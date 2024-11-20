شركة Corpay Cross-Border تعزز شراكتها مع شركة World Aquatics

(MENAFN
- AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- يسر شركة Corpay, Inc.* (رمزها في بورصة نيويورك: CPAY) الرائدة عالميًا في مجال خدمات الدفع المؤسسية الإعلان عن أن شركة Corpay Cross-Border قد أبرمت اتفاقية متعددة الأعوام لتعزيز تعاونها الناجح مع شركة World Aquatics بوصفها المورد الرسمي لخدمات مدفوعات العملات الأجنبية لها.
قدمت شركة Corpay Cross-Border مجموعة من الحلول المتعلقة بخدمات المدفوعات الأجنبية المؤسسية لصالح شركة World Aquatics، وهي الهيئة العالمية القائمة على إدارة ستة تخصصات مائية، تشمل: السباحة، وكرة الماء، والغوص، والغوص العالي، والسباحة الفنية، والسباحة في المياه المفتوحة منذ عام 2022، وبموجب اتفاقية التمديد متعددة الأعوام هذه، ستواصل شركة World Aquatics، بصحبة مجتمع الرياضات المائية العالمي، ومنظمي الأحداث وشركاء World Aquatics، الاستفادة من حلول Corpay Cross-Border المبتكرة في مجال المدفوعات العالمية وإدارة المخاطر المتعلقة بالعملة.
صرح Brad Loder، مدير قسم التسويق في Corpay Cross-Border Solutions، قائلاً: "لقد تشرفنا على مدار الأعوام الثلاثة الماضية بالعمل موردًا رسميًا لخدمات مدفوعات العملات الأجنبية لصالح شركة World Aquatics". "يحدوا فريقنا بالغ الشرف إزاء الثقة التي وضعها فينا فريق World Aquatics، وهو متحمس للغاية بشأن تجديد الشراكة لمدة عدة أعوام قادمة. ونحن نتطلع إلى الفرصة المناسبة لمواصلة التعاون مع شركة World Aquatics، والمجتمع العالمي الأكبر للرياضات المائية للمساعدة على دعم خدمات المدفوعات العالمية وتنفيذ الخطط المقررة لإدارة المخاطر المتعلقة بالعملة للعديد من الأعوام القادمة."
صرح Brent Nowicki، المدير التنفيذي لشركة World Aquatics، قائلاً: "يحدونا بالغ السعادة إزاء تعزيز شراكتنا مع شركة Corpay Cross-Border في هذه اللحظة المحورية في رحلة شركة World Aquatics، وفي ظل الزخم الذي تشهده الأحداث الدولية والحضور العالمي المتزايد باستمرار، فإن هذا التعاون المستمر سيسهم في تنسيق العمليات المالية لدينا".
نبذة عن Corpay
تعد Corpay, Inc. (بورصة نيويورك: CPAY) شركة عالمية متخصصة في مجال خدمات المدفوعات مدرجة ضمن مؤشر S&P500 تساعد الشركات والمستهلكين في دفع النفقات بطريقة بسيطة ومحكومة. كما تساعد حلول الدفع الحديثة التي تقدمها Corpay العملاء في إدارة النفقات المتعلقة بالمركبات (مثل، نفقات الوقود ونفقات ركن السيارة) ونفقات السفر (مثل، نفقات حجوزات الفنادق) والمستحقات (مثل، سداد المدفوعات للبائعين)، مما يعود بالنفع على عملائنا على صعيد توفير الوقت وتوفير النفقات. هذا، وتشير Corpay Cross-Border إلى مجموعة من الكيانات القانونية التي تمتلكها وتديرها Corpay, Inc..
مع Corpay – سداد المدفوعات أصبح سهلاً. للتعرف على المزيد، الرجاء زيارة .
نبذة عن World Aquatics
تعد World Aquatics الهيئة الدولية القائمة على إدارة الرياضات المائية، منطلقةً من الرؤية المتمحورة حول فكرة عالم توحده المياه من أجل تحسين مستوى الصحة والحياة والرياضة. كما تعد World Aquatics، التي تأسست في عام 1908، مؤسسة مستقلة مكونة من 211 اتحادًا وطنيًا وخمس منظمات قارية.
تشرف World Aquatics على ستة رياضات مائية، هي: السباحة، وكرة الماء، والغوص، والسباحة الفنية، والسباحة في المياه المفتوحة، والغوص العالي، كما أنها معتمدة من اللجنة الأولمبية الدولية (IOC) باعتبارها السلطة العالمية الرائدة في هذه الرياضات.
*تشير كلمة "Corpay" في هذا المستند في الأساس إلى شركة Cross-Border التابعة لشركة Corpay, Inc. وتتوفر قائمة كاملة بالشركات التي تعد جزءًا من Corpay Cross-Border هنا: class="p" dir="RTL" style="margin: 0cm 9pt 13.5pt; text-align: justify;">إن نص اللغة الأصلية لهذا البيان هو النسخة الرسمية المعتمدة. أما الترجمة فقد قدمت للمساعدة فقط، ويجب الرجوع لنص اللغة الأصلية الذي يمثل النسخة الوحيدة ذات التأثير القانوني.
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