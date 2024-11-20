الوطنية للإسكان (NHC) تتألق في سيتي سكيب الرياض

(MENAFN
- Al Watan)
اختتمت مؤخرًا فعاليات النسخة الثانية من معرض
"سيتي سكيب العالمي 2024" في الرياض، وقد عُقد الحدث الكبير في الفترة من 11 إلى 14 نوفمبر (تشرين الثاني) تحت شعار "مستقبل الحياة"، وذلك في مركز الرياض للمعارض والمؤتمرات بملهم (شمال العاصمة).
حيث شهد المعرض مشاركة واسعة ونجاحًا كبيرًا من حيث عدد الشركات المشاركة ونوعية المشاريع المعروضة، بالإضافة إلى زيادة عدد الزوار، وكانت مشاركة NHC، الرائدة في قطاع التطوير العقاري بالمملكة، لها حضورها البارز حيث شهد جناحها المميز إقبالاً كبيرًا من الزوار وكان محط إعجاب ٍ وإبهار.
فقد صُمم جناح شركة NHC على مساحة 2000 مترًا مربعًا، ويُعتبر الأكبر في المعرض، ليُظهر قصة الشركة التي تُعد رائدة في صناعة التطوير العقاري وأكبر مطور رئيسي للوجهات العمرانية بالمملكة، وتميز الجناح بعرض مشاريعها النوعية وخدماتها المبتكرة في تعزيز الاستدامة، وفتح آفاق واسعة من الحلول والخيارات لإثراء السوق العقارية، وذلك في إطار تحقيق مستهدفات برنامج الإسكان ضمن رؤية السعودية 2030. كما أعلنت الشركة عن هويتها الجديدة لتعزيز علامتها التجارية كأكبر مطور رئيسي في هذا المجال.
وعن التصميم المميز والمبهر لجناح NHC صرّح زياد غالول، الرئيس التنفيذي لشركة بيلد أب المتخصصة في حلول الفعاليات والمعارض وتجارب العلامة التجارية، أن فكرة تصميم الجناح مستوحاة من رؤية NHC وتم تجسيد ذلك بتصميم مبتكر يعكس قيم الابتكار والحداثة والاستدامة، بما يتماشى مع شعارها "نرتقي
مضيفاً بأن الجناح تألف من طابقين، مع عرض مشاريع الشركة والماكيتات الثلاثية الأبعاد، حيث قدم من خلاله تجربة حسية بتصميم ثلاثي الأبعاد تُعطي شعور الوجود داخل الوحدة السكنية، وحيثما أن حجم المشاريع المعروضة كان ضخماً، تم تزويد الجناح بمنصة ومطل عالٍ ليتمكن الزوار من رؤية المشاريع من زاوية أعلى وأشمل بدلاً من مستوى أفقي وزاوية بصرية محدودة.
تم تصميم الطابق الأول (المنصة) على مساحة بلغت 750 مترًا مربعًا، مدروسة على أسس تحمل الحشود وحركة الزوار وإدارة المخاطر والسلامة، كما تضمن الجناح شاشات معلقة متصلة بشاشات عمودية لتقديم محتوى بصري مدهش وضعت فوق المنطقة التي تعرض المشاريع الثلاثية الأبعاد، لتعزيز التفاعل والتجربة الحسية.
بالنسبة للتحديات فقد كانت تتمثل في ضمان حركة سلسة ومدروسة للضيوف، بالإضافة إلى إدارة العدد الكبير من الزوار، مع التركيز الشديد على السلامة نظرًا لحجم الجناح الضخم الذي يتطلب إدارة احترافية للمخاطر والالتزام بأفضل المعايير العالمية للسلامة والأمان، وقد ساهم في إنجاز المشروع فريق ضخم ضمّ حوالي 250 شخصاً على رأسهم نخبة من المهندسين والمصممين بجانب خبراء المحتوى البصري وفريق التجهيزات اللوجستية.
كما أضاف: "شمل المحتوى البصري الذي تم عرضه في الجناح على معلومات حول المشاريع والهوية البصرية الجديدة NHC، بالإضافة إلى التجارب التفاعلية الغامرة التي عززت من تجربة الزوار، وتم خلق المحتوى حسب رؤية الشركة ورسالتها خلال المعرض."
وفي تعليق له على هذا المشروع الكبير والجناح المبهر للوطنية للإسكان، قال زياد غالول: "نشكر NHC على ثقتها بنا ونعتبر هذه الثقة وسام شرف نفتخر به، ونتطلع إلى مزيد من الشراكات الناجحة معهم." مضيفاً: "تعتبر هذه الشراكات نقلة نوعية لنا، إذ تمثل تحولاً كبيراًفي نموذج عملنا، حيث انتقلنا من تقديم خدماتنا عن بُعد من مقرنا في دبي على مدار 13 عاماً إلى تقديمهذه الخدمات من المقر الإقليمي الجديد في المملكة، الذيبدأ أعماله منذ أواخر عام 2023، وقد عكست هذه الخطوة التزامنا بتعزيز تواجدنا في السوق السعودي وتلبية احتياجات شركائها بشكل أفضل.
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