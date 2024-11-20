اعتزاز أهل الشام بتراثهم العريق من قلب الرياض بحديقة السويدي

MENAFN - Al Watan) بلاد الشام، تلك الأرض التي تحمل إرثًا عريقًا وثقافة غنية بالعمق والتنوع، تظل شاهدة على التاريخ بكل مراحله، وتجسد ملامح الحضارة والهوية التي نشأت على مدار قرون رغم التحديات التي واجهتها هذه المنطقة، إذ تبقى الثقافة الشامية دعامة متينة لمجتمعاتها، حيث تحتضن القيم والتقاليد التي تنقلها الأجيال بحب واعتزاز، بدءًا من الفنون الراقية كالعمارة التقليدية، مرورًا بالشعر الذي ازدهر في العصور الإسلامية، وصولًا إلى الحرف اليدوية المتقنة التي تُشكّل بصمة مميزة لهذه المنطقة.

هذا التراث الثقافي العريق يجد اليوم أصداءً حية في الرياض من خلال فعاليات "أيام بلاد الشام" في حديقة السويدي ضمن مبادرة "تعزيز التواصل مع المقيمين"، التي أطلقتها وزارة الإعلام بالتعاون مع الهيئة العامة للترفيه تحت شعار "انسجام عالمي"، حيث تأتي هذه الفعاليات كجسر للتواصل الثقافي بين المقيمين من أبناء الشام والمجتمع السعودي والمقيمين الآخرين، مسلطةً الضوء على جماليات تراث بلاد الشام وتاريخه الفريد، وتعزيز الروابط بين المجتمعات التي تشترك في القيم والتقاليد.

وتلعب الموسيقى في بلاد الشام دورًا حيويًا في حفظ الهوية ونشر الأمل، فألحان العود وأصوات الدفوف ومقطوعات الموشحات الشامية لا تحمل فقط عبق الماضي، بل تبعث أيضًا شعورًا بالسكينة، وتخلق مساحة للتعافي وتجديد الروح، وتُبرز هذه الألحان خلال "أيام بلاد الشام" قدرة الثقافة على لمّ الشمل وإحياء الأمل في النفوس.

كما شهدت الفعاليات عرض التعبيرات الفنية الأخرى، مثل المنسوجات اليدوية المزخرفة والنقوش التقليدية التي تزين البيوت والمساجد القديمة، وتعد هذه الفنون رموزًا بارزة للتراث الشامي، حيث يستعيد العاملون عليها شعور الاستقرار، ويمنحون زوار الفعالية لمحة عن الجمال الذي يتوارثه أهل الشام ويعتزون به.

في ختام فعاليات "أيام بلاد الشام" ضمن مبادرة "تعزيز التواصل مع المقيمين"، نجد أن تراث بلاد الشام يشكل مصدرًا استثنائيًا للإلهام والقوة، حيث يروي قصص الأمل والتجدد.

ورغم التحديات، يبقى اعتزاز أهل الشام بتراثهم الغني رمزًا لوحدة المجتمعات الشامية وروحها، مما يُشكّل جسرًا متينًا نحو مستقبل أكثر إشراقًا، يعيد للأجيال شعور الانتماء ويجدد حلم الحياة المزدهرة.