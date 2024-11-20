الدولار يرتفع إلى 49.59 جنيه فى تعاملات اليوم

(MENAFN
- Al-Borsa News) ارتفع أعلى سعر للدولار الأمريكى مقابل الجنيه فى البنوك المصرية إلى 49.59 جنيه للبيع، فى تعاملات
اليوم الأربعاء، لدى عدد من البنوك، منها مصرف أبوظبى الإسلامى، والبنك الأهلى الكويتى، وبنك قناة السويس، مقابل 49.5 جنيه فى تعاملات أمس الثلاثاء.
وسجل ثانى أعلى سعر للعملة الأمريكية مقابل الجنيه المصرى نحو 49.48 جنيه للشراء و49.58 جنيه للبيع، لدى بنك كريدى أجريكول وبنك فيصل الإسلامى.
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كما سجل ثالث أعلى سعر للدولار نحو 49.47 جنيه للشراء و49.57 جنيه للبيع لدى بنك HSBC.
فى المقابل، سجل أدنى سعر للدولار 49.4 جنيه للشراء و49.5 جنيه للبيع لدى بنك أبوظبى التجارى.
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