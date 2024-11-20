Wednesday, 20 November 2024 04:23 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


استخدام الجوال أثناء قيادة المركبة يتصدّر مسببات الحوادث المرورية في المدينة

11/20/2024 4:31:44 AM
(MENAFN- Al Watan) كشفت الإدارة العامة للمرور عن أبرز (3) مسببات للحوادث المرورية في عام 2023 بمنطقة المدينة المنورة.
وأوضحت أن استخدام السائق بيده جهازًا محمولًا أثناء قيادة المركبة (الجوال) يتصدر مسببات الحوادث المرورية في منطقة المدينة المنورة، يليه الانحراف المفاجئ، يليه عدم ترك مسافة آمنة بين المركبات.
ودعت الإدارة العامة للمرور قائدي المركبات إلى الالتزام بأنظمة وقواعد السير والسلامة المرورية على الطرق في جميع مناطق المملكة.

MENAFN20112024000089011017ID1108905399

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث