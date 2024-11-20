أطلقت شركة Kinaxis نموذج نضج تنسيق سلسلة التوريد والتقييم الذاتي

MENAFN - AETOSWire) (BUSINESS WIRE )--أطلقت اليوم ®Kinaxis (المدرجة في بورصة تورونتو تحت الرمز: KXS)، وهي الشركة الرائدة عالميًا في تنسيق سلسلة التوريد من البداية إلى النهاية، نموذج نضج سلسلة التوريد (SCO) الأول من نوعه في الصناعة والتقييم الذاتي لمساعدة الشركات العالمية على تقييم وتعزيز تقدم تنسيق سلسلة التوريد الخاصة بها مقابل 14 بُعدًا حاسمًا.

قال Andrew Bell، كبير مسؤولي المنتجات في Kinaxis: "تأتي الشركات إلينا للحصول على إرشادات حول كيفية التقدم في نضج تنسيق سلسلة التوريد الخاصة بها لتسريع عملية صنع القرار، وتحسين التعاون، وتمكين التخطيط والتنفيذ الشفاف والمرن في مشهد الأعمال الديناميكي والمتطور اليوم". "نحن متحمسون لإطلاق نموذج نضج سلسلة التوريد والتقييم الذاتي لتمكين قادة سلسلة التوريد من القدرة على تشخيص نقاط القوة والضعف لديهم على الفور ووضع خطة قابلة للتنفيذ لتعزيز تقدمهم".

يعتمد نموذج نضج سلسلة التوريد والتقييم الذاتي على 40 عامًا من ارتباطات العملاء الناجحة، والتي دخلت خلالها Kinaxis في شراكة مع بعض أكبر العلامات التجارية في العالم لإنشاء خرائط طريق تكنولوجية مبتكرة وتنفيذ حلول مدفوعة بالذكاء الاصطناعي. باستخدام النموذج والتقييم الذاتي، يمكن للشركات الوصول إلى المنهجيات التي أثبتت جدواها والتي حققت نتائج مؤثرة باستمرار.

يسلط التقييم الضوء على مجالات التحسين ويقترح خطة عمل مخصصة لسد الثغرات المحددة، والمواءمة مع أفضل الممارسات الرائدة في الصناعة، وتوجيه الشركات في رحلتها إلى التميز في سلسلة التوريد. تتضمن هذه المجالات ما يلي:



التقييم الشامل: تقييم مفصل لقدرات تنسيق الشركة عبر 14 بُعدًا تشمل التخطيط والتنفيذ التشغيلي والتكتيكي والإستراتيجي.

رؤى قابلة للتنفيذ: توصيات مخصصة حول كيفية سد الثغرات، والمواءمة مع أفضل الممارسات الصناعية، وتعزيز سلسلة التوريد الخاصة بالشركة.

المواءمة الداخلية: المساعدة في تعزيز المواءمة بين أصحاب المصلحة الرئيسيين عندما يتعلق الأمر بالأولويات والاستثمارات. مسار نحو التميز التشغيلي المستدام: مصمم لمساعدة الشركات على بناء سلسلة توريد مرنة ومستقلة ومتطورة باستمرار ومستعدة للتحديات المستقبلية.

قال Mike Corbo، الرئيس السابق لسلسلة التوريد في Colgate-Palmolive: "إن مجرد ضبط العمليات الفردية مثل تخطيط المبيعات والعمليات، أو العرض والطلب، أو إدارة النقل لم يعد كافيًا لمواجهة تحديات اليوم". "بعد إجراء التقييم بنفسي، أعتقد أنه سيساعد الشركات على تعزيز التوافق الداخلي بين أصحاب المصلحة الرئيسيين والتحقق من الأولويات والاستثمارات نحو هدف بناء سلسلة توريد مستقلة ومدعومة بالذكاء الاصطناعي ومقاومة للهشاشة ومستدامة تتحسن باستمرار وتبتكر باستمرار".

لإجراء التقييم الذاتي لنموذج نضج سلسلة التوريد أو لمعرفة المزيد عنه، يرجى النقر هنا .

حول Kinaxis

Kinaxis هي شركة عالمية رائدة في تنسيق سلسلة التوريد الحديثة، وتمكين سلاسل التوريد العالمية المعقدة ودعم الأشخاص الذين يديرونها، في خدمة الإنسانية. منصتنا القوية لتنظيم سلسلة التوريد المدعومة بالذكاء الاصطناعي، MaestroTM ، تجمع بين التقنيات والأساليب الملكية التي توفر الشفافية الكاملة والمرونة عبر سلسلة التوريد بأكملها - من التخطيط الإستراتيجي متعدد السنوات إلى التسليم المتكامل. نحظى بثقة العلامات التجارية العالمية الشهيرة لتوفير المرونة والقدرة على التنبؤ اللازمين للتعامل مع التقلبات والاضطرابات التي نشهدها اليوم. لمزيد من الأخبار والمعلومات، ترجى زيارة kinaxis أو متابعتنا على LinkedIn .

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