Impulso.Space توسِّع تعاونها الاستراتيجي مع شركة D-Orbit في عقد إطلاق متعدد المهام ومتعدد الأقمار الصناعية

(MENAFN
- AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- يسرُّنا في شركة Impulso USA Corp. الإعلان عن توقيع عقد خدمات الإطلاق متعدد المهام مع شركة D-Orbit، مما يعزِّز التعاون طويل الأمد الذي يواصل الارتقاء بحلول الفضاء الشاملة. تتضمَّن هذه الاتفاقية أيضًا إطلاق العديد من الأقمار الصناعية كجزء من مهام برنامج SpaceX Transporter Rideshare القادمة، مع قيام شركة Impulso بتوفير خدمات إدارة المهام الشاملة، بما في ذلك جميع الدعم اللوجستي والفني، من منشأتها الحديثة في فلوريدا.
واستنادًا إلى نجاح حملات الإطلاق السابقة لـ D-Orbit، ستوفر Impulso مجموعة متكاملة من الخدمات في منشأتها في ملبورن لشركة D-Orbit والتي من شأنها أن تُبسِّط جميع مراحل الإطلاق. وإضافةً إلى الأعمال التحضيرية القياسية للإطلاق، تتضمَّن حلول Impulso الشاملة معالجة الحمولة، والتكامل، والتخزين الآمن، وحملات الإطلاق الداخلية، وقدرة الإطلاق المطلوبة لتوصيل الأقمار الصناعية إلى داخل المدار. يتيح هذا الدعم الشامل لشركة D-Orbit العمل بمنتهى المرونة والكفاءة بشكلٍ متزايد في جميع مهامها.
تُقدِّم Impulso بجانب حملات الإطلاق ذات الخدمة الكاملة حلول شحن وتخزين آمنة أساسية، مما يساعد D-Orbit على تقليل الوقت والتكلفة المرتبطين بنقل المعدات أثناء القيام بكل عملية إطلاق. يُحسِّن هذا النهج التعاوني جاهزية المهام ويضمن الاستمرارية لمجموعة المهام المتوسعة لشركة D-Orbit.
صرَّح Pietro Guerrieri، الرئيس التنفيذي لشركة Impulso قائلاً: "تنتابنا حالة من السعادة الغامرة بتعميق تعاوننا مع شركة D-Orbit في دعم إطلاق أقمارها الصناعية القادمة، والتي ستنطلق في مهام "الناقل" المستقبلية من خلال SpaceX". "نُقدِّر بشكل كبير حجم الثقة التي تواصل شركة D-Orbit منحها لنا، ونلتزم التزامًا راسخًا بتقديم أعلى مستوى من الخدمة لتعزيز أهداف مهمتها."
وواصل السيد Guerrieri حديثه قائلاً: "يؤكد هذا العقد الذي ينطوي على العديد من المهام على التزامنا المشترك بحلول الفضاء المبتكرة والمتوفِّرة. نتطلع حقًا إلى الاستفادة من مرافقنا وخبراتنا لمواصلة دعم نجاح مهمة D-Orbit، في الوقت الراهن ومستقبلاً".
وبإبرام هذه الشراكة الموسَّعة، تؤكد شركة Impulso الدور الذي تضطلع به كمُقدِّم رائد لخدمات وحلول الإطلاق للجهات الفاعلة الناشئة والراسخة في صناعة الفضاء.
نبذة عن شركة Impulso
Impulso هي شركة رائدة في تقديم خدمات الإطلاق المتكاملة الشاملة. تُقدِّم شركة Impulso من منشأتها المتقدمة في فلوريدا حلولاً جاهزة مصمَّمة خصيصًا لتلبية احتياجات قاعدة العملاء العالمية، مما يوفر وصولاً سلسًا إلى عالم الفضاء. بفضل التزامها بالتميُّز والابتكار، تمكِّن Impulso عملائها من فتح آفاق جديدة في المشهد المتطور لاستكشاف الفضاء.
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