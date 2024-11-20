ارتفاع صادرات اليابان يفوق التوقعات في أكتوبر رغم المخاطر - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) ارتفعت صادرات اليابان بشكل أكبر من المتوقع في أكتوبر، حيث ظلت الطلبات العالمية ثابتة تقريباً، على الرغم من تصاعد حالة عدم اليقين في الأسواق الخارجية الرئيسية.

ووفقاً لوزارة المالية، زادت الصادرات بنسبة 3.1% مقارنة بالعام الماضي، معوضة التراجع الذي شهدته في سبتمبر، والذي كان أول انخفاض خلال 10 أشهر.

موضوعاتصندوق النقد يخفض توقعاته لنمو كوريا الجنوبية في 2025 ارتفاع الأسهم الأوروبية في المستهل رغم تسارع التضخم في إنجلترا “بكين” تسجل ثاني أعلى مستوى للصادرات في تاريخها بأول 10 أشهر

وجاءت هذه النتيجة أفضل من توقعات الاقتصاديين التي كانت تشير إلى زيادة بنسبة 1% فقط. كما ارتفعت الواردات بنسبة 0.4%، مقارنة بانخفاض متوقع بنسبة 1.9% من قبل الاقتصاديين. واتسع العجز التجاري ليصل إلى 461.2 مليار ين (2.98 مليار دولار) مقارنة بـ294.1 مليار ين في الشهر السابق.

شهدت بعض القطاعات زيادة في الشحنات الخارجية خلال أكتوبر، مثل معدات تصنيع الرقائق والمنتجات الطبية، بينما تراجعت صادرات الوقود المعدني.

يعزز النمو الأقوى من المتوقع الآمال في استمرار الاقتصاد الياباني على مسار التعافي، حيث يوفر قطاع التجارة دعماً متجدداً. وعلى الرغم من أن الناتج المحلي الإجمالي للبلاد توسع للربع الثاني على التوالي خلال الفترة حتى سبتمبر، فإن وتيرة النمو تباطأت، حيث أثر صافي الصادرات على النتائج الإجمالية.

يأتي هذا النمو وسط قلق المسؤولين بشأن مستقبل التجارة العالمية، خاصة مع استعداد دونالد ترمب للعودة إلى البيت الأبيض. ويتأهب قادة الأعمال لمواجهة تأثير الحماية التجارية المتزايدة، إذا نفذ ترمب وعده بفرض تعريفات جمركية شاملة على 60% من الواردات من الصين و20% من باقي دول العالم.

وشهدت بعض الدول بالفعل انخفاضاً في الطلب. ففي الشهر الأخير، تراجعت الشحنات إلى الولايات المتحدة بنسبة 6.2%، كما تراجعت إلى أوروبا بنسبة 11.3%. في المقابل، ارتفعت الصادرات إلى الصين بنسبة 1.5%، بينما سجلت الصادرات إلى آسيا ككل نمواً بنسبة 7.6%.

يتابع البنك المركزي الياباني مسار الطلب الخارجي عن كثب. وصرح محافظ بنك اليابان كازو أويدا يوم الإثنين أن البنك يجب أن يقيم المخاطر المختلفة بعناية، بما في ذلك تلك المتعلقة بالاقتصاد الأميركي وتأثيراتها المحتملة، حتى مع تزايد احتمالية تحقيق الاحتياطي الفيدرالي الأميركي لهبوط اقتصادي سلس.

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