ارتفاع حاد للتضخم في المملكة المتحدة إلى 2.3% خلال أكتوبر - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) تسارع معدل التضخم السنوي في المملكة المتحدة بصورة حادة وبأكثر من المتوقع خلال أكتوبر، ما يهدد بتقويض جهود بنك إنجلترا لمواصلة خفض أسعار الفائدة.

وحسب بيانات صدرت اليوم الأربعاء عن مكتب الإحصاءات الوطني، تسارع المعدل السنوي لتضخم أسعار المستهلكين إلى 2.3% في أكتوبر من 1.7% في سبتمبر، ومقارنة بالتوقعات عند 2.2%.

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وارتفع معدل التضخم الأساسي -يستثنى منه أسعار الغذاء والطاقة المتقلبة- إلى 3.3% من 3.2%، ورغم الزيادة الطفيفة، لكن الأمر يشير إلى تصاعد ضغوط الأسعار.

وعلى صعيد التغيرات الشهرية، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 0.6% في أكتوبر بعد استقراره دون تغيير في سبتمبر.

وذكر مكتب الإحصاءات أن العامل الأكثر مساهمة في تسارع التضخم على الصعيدين الشهري والسنوي كان ارتفاع تكاليف السكن، وأسعار الخدمات التي تحصل عليها الأسر، وبشكل أساسي أسعار الغاز والكهرباء.

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