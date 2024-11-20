Multibank Group تتشرَّف بالحصول على جائزة أفضل مؤسسة مالية عالمية في معرض Money Expo Qatar 2024

MENAFN - AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- تفخر MultiBank Group، أكبر مؤسسة متخصَّصة في المشتقات المالية وأكثرها تنظيمًا في العالم، ومقرها دبي، بالإعلان عن حصولها على التقدير كأفضل مؤسسة مالية عالمية في Money Qatar 2024.

تبرز هذه الجائزة المرموقة، التي تم تقديمها خلال أحد أهم الفعاليات المالية في الشرق الأوسط، التزام MultiBank Group الذي تحمَّله على عاتقها بتقديم الخدمات المالية الرائدة في الصناعة لعملائها في جميع أنحاء العالم. وإزاء وجود مجموعة شاملة تضم أكثر من 20,000 مالي عبر فئات الأصول المتعددة، تلتزم MultiBank Group التزامًا راسخًا بإرساء المعايير في الخدمات المالية من خلال تقديم حلول تجارية متقدمة مدعومة بإطار تنظيمي قوي.

يُعدُّ معرض Money Expo Qatar تجمُّعًا حيويًا لمحترفي التمويل والمستثمرين وقادة الصناعة لاستكشاف أحدث الاتجاهات والابتكارات والتطورات في الأسواق المالية العالمية. ويبرز تكريم MultiBank Group الدور المهم الذي تلعبه في القطاع المالي، كما يعزِّز التزامها بالنزاهة والشفافية والتميُّز.

وفي خضم تعليقه على الجائزة، صرَّح ناصر طاهر، مؤسس ورئيس مجلس إدارة MultiBank Group قائلاً: "تنتابنا حالة من الفخر الشديد بالحصول على جائزة "أفضل مؤسسة مالية عالمية" في معرض Money Expo Qatar 2024. وتوضح هذه الجائزة التزامنا بالتميُّز ودعم الأهداف المالية لعملائنا من خلال مزيج من التكنولوجيا الحديثة والالتزام التنظيمي القوي. نلتزم التزامًا راسخًا في MultiBank Group، بتمكين المتداولين والمستثمرين في جميع أنحاء العالم، وضمان تقديم أعلى معايير الأمان والابتكار والخدمة.

تخدم MultiBank Group، التي تأسست في كاليفورنيا بالولايات المتحدة الأمريكية في عام 2005، أكثر من مليون عميل في أكثر من 100 بلد، وتحافظ على حجم تداول يومي يتجاوز 18.1 مليار دولار. تشتهر المجموعة بحلول التداول المتطورة والإشراف التنظيمي القوي ودعم العملاء المتميز، كما تقدم مجموعة شاملة من الخدمات المالية، بما في ذلك الوساطة وإدارة الأصول. يتم تنظيم أعمال MultiBank Group في خمس قارات من قِبل أكثر من 16 هيئة تنظيمية مالية من الهيئات الأكثر احترامًا في جميع أنحاء العالم.

ويضاف هذا التكريم الأخير في معرض Money Expo Qatar 2024 إلى قائمة طويلة من الجوائز العالمية التي حصلت عليها MultiBank Group، مما يؤكد مكانتها كشركة رائدة موثوق بها في القطاع المالي فضلاً عن تفانيها في دفع الابتكار في بيئة تجارية آمنة ومنظمة.

نبذة عن MULTIBANK GROUP

تأسست MultiBank Group في كاليفورنيا بالولايات المتحدة الأمريكية في عام 2005، وتُعدُّ شركة رائدة عالميًا في مجال المشتقات المالية، حيث تخدم أكثر من مليون عميل في 100 بلد، وتفتخر بوجود حجم تداول يومي يتجاوز 18.1 مليار دولار. تشتهر المجموعة بحلول التداول المبتكرة والامتثال التنظيمي القوي وخدمة العملاء الاستثنائية، وتقدم مجموعة واسعة من خدمات الوساطة وحلول إدارة الأصول. يتم تنظيمها في خمس قارات من قِبل أكثر من 16 هيئة من الهيئات المالية المرموقة ذائعة الصيت على مستوى العالم. توفر منصات التداول الحائزة على جوائز التابعة للمجموعة رافعة مالية تصل إلى 500:1 على مجموعة متنوعة من المنتجات، بما في ذلك الفوركس والمعادن والأسهم والسلع والمؤشرات والعملات المشفَّرة. حصلت MultiBank Group على أكثر من 70 جائزة مالية تقديرًا لتميُّزها في التداول وامتثالها للقواعد التنظيمية. للحصول على المزيد من المعلومات، تفضَّل بزيارة الموقع الإلكتروني لمجموعة MultiBank Group.

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