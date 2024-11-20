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واردات الصين من الغاز الأمريكي مهددة مع ارتفاع طبول الحرب التجارية - جريدة البورصة

11/20/2024 4:31:24 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) زادت الولايات المتحدة مبيعات الغاز الطبيعي المسال إلى الصين هذا العام، لكن هذا الارتفاع قد لا يستمر إذا اصطدمت إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترمب القادمة مع بكين بشأن التجارة.

رفعت الصين وارداتها من الغاز الأمريكي بنسبة 63% في الأشهر العشرة الأولى من 2024 على أساس سنوي، حسب بيانات الجمارك الصينية الصادرة اليوم الأربعاء. وبذلك أصبحت الولايات المتحدة تشغل المركز الخامس في قائمة الدول التي تورد الغاز إلى بكين بعد أستراليا وقطر وروسيا وماليزيا.

موضوعات متعلقة صندوق النقد يخفض توقعاته لنمو اقتصاد كوريا الجنوبية في 2025 ارتفاع الأسهم الأوروبية في المستهل رغم تسارع التضخم في إنجلترا “بكين” تسجل ثاني أعلى مستوى للصادرات في تاريخها بأول 10 أشهر

تشكل الـ3.9 مليون طن التي تم شحنها حتى الآن هذا العام حوالي 6% فقط من إجمالي واردات الصين، وتعاقد المشترون الصينيون على شراء 14 مليون طن من الغاز الطبيعي المسال الأميركي اعتباراً من عام 2026، حسب“بلومبرغ إن إي إف” (BloombergNEF).

المصدر:

MENAFN20112024000202011048ID1108905385

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