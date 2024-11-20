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الدولار يرتفع إلى 49.59 جنيه فى تعاملات اليوم

11/20/2024 4:31:24 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) ارتفع أعلى سعر للدولار الأمريكى مقابل الجنيه فى البنوك المصرية إلى 49.59 جنيه للبيع، فى تعاملات اليوم الأربعاء، لدى عدد من البنوك، منها مصرف أبوظبى الإسلامى، والبنك الأهلى الكويتى، وبنك قناة السويس، مقابل 49.5 جنيه فى تعاملات أمس الثلاثاء.

وسجل ثانى أعلى سعر للعملة الأمريكية مقابل الجنيه المصرى نحو 49.48 جنيه للشراء و49.58 جنيه للبيع، لدى بنك كريدى أجريكول وبنك فيصل الإسلامى.

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كما سجل ثالث أعلى سعر للدولار نحو 49.47 جنيه للشراء و49.57 جنيه للبيع لدى بنك HSBC.

فى المقابل، سجل أدنى سعر للدولار 49.4 جنيه للشراء و49.5 جنيه للبيع لدى بنك أبوظبى التجارى.

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