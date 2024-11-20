منصة MINT By EGBANK تدعم 140 شركة ناشئة بتخصصات مختلفة

MENAFN - Al-Borsa News) تركز استراتيجية البنك المصرى الخليجى EGBANK المجتمعية على عدة مجالات من ضمنها دعم ريادة الأعمال والشباب والتعليم، إذ أسهمت حاضنة الأعمال MINT التابعة للبنك فى دعم ما يقرب من 140 شركة ناشئة فى عدة تخصصات مختلفة.

قالت نيللى محمود، رئيس قطاع الاتصال المؤسسى وإدارتى خدمات الشباب والشمول المالى بالبنك لـ”البورصة”، إن منصة MINT By EGBANK تقدم جميع الخدمات البنكية المخصصة للشباب رواد الأعمال من سن 16 وحتى 29 عاماً والخدمات غير البنكية التى توفر العديد من البرامج فى مجال التوعية المالية وريادة الأعمال ودعم المهارات وتنمية القدرة على مواكبة متطلبات سوق العمل التى يواجهها الشباب.

موضوعاتصندوق النقد يخفض توقعاته لنمو اقتصاد كوريا الجنوبية في 2025 “بكين” تسجل ثاني أعلى مستوى للصادرات في تاريخها بأول 10 أشهر “سوارى فنتشرز” تسعى لزيادة استثماراتها فى ريادة الأعمال إلى 150 مليون دولار

وأوضحت أن المنصة تسعى لتمكين الشباب ورواد الأعمال من أصحاب الشركات الناشئة في عدد من المجالات من ضمنها التكنولوجيا المالية، والتجارة الإلكترونية، والنقل، والتكنولوجيا الصحية، والخدمات اللوجستية، والبناء، SAAS، التكنولوجيا الزراعية، والحرف المبتكرة، والتكنولوجيا الرياضية، التعليم، والموضة، والإعلان الرقمى، والشئون القانونية، وإنترنت الأشياء، والطباعة ثلاثية الأبعاد، والأمن السيبرانى، وإدارة الأحداث، وإدارة النفايات، وإدارة الطاقة، والموارد البشرية والتوظيف وغيرها.

وبلغ إجمالى عدد المستفيدين من البرامج التى تقدمها منصة MINT منذ إنشاءها وحتى الآن 140 شركة في حوالي 32 مجالا، 70% منها مازالت تعمل بالسوق المصري، وحوالي 20% من الشركات المستفيدة تديرها سيدات وتسعى استراتيجة“ايجي بنك” المجتمعية لزيادة هذه النسبة لتصل إلى 30% بنهاية 2025.

واقتصر دعم الشباب فى البداية، على الدعم الفنى وتأهيلهم لتوافق مهاراتهم مع احتياجات السوق، ولكن مؤخراً بدأت الحاضنة تقديم الدعم المادى بجانب الفنى للمشروعات التى يقدمها رواد الأعمال التى تتبناهم لمساندتهم لاستكمال مشروعاتم على أرض الواقع ومنحهم الدفعة الأولى لتنفيذ المشروعات وتحقيق الاستدامة.

ولفتت إلى أن البنك يشترط على المتقدمين لحاضنة الأعمال MINT أن تتميز مشاريعهم بالابتكار، وأن تكون الفكرة نابعة من وجود مشكلة حقيقة لتقدم الحل الجذرى لها الذى لم يكن متوافراً من قبل.

قالت ((محمود))، إنَّ البنك يوفر لرواد الأعمال التواصل مع مستثمرين من خلال العديد من الشركاء، لإتاحة فرص عمل لهم أو دعم المشروع أو تبنى الفكرة ككل.

كما يشارك فى المعارض الكبرى لمساندة رواد الأعمال من خريجى الحصانة التابعة له ((MINT)) بهدف تسهيل عقد شراكات لهم مع شركات عديدة فى مختلف البلدان ومن ضمنها معرض جيتكس.

ويخصص البنك ميزانية لحضانة الأعمال MINT سنوياً بخلاف مخصصات البرامج المجتمعية الأخرى التى يقوم بها البنك، ويستهدف البنك التعاون مع مختلف الجهات لتوسيع قاعدة المستفيدين من الشباب ورواد الأعمال.

ولفتت محمود

إلى أن التقديم للحاضنة يكون من خلال الموقع الإلكترونى للحاضنة أو ابلكيشن طوال العام ويتم اختيار دفعتين سنوياً، بما يتراوح بين 40 ـ 50 شخصا لحضور ورشة عرض الأفكار بوجود لجنة محكمين من 3 أو 4 متخصصين من ذوى الخبرة فى مجالات عديدة ويتم الاختيار وفقاً لاشتراطات محددة لمنح الفرصة للمستحقين.

