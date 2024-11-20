ارتفاع حاد للتضخم في المملكة المتحدة إلى 2.3% خلال أكتوبر - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) تسارع معدل التضخم السنوي في المملكة المتحدة بصورة حادة وبأكثر من المتوقع خلال أكتوبر، ما يهدد بتقويض جهود بنك إنجلترا لمواصلة خفض أسعار الفائدة.
وحسب بيانات صدرت اليوم الأربعاء عن مكتب الإحصاءات الوطني، تسارع المعدل السنوي لتضخم أسعار المستهلكين إلى 2.3% في أكتوبر من 1.7% في سبتمبر، ومقارنة بالتوقعات عند 2.2%.
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وارتفع معدل التضخم الأساسي -يستثنى منه أسعار الغذاء والطاقة المتقلبة- إلى 3.3% من 3.2%، ورغم الزيادة الطفيفة، لكن الأمر يشير إلى تصاعد ضغوط الأسعار.
وعلى صعيد التغيرات الشهرية، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 0.6% في أكتوبر بعد استقراره دون تغيير في سبتمبر.
وذكر مكتب الإحصاءات أن العامل الأكثر مساهمة في تسارع التضخم على الصعيدين الشهري والسنوي كان ارتفاع تكاليف السكن، وأسعار الخدمات التي تحصل عليها الأسر، وبشكل أساسي أسعار الغاز والكهرباء.
المصدر:
MENAFN20112024000202011048ID1108905393
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