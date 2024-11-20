Multibank Group تتشرَّف بالحصول على جائزة أفضل مؤسسة مالية عالمية في معرض Money Expo Qatar 2024

(MENAFN
- AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- تفخر MultiBank Group، أكبر مؤسسة متخصَّصة في المشتقات المالية وأكثرها تنظيمًا في العالم، ومقرها دبي، بالإعلان عن حصولها على التقدير كأفضل مؤسسة مالية عالمية في معرض
Money expo
Qatar 2024.
تبرز هذه الجائزة المرموقة، التي تم تقديمها خلال أحد أهم الفعاليات المالية في الشرق الأوسط، التزام MultiBank Group الذي تحمَّله على عاتقها بتقديم الخدمات المالية الرائدة في الصناعة لعملائها في جميع أنحاء العالم. وإزاء وجود مجموعة شاملة تضم أكثر من 20,000 منتج مالي عبر فئات الأصول المتعددة، تلتزم MultiBank Group التزامًا راسخًا بإرساء المعايير في الخدمات المالية من خلال تقديم حلول تجارية متقدمة مدعومة بإطار تنظيمي قوي.
يُعدُّ معرض Money Expo Qatar تجمُّعًا حيويًا لمحترفي التمويل والمستثمرين وقادة الصناعة لاستكشاف أحدث الاتجاهات والابتكارات والتطورات في الأسواق المالية العالمية. ويبرز تكريم MultiBank Group الدور المهم الذي تلعبه في القطاع المالي، كما يعزِّز التزامها بالنزاهة والشفافية والتميُّز.
وفي خضم تعليقه على الجائزة، صرَّح ناصر طاهر، مؤسس ورئيس مجلس إدارة MultiBank Group قائلاً: "تنتابنا حالة من الفخر الشديد بالحصول على جائزة "أفضل مؤسسة مالية عالمية" في معرض Money Expo Qatar 2024. وتوضح هذه الجائزة التزامنا بالتميُّز ودعم الأهداف المالية لعملائنا من خلال مزيج من التكنولوجيا الحديثة والالتزام التنظيمي القوي. نلتزم التزامًا راسخًا في MultiBank Group، بتمكين المتداولين والمستثمرين في جميع أنحاء العالم، وضمان تقديم أعلى معايير الأمان والابتكار والخدمة.
تخدم MultiBank Group، التي تأسست في كاليفورنيا بالولايات المتحدة الأمريكية في عام 2005، أكثر من مليون عميل في أكثر من 100 بلد، وتحافظ على حجم تداول يومي يتجاوز 18.1 مليار دولار. تشتهر المجموعة بحلول التداول المتطورة والإشراف التنظيمي القوي ودعم العملاء المتميز، كما تقدم مجموعة شاملة من الخدمات المالية، بما في ذلك الوساطة وإدارة الأصول. يتم تنظيم أعمال MultiBank Group في خمس قارات من قِبل أكثر من 16 هيئة تنظيمية مالية من الهيئات الأكثر احترامًا في جميع أنحاء العالم.
ويضاف هذا التكريم الأخير في معرض Money Expo Qatar 2024 إلى قائمة طويلة من الجوائز العالمية التي حصلت عليها MultiBank Group، مما يؤكد مكانتها كشركة رائدة موثوق بها في القطاع المالي فضلاً عن تفانيها في دفع الابتكار في بيئة تجارية آمنة ومنظمة.
نبذة عن MULTIBANK GROUP
تأسست MultiBank Group في كاليفورنيا بالولايات المتحدة الأمريكية في عام 2005، وتُعدُّ شركة رائدة عالميًا في مجال المشتقات المالية، حيث تخدم أكثر من مليون عميل في 100 بلد، وتفتخر بوجود حجم تداول يومي يتجاوز 18.1 مليار دولار. تشتهر المجموعة بحلول التداول المبتكرة والامتثال التنظيمي القوي وخدمة العملاء الاستثنائية، وتقدم مجموعة واسعة من خدمات الوساطة وحلول إدارة الأصول. يتم تنظيمها في خمس قارات من قِبل أكثر من 16 هيئة من الهيئات المالية المرموقة ذائعة الصيت على مستوى العالم. توفر منصات التداول الحائزة على جوائز التابعة للمجموعة رافعة مالية تصل إلى 500:1 على مجموعة متنوعة من المنتجات، بما في ذلك الفوركس والمعادن والأسهم والسلع والمؤشرات والعملات المشفَّرة. حصلت MultiBank Group على أكثر من 70 جائزة مالية تقديرًا لتميُّزها في التداول وامتثالها للقواعد التنظيمية. للحصول على المزيد من المعلومات، تفضَّل بزيارة الموقع الإلكتروني لمجموعة MultiBank Group.
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