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صندوق النقد يخفض توقعاته لنمو اقتصاد كوريا الجنوبية في 2025

11/20/2024 4:31:19 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) توقع صندوق النقد الدولي، نمو اقتصاد كوريا الجنوبية بنسبة 2% العام المقبل، مشيرًا إلى حالة عدم اليقين المتزايدة.

ويمثل هذا التوقع الحديث انخفاضًا بنسبة 0.2 نقطة مئوية عن التوقعات السابقة التي قدمها المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي في أكتوبر.

موضوعات متعلقة ارتفاع الأسهم الأوروبية في المستهل رغم تسارع التضخم في إنجلترا “بكين” تسجل ثاني أعلى مستوى للصادرات في تاريخها بأول 10 أشهر تراجع طفيف للأسهم الآسيوية ترقباً لإعلان نتائج“إنفيديا”

وتم الإعلان عن الرقم الأخير بعد أن قام فريق صندوق النقد الدولي، بزيارة استمرت أسبوعين إلى كوريا الجنوبية لحضور اجتماع سنوي مع وزارة المالية وبنك كوريا والمؤسسات الأخرى ذات الصلة لمناقشة اقتصاد البلاد وتدابير السياسة ذات الصلة.

وبالنسبة لعام 2024، توقع الفريق أن يتوسع الناتج المحلي الإجمالي للبلاد بنسبة 2.2% على أساس سنوي، وهو أيضًا أقل من توقعاته السابقة بنمو بنسبة 2.5%.

وقال أناند في بيان، أنه من المتوقع أن يصل النمو إلى 2.2% في عام 2024، بدعم من صادرات أشباه الموصلات القوية، بينما يقابل ذلك جزئيًا انتعاش ضعيف للطلب المحلي.

المصدر:

MENAFN20112024000202011048ID1108905380

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