واردات الصين من الغاز الأمريكي مهددة مع ارتفاع طبول الحرب التجارية - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) زادت الولايات المتحدة مبيعات الغاز الطبيعي المسال إلى الصين هذا العام، لكن هذا الارتفاع قد لا يستمر إذا اصطدمت إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترمب
القادمة مع بكين بشأن التجارة.
رفعت الصين وارداتها من الغاز الأمريكي بنسبة 63% في الأشهر العشرة الأولى من 2024 على أساس سنوي، حسب بيانات الجمارك الصينية الصادرة اليوم الأربعاء. وبذلك أصبحت الولايات المتحدة تشغل المركز الخامس في قائمة الدول التي تورد الغاز إلى بكين بعد أستراليا وقطر وروسيا وماليزيا.
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تشكل الـ3.9 مليون طن التي تم شحنها حتى الآن هذا العام حوالي 6% فقط من إجمالي واردات الصين، وتعاقد المشترون الصينيون على شراء 14 مليون طن من الغاز الطبيعي المسال الأميركي اعتباراً من عام 2026، حسب“بلومبرغ إن إي إف” (BloombergNEF).
المصدر:
MENAFN20112024000202011048ID1108905385
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