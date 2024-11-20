ارتفاع الأسهم الأوروبية في المستهل رغم تسارع التضخم في إنجلترا - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) ارتفعت الأسهم الأوروبية في مستهل تعاملات اليوم الأربعاء، رغم تصاعد المخاطر الجيوسياسية الناجمة عن الحرب الأوكرانية، وتسارع التضخم السنوي بالمملكة المتحدة بأكثر من المتوقع خلال أكتوبر.
زاد مؤشر“ستوكس 600” الأوروبي بنسبة 60% إلى 503 نقاط.
موضوعات متعلقة
صندوق النقد يخفض توقعاته لنمو اقتصاد
كوريا الجنوبية في 2025 “بكين” تسجل ثاني أعلى مستوى للصادرات في تاريخها بأول 10 أشهر تراجع طفيف للأسهم الآسيوية ترقباً لإعلان نتائج“إنفيديا”
وارتفعت كل من مؤشرات“فوتسي” البريطاني بنسبة 0.18% إلى 8114 نقطة، و”داكس” الألماني بنسبة 0.69% إلى 19192 نقطة، و”كاك” الفرنسي بنسبة 0.64% إلى 7276 نقطة.
جاء ذلك رغم ما ورد في بيانات رسمية أظهرت تسارع التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المملكة المتحدة إلى 2.3% خلال أكتوبر، بعدما سجل 1.7% في سبتمبر ومقارنه بتوقعات ارتفاعه إلى 2.2%.
وكشفت بيانات منفصلة صدرت عن مكتب الإحصاءات الألماني، انكماش أسعار المنتجين في أكبر اقتصادات أوروبا بنسبة 1.1% على أساس سنوي في أكتوبر، بعد انخفاضها 1.4% في الشهر السابق.
بينما ارتفع المعدل عند استبعاد أسعار الطاقة بصورة طفيفة إلى 1.3% من 1.2% في سبتمبر حسبما ورد في البيانات.
عادت مخاوف تفاقم الصراع في أوكرانيا للواجهة مجدداً بعدما شنت هجوماً بصواريخ أمريكية على الأراضي الروسية عقب تقارير متداولة حول سماح واشنطن لها بتنفيذ ذلك، في حين خفضت موسكو شروط استخدام الأسلحة النووية.
وعلاوة على ذلك، أغلقت أمريكا سفارتها في العاصمة الأوكرانية اليوم الأربعاء، بعدما تلقت معلومات حول هجوم جوي محتمل واسع النطاق على كييف.
المصدر:
MENAFN20112024000202011048ID1108905381
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.