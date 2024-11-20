معهد البترول: ارتفاع مخزونات النفط الأمريكية بأكثر من 4 ملايين برميل - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) أظهرت بيانات معهد البترول، أن مخزونات النفط الأمريكية ارتفعت بمقدار 4.75 مليون برميل خلال الأسبوع الماضي، رغم هبوط المخزونات في مركز تسليم“كوشينج” -أكبر مركز تخزين في الولايات المتحدة- بمقدار 288 ألف برميل.

وأوضح المعهد الأمريكي في تقريره الأسبوعي، أن مخزونات البنزين انخفضت 2.48 مليون برميل خلال الأسبوع المنتهي في 15 نوفمبر، فيما تراجع مخزون المقطرات -يشمل الديزل وزيت التدفئة- بنحو 688 ألف برميل.

موضوعاتصندوق النقد يخفض توقعاته لنمو كوريا الجنوبية في 2025 ارتفاع الأسهم الأوروبية في المستهل رغم تسارع التضخم في إنجلترا “بكين” تسجل ثاني أعلى مستوى للصادرات في تاريخها بأول 10 أشهر

وعند تسوية تعاملات أمس الثلاثاء، استقرت أسعار العقود الآجلة لخام“برنت” القياسي تسليم يناير 2025 عند 73.31 دولار للبرميل، بعدما تراجعت إلى 72.61 دولار.

بينما ارتفعت أسعار العقود الآجلة لخام“نايمكس” الأمريكي تسليم ديسمبر – تنتهي صلاحية العقد غدًا- بنسبة 0.35% أو 23 سنتًا عند 69.39 دولار للبرميل.