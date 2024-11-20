معهد البترول: ارتفاع مخزونات النفط الأمريكية بأكثر من 4 ملايين برميل - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) أظهرت بيانات معهد البترول، أن مخزونات النفط الأمريكية ارتفعت بمقدار 4.75 مليون برميل خلال الأسبوع الماضي، رغم هبوط المخزونات في مركز تسليم“كوشينج” -أكبر مركز تخزين في الولايات المتحدة- بمقدار 288 ألف برميل.
وأوضح المعهد الأمريكي في تقريره الأسبوعي، أن مخزونات البنزين انخفضت 2.48 مليون برميل خلال الأسبوع المنتهي في 15 نوفمبر، فيما تراجع مخزون المقطرات -يشمل الديزل وزيت التدفئة- بنحو 688 ألف برميل.
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وعند تسوية تعاملات أمس الثلاثاء، استقرت أسعار العقود الآجلة لخام“برنت” القياسي تسليم يناير 2025 عند 73.31 دولار للبرميل، بعدما تراجعت إلى 72.61 دولار.
بينما ارتفعت أسعار العقود الآجلة لخام“نايمكس” الأمريكي تسليم ديسمبر – تنتهي صلاحية العقد غدًا- بنسبة 0.35% أو 23 سنتًا عند 69.39 دولار للبرميل.
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