تراجع طفيف للأسهم الآسيوية ترقباً لإعلان نتائج إنفيديا - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) تراجعت الأسهم الآسيوية، مع انتظار المتداولين نتائج أرباح شركة“إنفيديا” (Nvidia)، المقرر إعلانها في وقت لاحق من اليوم الأربعاء، بحثاً عن محفزات جديدة للأسواق. واستقرت السندات الحكومية الأمريكية بعد الارتفاعات التي شهدتها نتيجة التصعيد في حرب روسيا ضد أوكرانيا.

انخفضت الأسهم في اليابان وأستراليا والصين الرئيسية، بينما ارتفعت في كوريا الجنوبية. كما ارتفعت العقود الآجلة للأسهم الأمريكية بعد أن أغلقت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت على ارتفاع، مما عكس الخسائر المبكرة الناتجة عن التوترات الجيوسياسية.

موضوعاتصندوق النقد يخفض توقعاته لنمو اقتصاد كوريا الجنوبية في 2025 ارتفاع الأسهم الأوروبية في المستهل رغم تسارع التضخم في إنجلترا “بكين” تسجل ثاني أعلى مستوى للصادرات في تاريخها بأول 10 أشهر

يترقب المتداولون نتائج“إنفيديا” لمعرفة ما إذا كانت الشركة، التي تعتبر الأكثر قيمة في العالم، ستواصل مسيرتها الاستثنائية المدعومة بالإنفاق على أجهزة الذكاء الاصطناعي. ارتفعت أسهم الشركة بنسبة 4.9% أمس الثلاثاء.

استقر مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية، بعد تراجع دام ثلاثة أيام، مما يشير إلى أن الانتعاش الذي أحدثه فوز دونالد ترمب في الانتخابات للعملة قد وصل إلى ذروته.

قال كين وونغ، المتخصص في محافظ الأسهم الآسيوية في شركة“إيست سبرينغ إنفستمنتس” (Eastspring Investments):“يبدو أن هناك نقصاً في العوامل المحفزة. نحن بعيدون عن أعلى مستوياتنا منذ عامين لمؤشر الدولار، وهو ما قد يعطي دفعة للأسواق الآسيوية، خاصة إذا شهدنا مزيداً من التراجع في المؤشر”.

أبقت البنوك الصينية على أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير، بما يتماشى مع التوقعات.

في أخبار الشركات الآسيوية، ارتفعت أسهم شركة“طوكيو غاز” (Tokyo Gas Co) بأكثر من 10% بعد أن أعلنت شركة“إيليوت إنفستمنتس مانجمنت” (Elliott Investment Management) أنها اشترت 5.03% من أسهم شركة المرافق. كما قفزت أسهم“سيفين أند آي” (Seven & i) بعد تقارير عن أن العائلة المؤسسة للعملاقة اليابانية في مجال البيع بالتجزئة تسعى لإتمام صفقة استحواذ خاصة بحلول نهاية عامها المالي في فبراير.

كما ارتفعت أسهم“إتش كيه بي إن” (HKBN Ltd) بما يصل إلى 15% بعد أنباء عن أن شركة“تشاينا موبايل” (China Mobile) تجري محادثات حول الاستحواذ المحتمل على مزودة الإنترنت السريع في هونج كونج.

في أماكن أخرى في آسيا، من المتوقع أن يٌبقي البنك المركزي الإندونيسي على أسعار الفائدة دون تغيير في وقت لاحق اليوم.

في الجلسة الأمريكية، ارتفع مؤشر“إس أند بي 500” بنسبة 0.4%، كما ارتفع مؤشر“ناسداك 100” بنسبة 0.7%. وصعد مؤشر“العظماء السبعة” الذي يضم شركات التكنولوجيا الكبرى 1.7%. وتراجعت عوائد السندات الأمريكية لمدة 10 سنوات بمقدار نقطتين أساسيتين إلى 4.40%، في حين كانت عوائد السندات الأسترالية ثابتة في التداولات المبكرة اليوم الأربعاء.

أعلن الرئيس المنتخب دونالد ترمب عن تعيينه هوارد لوكنيك، الرئيس التنفيذي لشركة“كانتور فيتزغيرالد” (Cantor Fitzgerald LP)، لتولي وزارة التجارة، حيث سيكون له دور رئيسي في تسهيل سياسات ترمب المتعلقة بالتعريفات التجارية.

في الوقت نفسه، سجلت عملة بتكوين أعلى مستوى لها على الإطلاق، مدعومة بتطورات تُسلط الضوء على إمكانية تبني التوجهات المعززة لصناعة الأصول المشفرة في الولايات المتحدة في ظل دعم ترمب للقطاع.

حافظت أسعار الذهب على ارتفاع استمر لمدة يومين. واستقرت أسعار النفط بعد تقرير صناعي أشار إلى زيادة في مخزونات النفط الخام الأمريكية قبيل صدور الأرقام الرسمية للحكومة.

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