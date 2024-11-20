المركزي الصيني يثبت أسعار الفائدة على القروض تماشياً مع التوقعات - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) ثبّت بنك الشعب الصيني اليوم الأربعاء أسعار الفائدة الرئيسية على القروض، بما في ذلك السعر المرجعي لفائدة الرهن العقاري، وذلك تماشياً مع التوقعات بعد خفضها بأكثر من المتوقع في أكتوبر.
قرر البنك في اجتماع شهري انعقد اليوم، ترك سعر الفائدة على القروض لأجل عام واحد -والذي يؤثر على أسعار قروض الشركات والأسر- عند 3.1%.
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كما ثبّت البنك سعر الفائدة على القروض لأجل 5 سنوات -السعر المرجعي الذي تحدد على أساسه المصارف التجارية الفائدة على قروض الرهن العقاري- عند 3.6%.
جاءت نتائج اجتماع المركزي الصيني متوافقة مع توقعات المحللين، بعدما خفّض كلا السعرين بمقدار 25 نقطة أساس وبأكثر من المتوقع الشهر الماضي.
قال“بروس بانج” كبير الاقتصاديين الصينيين في“جيه إل إل” في تعقيب لشبكة“سي إن بي سي”، إن الصين لم تكن في حاجة لتغيير أسعار الفائدة على القروض هذا الشهر لأنها على الأرجح لا تزال تعمل على تقييم إجراءات دعم الاقتصاد التي اتخذتها مؤخراً.
المصدر:
MENAFN20112024000202011048ID1108905396
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