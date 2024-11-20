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ارتفاع الأسهم الأوروبية في المستهل رغم تسارع التضخم في إنجلترا - جريدة البورصة

11/20/2024 4:31:21 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) ارتفعت الأسهم الأوروبية في مستهل تعاملات اليوم الأربعاء، رغم تصاعد المخاطر الجيوسياسية الناجمة عن الحرب الأوكرانية، وتسارع التضخم السنوي بالمملكة المتحدة بأكثر من المتوقع خلال أكتوبر.

زاد مؤشر“ستوكس 600” الأوروبي بنسبة 60% إلى 503 نقاط.

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وارتفعت كل من مؤشرات“فوتسي” البريطاني بنسبة 0.18% إلى 8114 نقطة، و”داكس” الألماني بنسبة 0.69% إلى 19192 نقطة، و”كاك” الفرنسي بنسبة 0.64% إلى 7276 نقطة.

جاء ذلك رغم ما ورد في بيانات رسمية أظهرت تسارع التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المملكة المتحدة إلى 2.3% خلال أكتوبر، بعدما سجل 1.7% في سبتمبر ومقارنه بتوقعات ارتفاعه إلى 2.2%.

وكشفت بيانات منفصلة صدرت عن مكتب الإحصاءات الألماني، انكماش أسعار المنتجين في أكبر اقتصادات أوروبا بنسبة 1.1% على أساس سنوي في أكتوبر، بعد انخفاضها 1.4% في الشهر السابق.

بينما ارتفع المعدل عند استبعاد أسعار الطاقة بصورة طفيفة إلى 1.3% من 1.2% في سبتمبر حسبما ورد في البيانات.

عادت مخاوف تفاقم الصراع في أوكرانيا للواجهة مجدداً بعدما شنت هجوماً بصواريخ أمريكية على الأراضي الروسية عقب تقارير متداولة حول سماح واشنطن لها بتنفيذ ذلك، في حين خفضت موسكو شروط استخدام الأسلحة النووية.

وعلاوة على ذلك، أغلقت أمريكا سفارتها في العاصمة الأوكرانية اليوم الأربعاء، بعدما تلقت معلومات حول هجوم جوي محتمل واسع النطاق على كييف.

المصدر:

MENAFN20112024000202011048ID1108905381

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