامات التجارية في عام 1985، أصبحت فورسيزونز رائدة عالميًا في إدارة العقارات الفاخرة، حيث تدير أكثر من 50 مشروعًا سكنيًا حول العالم. يستمتع السكان بأسلوب حياة مليء بالرفاهية في منازل مصممة بشكل جميل في أفضل الوجهات العالمية، مع نفس الخدمة الأسطورية التي تميز فنادق فورسيزونز. مع خدمات شخصية مثل خدمة الكونسييرج، وخدمة التدبير المنزلي، وتخطيط الفعاليات، تقدم مساكن فورسيزونز الخاصة نمط حياة لا مثيل له.
نبذة عن شركة مداد للتنمية والاستثمار العقاري:
تعد شركة مداد مطورًا عقاريًا رائدًا، مقرها الرياض، وتركز الشركة على تطوير مشاريع الضيافة الفاخرة والمشاريع متعددة الاستخدامات التي تعيد تعريف الحياة العصرية. تجمع مداد بين التصميم التقليدي والهندسة المعمارية الحديثة لتقديم عقارات على مستوى عالمي. تسعى الشركة لتوسيع محفظتها لتشمل أصول الضيافة في الأسواق الرئيسية داخل المملكة وتلتزم بوضع معايير جديدة في الحياة الفاخرة والتطوير الحضاري، مما يضمن أن يعكس كل مشروع التزامها الدائم بالجودة والابتكار.
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