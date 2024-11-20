المركزي الصيني يثبت أسعار الفائدة على القروض تماشياً مع التوقعات - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) ثبّت بنك الشعب الصيني اليوم الأربعاء أسعار الفائدة الرئيسية على القروض، بما في ذلك السعر المرجعي لفائدة الرهن العقاري، وذلك تماشياً مع التوقعات بعد خفضها بأكثر من المتوقع في أكتوبر.

قرر البنك في اجتماع شهري انعقد اليوم، ترك سعر الفائدة على القروض لأجل عام واحد -والذي يؤثر على أسعار قروض الشركات والأسر- عند 3.1%.

موضوعاتصندوق النقد يخفض توقعاته لنمو كوريا الجنوبية في 2025 ارتفاع الأسهم الأوروبية في المستهل رغم تسارع التضخم في إنجلترا “بكين” تسجل ثاني أعلى مستوى للصادرات في تاريخها بأول 10 أشهر

كما ثبّت البنك سعر الفائدة على القروض لأجل 5 سنوات -السعر المرجعي الذي تحدد على أساسه المصارف التجارية الفائدة على قروض الرهن العقاري- عند 3.6%.

جاءت نتائج اجتماع المركزي الصيني متوافقة مع توقعات المحللين، بعدما خفّض كلا السعرين بمقدار 25 نقطة أساس وبأكثر من المتوقع الشهر الماضي.

قال“بروس بانج” كبير الاقتصاديين الصينيين في“جيه إل إل” في تعقيب لشبكة“سي إن بي سي”، إن الصين لم تكن في حاجة لتغيير أسعار الفائدة على القروض هذا الشهر لأنها على الأرجح لا تزال تعمل على تقييم إجراءات دعم الاقتصاد التي اتخذتها مؤخراً.

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