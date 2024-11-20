أطلقت شركة Kinaxis نموذج نضج تنسيق سلسلة التوريد والتقييم الذاتي

(MENAFN
- AETOSWire) (BUSINESS WIRE )--أطلقت اليوم ®Kinaxis (المدرجة في بورصة تورونتو تحت الرمز: KXS)، وهي الشركة الرائدة عالميًا في تنسيق سلسلة التوريد من البداية إلى النهاية، نموذج نضج سلسلة التوريد (SCO) الأول من نوعه في الصناعة والتقييم الذاتي لمساعدة الشركات العالمية على تقييم وتعزيز تقدم تنسيق سلسلة التوريد الخاصة بها مقابل 14 بُعدًا حاسمًا.
قال Andrew Bell، كبير مسؤولي المنتجات في Kinaxis: "تأتي الشركات إلينا للحصول على إرشادات حول كيفية التقدم في نضج تنسيق سلسلة التوريد الخاصة بها لتسريع عملية صنع القرار، وتحسين التعاون، وتمكين التخطيط والتنفيذ الشفاف والمرن في مشهد الأعمال الديناميكي والمتطور اليوم". "نحن متحمسون لإطلاق نموذج نضج سلسلة التوريد والتقييم الذاتي لتمكين قادة سلسلة التوريد من القدرة على تشخيص نقاط القوة والضعف لديهم على الفور ووضع خطة قابلة للتنفيذ لتعزيز تقدمهم".
يعتمد نموذج نضج سلسلة التوريد والتقييم الذاتي على 40 عامًا من ارتباطات العملاء الناجحة، والتي دخلت خلالها Kinaxis في شراكة مع بعض أكبر العلامات التجارية في العالم لإنشاء خرائط طريق تكنولوجية مبتكرة وتنفيذ حلول مدفوعة بالذكاء الاصطناعي. باستخدام النموذج والتقييم الذاتي، يمكن للشركات الوصول إلى المنهجيات التي أثبتت جدواها والتي حققت نتائج مؤثرة باستمرار.
يسلط التقييم الضوء على مجالات التحسين ويقترح خطة عمل مخصصة لسد الثغرات المحددة، والمواءمة مع أفضل الممارسات الرائدة في الصناعة، وتوجيه الشركات في رحلتها إلى التميز في سلسلة التوريد. تتضمن هذه المجالات ما يلي:
التقييم الشامل: تقييم مفصل لقدرات تنسيق الشركة عبر 14 بُعدًا تشمل التخطيط والتنفيذ التشغيلي والتكتيكي والإستراتيجي.
رؤى قابلة للتنفيذ: توصيات مخصصة حول كيفية سد الثغرات، والمواءمة مع أفضل الممارسات الصناعية، وتعزيز سلسلة التوريد الخاصة بالشركة.
المواءمة الداخلية: المساعدة في تعزيز المواءمة بين أصحاب المصلحة الرئيسيين عندما يتعلق الأمر بالأولويات والاستثمارات.
مسار نحو التميز التشغيلي المستدام: مصمم لمساعدة الشركات على بناء سلسلة توريد مرنة ومستقلة ومتطورة باستمرار ومستعدة للتحديات المستقبلية.
قال Mike Corbo، الرئيس السابق لسلسلة التوريد في Colgate-Palmolive: "إن مجرد ضبط العمليات الفردية مثل تخطيط المبيعات والعمليات، أو العرض والطلب، أو إدارة النقل لم يعد كافيًا لمواجهة تحديات اليوم". "بعد إجراء التقييم بنفسي، أعتقد أنه سيساعد الشركات على تعزيز التوافق الداخلي بين أصحاب المصلحة الرئيسيين والتحقق من الأولويات والاستثمارات نحو هدف بناء سلسلة توريد مستقلة ومدعومة بالذكاء الاصطناعي ومقاومة للهشاشة ومستدامة تتحسن باستمرار وتبتكر باستمرار".
لإجراء التقييم الذاتي لنموذج نضج سلسلة التوريد أو لمعرفة المزيد عنه، يرجى النقر هنا .
حول Kinaxis
Kinaxis هي شركة عالمية رائدة في تنسيق سلسلة التوريد الحديثة، وتمكين سلاسل التوريد العالمية المعقدة ودعم الأشخاص الذين يديرونها، في خدمة الإنسانية. منصتنا القوية لتنظيم سلسلة التوريد المدعومة بالذكاء الاصطناعي، MaestroTM ، تجمع بين التقنيات والأساليب الملكية التي توفر الشفافية الكاملة والمرونة عبر سلسلة التوريد بأكملها - من التخطيط الإستراتيجي متعدد السنوات إلى التسليم المتكامل. نحظى بثقة العلامات التجارية العالمية الشهيرة لتوفير المرونة والقدرة على التنبؤ اللازمين للتعامل مع التقلبات والاضطرابات التي نشهدها اليوم. لمزيد من الأخبار والمعلومات، ترجى زيارة kinaxis أو متابعتنا على LinkedIn .
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