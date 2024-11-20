الوطنية للإسكان (NHC) تتألق في سيتي سكيب الرياض

MENAFN - Al Watan) اختتمت مؤخرًا فعاليات النسخة الثانية من "سيتي سكيب العالمي 2024" في الرياض، وقد عُقد الحدث الكبير في الفترة من 11 إلى 14 نوفمبر (تشرين الثاني) تحت شعار "مستقبل الحياة"، وذلك في مركز الرياض للمعارض والمؤتمرات بملهم (شمال العاصمة).

حيث شهد المعرض مشاركة واسعة ونجاحًا كبيرًا من حيث عدد الشركات المشاركة ونوعية المشاريع المعروضة، بالإضافة إلى زيادة عدد الزوار، وكانت مشاركة NHC، الرائدة في قطاع التطوير العقاري بالمملكة، لها حضورها البارز حيث شهد جناحها المميز إقبالاً كبيرًا من الزوار وكان محط إعجاب ٍ وإبهار.

فقد صُمم جناح شركة NHC على مساحة 2000 مترًا مربعًا، ويُعتبر الأكبر في المعرض، ليُظهر قصة الشركة التي تُعد رائدة في صناعة التطوير العقاري وأكبر مطور رئيسي للوجهات العمرانية بالمملكة، وتميز الجناح بعرض مشاريعها النوعية وخدماتها المبتكرة في تعزيز الاستدامة، وفتح آفاق واسعة من الحلول والخيارات لإثراء السوق العقارية، وذلك في إطار تحقيق مستهدفات برنامج الإسكان ضمن رؤية السعودية 2030. كما أعلنت الشركة عن هويتها الجديدة لتعزيز علامتها التجارية كأكبر مطور رئيسي في هذا المجال.

وعن التصميم المميز والمبهر لجناح NHC صرّح زياد غالول، الرئيس التنفيذي لشركة بيلد أب المتخصصة في حلول الفعاليات والمعارض وتجارب العلامة التجارية، أن فكرة تصميم الجناح مستوحاة من رؤية NHC وتم تجسيد ذلك بتصميم مبتكر يعكس قيم الابتكار والحداثة والاستدامة، بما يتماشى مع شعارها "نرتقي





مضيفاً بأن الجناح تألف من طابقين، مع عرض مشاريع الشركة والماكيتات الثلاثية الأبعاد، حيث قدم من خلاله تجربة حسية بتصميم ثلاثي الأبعاد تُعطي شعور الوجود داخل الوحدة السكنية، وحيثما أن حجم المشاريع المعروضة كان ضخماً، تم تزويد الجناح بمنصة ومطل عالٍ ليتمكن الزوار من رؤية المشاريع من زاوية أعلى وأشمل بدلاً من مستوى أفقي وزاوية بصرية محدودة.

تم تصميم الطابق الأول (المنصة) على مساحة بلغت 750 مترًا مربعًا، مدروسة على أسس تحمل الحشود وحركة الزوار وإدارة المخاطر والسلامة، كما تضمن الجناح شاشات معلقة متصلة بشاشات عمودية لتقديم محتوى بصري مدهش وضعت فوق المنطقة التي تعرض المشاريع الثلاثية الأبعاد، لتعزيز التفاعل والتجربة الحسية.

بالنسبة للتحديات فقد كانت تتمثل في ضمان حركة سلسة ومدروسة للضيوف، بالإضافة إلى إدارة العدد الكبير من الزوار، مع التركيز الشديد على السلامة نظرًا لحجم الجناح الضخم الذي يتطلب إدارة احترافية للمخاطر والالتزام بأفضل المعايير العالمية للسلامة والأمان، وقد ساهم في إنجاز المشروع فريق ضخم ضمّ حوالي 250 شخصاً على رأسهم نخبة من المهندسين والمصممين بجانب خبراء المحتوى البصري وفريق التجهيزات اللوجستية.

كما أضاف: "شمل المحتوى البصري الذي تم عرضه في الجناح على معلومات حول المشاريع والهوية البصرية الجديدة NHC، بالإضافة إلى التجارب التفاعلية الغامرة التي عززت من تجربة الزوار، وتم خلق المحتوى حسب رؤية الشركة ورسالتها خلال المعرض."

وفي تعليق له على هذا المشروع الكبير والجناح المبهر للوطنية للإسكان، قال زياد غالول: "نشكر NHC على ثقتها بنا ونعتبر هذه الثقة وسام شرف نفتخر به، ونتطلع إلى مزيد من الشراكات الناجحة معهم." مضيفاً: "تعتبر هذه الشراكات نقلة نوعية لنا، إذ تمثل تحولاً كبيراًفي نموذج عملنا، حيث انتقلنا من تقديم خدماتنا عن بُعد من مقرنا في دبي على مدار 13 عاماً إلى تقديمهذه الخدمات من المقر الإقليمي الجديد في المملكة، الذيبدأ أعماله منذ أواخر عام 2023، وقد عكست هذه الخطوة التزامنا بتعزيز تواجدنا في السوق السعودي وتلبية احتياجات شركائها بشكل أفضل.