صندوق النقد يخفض توقعاته لنمو اقتصاد كوريا الجنوبية في 2025

(MENAFN
- Al-Borsa News) توقع صندوق النقد الدولي، نمو اقتصاد
كوريا الجنوبية بنسبة 2% العام المقبل، مشيرًا إلى حالة عدم اليقين المتزايدة.
ويمثل هذا التوقع الحديث انخفاضًا بنسبة 0.2 نقطة مئوية عن التوقعات السابقة التي قدمها المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي في أكتوبر.
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وتم الإعلان عن الرقم الأخير بعد أن قام فريق صندوق النقد الدولي، بزيارة استمرت أسبوعين إلى كوريا الجنوبية لحضور اجتماع سنوي مع وزارة المالية وبنك كوريا والمؤسسات الأخرى ذات الصلة لمناقشة اقتصاد البلاد وتدابير السياسة ذات الصلة.
وبالنسبة لعام 2024، توقع الفريق أن يتوسع الناتج المحلي الإجمالي للبلاد بنسبة 2.2% على أساس سنوي، وهو أيضًا أقل من توقعاته السابقة بنمو بنسبة 2.5%.
وقال أناند في بيان، أنه من المتوقع أن يصل النمو إلى 2.2% في عام 2024، بدعم من صادرات أشباه الموصلات القوية، بينما يقابل ذلك جزئيًا انتعاش ضعيف للطلب المحلي.
المصدر:
MENAFN20112024000202011048ID1108905380
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