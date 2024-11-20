كتاب جديد من Esri يستكشف كيف يساعد علم البيانات المكانية المستخدمين على فهم البيانات والتنبؤ بها

(MENAFN
- AETOSWire) ( BUSINESS WIRE )--أصدرت Esri ، الشركة الرائدة عالميًا في برنامج نظام المعلومات الجغرافية (GIS )،كتابًا جديدًا بعنوان Spatial Data Science وترجمته "علم البيانات المكانية"، يوضح كيف يمكن للعلماء والممارسين المكانيين إضافة بيانات كبيرة إلى سير عملهم وأساليبهم. يوضح الكتاب كيف يمكن لعلماء البيانات استخدام رسم الخرائط والتحليل والنمذجة والتنبؤ باستخدام المنظورات المكانية والتقنيات الجغرافية المكانية لاكتساب معرفة جديدة. كما يوضح استخدام النظام البيئي Esri ArcGIS.
يغطي كتاب Spatial Data Science استخدام برنامج Esri لدعم أساليب علم البيانات المكانية الجديدة لاستخراج رؤى إضافية من مصادر مختلفة للبيانات الجغرافية المكانية. من خلال ستة فصول، يشرح الكتاب العديد من العناصر الأساسية المهمة لتحويل البيانات إلى معلومات ومعرفة وحلول باستخدام سياق مكاني. تشمل الموضوعات التي يتناولها الكتاب ما يلي:
نمو البيانات المكانية على مدى العقود القليلة الماضية
الحوسبة السحابية والبيانات الضخمة وعلوم البيانات
البيانات الجغرافية المكانية الضخمة
التقدم في الحوسبة ومصادر البيانات والأساليب
كتاب Spatial Data Science مخصص للقراء الذين يستخدمون أو يدرسون نظم المعلومات الجغرافية، فضلاً عن علماء الكمبيوتر والمهندسين والإحصائيين وعلماء المعلومات والمكتبات الذين يقودون تطوير ونشر علم البيانات. مؤلف الكتاب، John P. Wilson، هو أستاذ العلوم المكانية وعلم الاجتماع في كلية دانا وديفيد دورنسيفي للآداب والفنون والعلوم في جامعة جنوب كاليفورنيا (USC). Wilson هو المدير المؤسس لمعهد العلوم المكانية، حيث يركز بحثه على نمذجة الأنظمة البيئية ويستخدم على نطاق واسع أدوات برمجيات نظم المعلومات الجغرافية، والعمل الميداني، وتقنيات التحليل المكاني، والنماذج الحاسوبية المكانية.
Spatial Data Science متاح مطبوعًا (رقم الإيداع الدولي: 9781589486102، وهو 220 صفحة، وثمنه 79.99 دولارًا أمريكيًا) وبصيغة كتاب إلكتروني (رقم الإيداع الدولي: 9781589486119، وثمنه 79.99 دولارًا أمريكيًا). يمكن الحصول على كلا الإصدارين من معظم تجار التجزئة عبر الإنترنت في جميع أنحاء العالم. النسخة المطبوعة متاحة أيضًا للشراء على esri/esripress أو عن طريق الاتصال بالرقم 1-800-447-9778. إذا كنت خارج الولايات المتحدة، فانتقل إلى esri/esripressorders للحصول على جميع خيارات الطلب، أو انتقل إلى esri/distributors للاتصال بموزع Esri المحلي. يمكن لتجار التجزئة المهتمين التواصل مع Ingram Publisher Services، موزع كتب Esri Press.
حول Esri
تساعد Esri، الشركة الرائدة في السوق العالمية في مجال برمجيات نظام المعلومات الجغرافية وذكاء المواقع ورسم الخرائط، العملاء على إطلاق العنان للإمكانات الكاملة للبيانات لتحسين النتائج التشغيلية والتجارية. تأسست برمجيات Esri في عام 1969 في مدينة ريدلاندز، بكاليفورنيا، في الولايات المتحدة الأمريكية، وهي منتشرة في مئات الآلاف من المنظمات على مستوى العالم، بما في ذلك شركات Fortune 500 والوكالات الحكومية والمؤسسات غير الربحية والجامعات. تمتلك Esri مكاتب إقليمية وموزعين دوليين وشركاء يقدمون الدعم المحلي في أكثر من 100 دولة في ست قارات. من خلال التزامها الرائد بالتكنولوجيا والتحليلات الجغرافية المكانية، تقوم Esri بهندسة الحلول الأكثر ابتكارًا التي تستفيد من النهج الجغرافي لحل بعض أكثر مشاكل العالم تعقيدًا من خلال وضعها في السياق الحاسم للموقع. تفضل بزيارتنا على esri .
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