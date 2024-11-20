شركة Corpay Cross-Border تعزز شراكتها مع شركة World Aquatics

MENAFN - AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- يسر شركة Corpay, Inc.‎* (رمزها في بورصة نيويورك: CPAY) الرائدة عالميًا في مجال خدمات الدفع المؤسسية الإعلان عن أن شركة Corpay Cross-Border قد أبرمت اتفاقية متعددة الأعوام لتعزيز تعاونها الناجح مع شركة World Aquatics بوصفها المورد الرسمي لخدمات مدفوعات العملات الأجنبية لها.

قدمت شركة Corpay Cross-Border مجموعة من الحلول المتعلقة بخدمات المدفوعات الأجنبية المؤسسية لصالح شركة World Aquatics، وهي الهيئة العالمية القائمة على إدارة ستة تخصصات مائية، تشمل: السباحة، وكرة الماء، والغوص، والغوص العالي، والسباحة الفنية، والسباحة في المياه المفتوحة منذ عام 2022، وبموجب اتفاقية التمديد متعددة الأعوام هذه، ستواصل شركة World Aquatics، بصحبة مجتمع الرياضات المائية العالمي، ومنظمي الأحداث وشركاء World Aquatics، الاستفادة من حلول Corpay Cross-Border المبتكرة في مجال المدفوعات العالمية وإدارة المخاطر المتعلقة بالعملة.

صرح Brad Loder، مدير قسم التسويق في Corpay Cross-Border Solutions، قائلاً: "لقد تشرفنا على مدار الأعوام الثلاثة الماضية بالعمل موردًا رسميًا لخدمات مدفوعات العملات الأجنبية لصالح شركة World Aquatics". "يحدوا فريقنا بالغ الشرف إزاء الثقة التي وضعها فينا فريق World Aquatics، وهو متحمس للغاية بشأن تجديد الشراكة لمدة عدة أعوام قادمة. ونحن نتطلع إلى الفرصة المناسبة لمواصلة التعاون مع شركة World Aquatics، والمجتمع العالمي الأكبر للرياضات المائية للمساعدة على دعم خدمات المدفوعات العالمية وتنفيذ الخطط المقررة لإدارة المخاطر المتعلقة بالعملة للعديد من الأعوام القادمة."

صرح Brent Nowicki، المدير التنفيذي لشركة World Aquatics، قائلاً: "يحدونا بالغ السعادة إزاء تعزيز شراكتنا مع شركة Corpay Cross-Border في هذه اللحظة المحورية في رحلة شركة World Aquatics، وفي ظل الزخم الذي تشهده الأحداث الدولية والحضور العالمي المتزايد باستمرار، فإن هذا التعاون المستمر سيسهم في تنسيق العمليات المالية لدينا".

نبذة عن Corpay

تعد Corpay, Inc.‎ (بورصة نيويورك: CPAY) شركة عالمية متخصصة في مجال خدمات المدفوعات مدرجة ضمن مؤشر S&P500 تساعد الشركات والمستهلكين في دفع النفقات بطريقة بسيطة ومحكومة. كما تساعد حلول الدفع الحديثة التي تقدمها Corpay العملاء في إدارة النفقات المتعلقة بالمركبات (مثل، نفقات الوقود ونفقات ركن السيارة) ونفقات السفر (مثل، نفقات حجوزات الفنادق) والمستحقات (مثل، سداد المدفوعات للبائعين)، مما يعود بالنفع على عملائنا على صعيد توفير الوقت وتوفير النفقات. هذا، وتشير Corpay Cross-Border إلى مجموعة من الكيانات القانونية التي تمتلكها وتديرها Corpay, Inc.‎.

مع Corpay – سداد المدفوعات أصبح سهلاً. للتعرف على المزيد، الرجاء زيارة .

نبذة عن World Aquatics

تعد World Aquatics الهيئة الدولية القائمة على إدارة الرياضات المائية، منطلقةً من الرؤية المتمحورة حول فكرة عالم توحده المياه من أجل تحسين مستوى الصحة والحياة والرياضة. كما تعد World Aquatics، التي تأسست في عام 1908، مؤسسة مستقلة مكونة من 211 اتحادًا وطنيًا وخمس منظمات قارية.

تشرف World Aquatics على ستة رياضات مائية، هي: السباحة، وكرة الماء، والغوص، والسباحة الفنية، والسباحة في المياه المفتوحة، والغوص العالي، كما أنها معتمدة من اللجنة الأولمبية الدولية (IOC) باعتبارها السلطة العالمية الرائدة في هذه الرياضات.

*تشير كلمة "Corpay" في هذا المستند في الأساس إلى شركة Cross-Border التابعة لشركة Corpay, Inc. وتتوفر قائمة كاملة بالشركات التي تعد جزءًا من Corpay Cross-Border هنا: class="p" dir="RTL" style="margin: 0cm 9pt 13.5pt; text-align: justify;">إن نص اللغة الأصلية لهذا البيان هو النسخة الرسمية المعتمدة. أما الترجمة فقد قدمت للمساعدة فقط، ويجب الرجوع لنص اللغة الأصلية الذي يمثل النسخة الوحيدة ذات التأثير القانوني.