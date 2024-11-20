Wednesday, 20 November 2024 04:22 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


المركزي الصيني يثبت أسعار الفائدة على القروض تماشياً مع التوقعات - جريدة البورصة

11/20/2024 4:31:32 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) ثبّت بنك الشعب الصيني اليوم الأربعاء أسعار الفائدة الرئيسية على القروض، بما في ذلك السعر المرجعي لفائدة الرهن العقاري، وذلك تماشياً مع التوقعات بعد خفضها بأكثر من المتوقع في أكتوبر.

قرر البنك في اجتماع شهري انعقد اليوم، ترك سعر الفائدة على القروض لأجل عام واحد -والذي يؤثر على أسعار قروض الشركات والأسر- عند 3.1%.

موضوعات متعلقة صندوق النقد يخفض توقعاته لنمو اقتصاد كوريا الجنوبية في 2025 ارتفاع الأسهم الأوروبية في المستهل رغم تسارع التضخم في إنجلترا “بكين” تسجل ثاني أعلى مستوى للصادرات في تاريخها بأول 10 أشهر

كما ثبّت البنك سعر الفائدة على القروض لأجل 5 سنوات -السعر المرجعي الذي تحدد على أساسه المصارف التجارية الفائدة على قروض الرهن العقاري- عند 3.6%.

جاءت نتائج اجتماع المركزي الصيني متوافقة مع توقعات المحللين، بعدما خفّض كلا السعرين بمقدار 25 نقطة أساس وبأكثر من المتوقع الشهر الماضي.

قال“بروس بانج” كبير الاقتصاديين الصينيين في“جيه إل إل” في تعقيب لشبكة“سي إن بي سي”، إن الصين لم تكن في حاجة لتغيير أسعار الفائدة على القروض هذا الشهر لأنها على الأرجح لا تزال تعمل على تقييم إجراءات دعم الاقتصاد التي اتخذتها مؤخراً.

المصدر:

MENAFN20112024000202011048ID1108905396

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث