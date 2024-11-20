كتاب جديد من Esri يستكشف كيف يساعد علم البيانات المكانية المستخدمين على فهم البيانات والتنبؤ بها

MENAFN - AETOSWire) ( BUSINESS WIRE )--أصدرت Esri ، الشركة الرائدة عالميًا في برنامج نظام المعلومات الجغرافية (GIS )،كتابًا جديدًا بعنوان Spatial Data Science وترجمته "علم البيانات المكانية"، يوضح كيف يمكن للعلماء والممارسين المكانيين إضافة بيانات كبيرة إلى سير عملهم وأساليبهم. يوضح الكتاب كيف يمكن لعلماء البيانات استخدام رسم الخرائط والتحليل والنمذجة والتنبؤ باستخدام المنظورات المكانية والتقنيات الجغرافية المكانية لاكتساب معرفة جديدة. كما يوضح استخدام النظام البيئي Esri ArcGIS.

يغطي كتاب Spatial Data Science استخدام برنامج Esri لدعم أساليب علم البيانات المكانية الجديدة لاستخراج رؤى إضافية من مصادر مختلفة للبيانات الجغرافية المكانية. من خلال ستة فصول، يشرح الكتاب العديد من العناصر الأساسية المهمة لتحويل البيانات إلى معلومات ومعرفة وحلول باستخدام سياق مكاني. تشمل الموضوعات التي يتناولها الكتاب ما يلي:



نمو البيانات المكانية على مدى العقود القليلة الماضية

الحوسبة السحابية والبيانات الضخمة وعلوم البيانات

البيانات الجغرافية المكانية الضخمة التقدم في الحوسبة ومصادر البيانات والأساليب

كتاب Spatial Data Science مخصص للقراء الذين يستخدمون أو يدرسون نظم المعلومات الجغرافية، فضلاً عن علماء الكمبيوتر والمهندسين والإحصائيين وعلماء المعلومات والمكتبات الذين يقودون تطوير ونشر علم البيانات. مؤلف الكتاب، John P. Wilson، هو أستاذ العلوم المكانية وعلم الاجتماع في كلية دانا وديفيد دورنسيفي للآداب والفنون والعلوم في جامعة جنوب كاليفورنيا (USC). Wilson هو المدير المؤسس لمعهد العلوم المكانية، حيث يركز بحثه على نمذجة الأنظمة البيئية ويستخدم على نطاق واسع أدوات برمجيات نظم المعلومات الجغرافية، والعمل الميداني، وتقنيات التحليل المكاني، والنماذج الحاسوبية المكانية.

Spatial Data Science متاح مطبوعًا (رقم الإيداع الدولي: 9781589486102، وهو 220 صفحة، وثمنه 79.99 دولارًا أمريكيًا) وبصيغة كتاب إلكتروني (رقم الإيداع الدولي: 9781589486119، وثمنه 79.99 دولارًا أمريكيًا). يمكن الحصول على كلا الإصدارين من معظم تجار التجزئة عبر الإنترنت في جميع أنحاء العالم. النسخة المطبوعة متاحة أيضًا للشراء على esri/esripress أو عن طريق الاتصال بالرقم ‎1-800-447-9778. إذا كنت خارج الولايات المتحدة، فانتقل إلى esri/esripressorders للحصول على جميع خيارات الطلب، أو انتقل إلى esri/distributors للاتصال بموزع Esri المحلي. يمكن لتجار التجزئة المهتمين التواصل مع Ingram Publisher Services، موزع كتب Esri Press.

حول Esri

تساعد Esri، الشركة الرائدة في السوق العالمية في مجال برمجيات نظام المعلومات الجغرافية وذكاء المواقع ورسم الخرائط، العملاء على إطلاق العنان للإمكانات الكاملة للبيانات لتحسين النتائج التشغيلية والتجارية. تأسست برمجيات Esri في عام 1969 في مدينة ريدلاندز، بكاليفورنيا، في الولايات المتحدة الأمريكية، وهي منتشرة في مئات الآلاف من المنظمات على مستوى العالم، بما في ذلك شركات Fortune 500 والوكالات الحكومية والمؤسسات غير الربحية والجامعات. تمتلك Esri مكاتب إقليمية وموزعين دوليين وشركاء يقدمون الدعم المحلي في أكثر من 100 دولة في ست قارات. من خلال التزامها الرائد بالتكنولوجيا والتحليلات الجغرافية المكانية، تقوم Esri بهندسة الحلول الأكثر ابتكارًا التي تستفيد من النهج الجغرافي لحل بعض أكثر مشاكل العالم تعقيدًا من خلال وضعها في السياق الحاسم للموقع. تفضل بزيارتنا على esri .

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