وتابعت:“حالياً يوجد الوعى لدى الشباب بأهمية تنفيذ المشروعات الصغيرة والمبتكرة، ونحتاج تشجيع الأطفال فى المراحل التعليمية الأولى على الابتكار والوعى أهمية التنمية والاستدامة”.

ولفتت محمود، إلى إطلاق عدة مسابقات وورش عمل وهاكاثون من خلال منصة MINT بهدف التوصل إلى حلول عملية فى مجال التمويل الرقمى Digital Lending وفى مجال التكنولوجيا المالية الخضراء وكيفية معالجتها لتبعيات التغير المناخى.

وعلى صعيد قطاع التكنولوجيا المالية، قالت إنه منذ بداية 2021 توجه البنك إلى الاستثمار فى مجال التكنولوجيا المالية بخطى ثابتة وعقد الشراكات مع مختلف الجهات في هذا المجال، إذ تم التعاون مؤخراً مع برنامج أعمال مصر الممول من الوكالة الامريكية للتنمية الدولية لإطلاق مسرعة الأعمال“مينت” المتخصصة في مجال التكنولوجيا المالية“فينتك”.

وأوضحت أن البنك حصل على 250 ألف دولار من الوكالة، لدعم نحو 10 شركات ناشئة في مجال الخدمات المالية سنوياً ودمج منتجاتهم داخل البنك ، وذلك على مدار عامين متتالين.

ولفتت إلى أن البنك ينشر الثقافة المالية للطلاب فى المراحل التعليمية الأولى، من خلال عرض خدمات البنك والتعاون مع المدارس والجامعات وتعظيم الشراكات مع جميع الجهات المهتمة والمختصة بدعم ريادة الأعمال والتى لديهم خبرات وتجارب فى هذا المجال.

كشفت محمود عن وجود فجوة بين التعليم النظرى والمهارات المطلوبة لسوق العمل، الأمر الذى يتطلب العمل على دعم مهارات الشباب من خلال التعاون مع المدارس والجامعات.

ويحرص ((إى جى بنك)) على تخصيص برامج مختلفة تناسب كلاً من طلاب المدارس والجامعات والخريجين، إذ يتعاون ويستهدف المدارس التى تحتاج إلى الدعم. ويتم التعاون مؤسسات تدعم إنشاء المدارس المجتمعية التى يتم إنشاؤها بجهود فردية لخدمة الطلاب الذين يحتاجون للدعم فى المحافظات الأكثر احتياجاً مثل محافظة الفيوم، وفقاً للدراسات والاستبيانات التى تم إجراؤها.

وأشارت إلى أهمية تكاتف الجهود وتبادل الخبرات بين شركاء التنمية من القطاع الحكومى والخاص والمجتمع المدنى، لتحقيق قيمة مضافة فى المجتمع والوصول للتنمية المستدامة المرجو تحقيقها.

قالت محمود، إنَّ البنك أسهم فى تنفيذ برنامج تدريبية وتسويقية للسيدات فى مجالات التصميم والأزياء والتصوير والتسويق الإلكترونى، وتسعى حاضنة الأعمال MINT لفتح برامج جديدة لدعم خريجى الحاضنة لاستمرارية مشروعاتهم وتحقيق الاستدامة.

وأوضحت أن الحاضنة دعمت مشروعات للحلول التكنولوجية المالية لمعالجة قضية التغيرات المناخية، ويستثمر فى دعم الحلول والمبادرات البيئية تماشياً مع جهود مجابهة المتغيرات المالية خصوصاً بعد قمة المناخ COP27 التى عقدت فى شرم الشيخ.

وأشارت محمود، إلى أن الاستدامة لها 3 أبعاد وأضلاع رئيسية تتمثل فى البعد الاقتصادى والبيئى والاجتماعى.. لذا يتم تقييم أى مشروع من خلال تلك الأبعاد الثلاثة.

أضافت أن مجال دعم ريادة الأعمال يحتاج لتكاتف جهود جميع الأطراف من القطاعين العام والخاص والمجتمع المدنى؛ لأنه لا أحد يستطيع وحده إحداث تغيير.

ولفتت إلى الحاجة لوجود خريطة في قطاع ريادة الأعمال بالمجالات والمؤسسات والاحتياجات المطلوبة حتى يتم العمل بشكل متكامل فضلاً عن المعرفة ونقل الخبرات بين القائمين والداعمين لهذا القطاع لإحداث التنمية المرجوة وتوجيه المخصصات المجتمعية بشكل أفضل.



