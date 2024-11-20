Impulso.Space توسِّع تعاونها الاستراتيجي مع شركة D-Orbit في عقد إطلاق متعدد المهام ومتعدد الأقمار الصناعية

MENAFN - AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- يسرُّنا في شركة Impulso USA Corp. الإعلان عن توقيع عقد خدمات الإطلاق متعدد المهام مع شركة D-Orbit، مما يعزِّز التعاون طويل الأمد الذي يواصل الارتقاء بحلول الفضاء الشاملة. تتضمَّن هذه الاتفاقية أيضًا إطلاق العديد من الأقمار الصناعية كجزء من مهام برنامج SpaceX Transporter Rideshare القادمة، مع قيام شركة Impulso بتوفير خدمات إدارة المهام الشاملة، بما في ذلك جميع الدعم اللوجستي والفني، من منشأتها الحديثة في فلوريدا.

واستنادًا إلى نجاح حملات الإطلاق السابقة لـ D-Orbit، ستوفر Impulso مجموعة متكاملة من الخدمات في منشأتها في ملبورن لشركة D-Orbit والتي من شأنها أن تُبسِّط جميع مراحل الإطلاق. وإضافةً إلى الأعمال التحضيرية القياسية للإطلاق، تتضمَّن حلول Impulso الشاملة معالجة الحمولة، والتكامل، والتخزين الآمن، وحملات الإطلاق الداخلية، وقدرة الإطلاق المطلوبة لتوصيل الأقمار الصناعية إلى داخل المدار. يتيح هذا الدعم الشامل لشركة D-Orbit العمل بمنتهى المرونة والكفاءة بشكلٍ متزايد في جميع مهامها.

تُقدِّم Impulso بجانب حملات الإطلاق ذات الخدمة الكاملة حلول شحن وتخزين آمنة أساسية، مما يساعد D-Orbit على تقليل الوقت والتكلفة المرتبطين بنقل المعدات أثناء القيام بكل عملية إطلاق. يُحسِّن هذا النهج التعاوني جاهزية المهام ويضمن الاستمرارية لمجموعة المهام المتوسعة لشركة D-Orbit.

صرَّح Pietro Guerrieri، الرئيس التنفيذي لشركة Impulso قائلاً: "تنتابنا حالة من السعادة الغامرة بتعميق تعاوننا مع شركة D-Orbit في دعم إطلاق أقمارها الصناعية القادمة، والتي ستنطلق في مهام "الناقل" المستقبلية من خلال SpaceX". "نُقدِّر بشكل كبير حجم الثقة التي تواصل شركة D-Orbit منحها لنا، ونلتزم التزامًا راسخًا بتقديم أعلى مستوى من الخدمة لتعزيز أهداف مهمتها."

وواصل السيد Guerrieri حديثه قائلاً: "يؤكد هذا العقد الذي ينطوي على العديد من المهام على التزامنا المشترك بحلول الفضاء المبتكرة والمتوفِّرة. نتطلع حقًا إلى الاستفادة من مرافقنا وخبراتنا لمواصلة دعم نجاح مهمة D-Orbit، في الوقت الراهن ومستقبلاً".

وبإبرام هذه الشراكة الموسَّعة، تؤكد شركة Impulso الدور الذي تضطلع به كمُقدِّم رائد لخدمات وحلول الإطلاق للجهات الفاعلة الناشئة والراسخة في صناعة الفضاء.

نبذة عن شركة Impulso

Impulso هي شركة رائدة في تقديم خدمات الإطلاق المتكاملة الشاملة. تُقدِّم شركة Impulso من منشأتها المتقدمة في فلوريدا حلولاً جاهزة مصمَّمة خصيصًا لتلبية احتياجات قاعدة العملاء العالمية، مما يوفر وصولاً سلسًا إلى عالم الفضاء. بفضل التزامها بالتميُّز والابتكار، تمكِّن Impulso عملائها من فتح آفاق جديدة في المشهد المتطور لاستكشاف الفضاء.

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