الهجوم الإسرائيلي يأتي فجاة على مفاعل العراق النووي العالم

(MENAFN
) في أوائل الثمانينات من القرن الماضي، فاجأ الهجوم الإسرائيلي على مفاعل العراق النووي العالم، مما أدى إلى تدمير البرنامج النووي العراقي وإلغاء سنوات من التطوير, اليوم، تهدد إسرائيل الطموحات النووية لإيران بمصير مماثل، مما يزيد من توتر الأوضاع في المنطقة, ومع ذلك، ورغم تهديدات إسرائيل العديدة، تمكن برنامج باكستان النووي من الصمود، بل ونجا من مواقف تهديدية قريبة، بما في ذلك الهجمات على مفاعل كاهوتا بالقرب من الحدود الهندية، والتي كادت أن تدمّر مشروع 706.
كيف تمكنت باكستان من الدفاع عن طموحاتها النووية ضد تهديدات إسرائيل؟
بدأت باكستان في مجال العلوم النووية في عام 1948، أي بعد عام من استقلالها عن الهند, بناءً على طلب رئيس الوزراء لياقت علي خان، انتقل عدد من العلماء الباكستانيين من الهند للمساعدة في تأسيس أسس العلم في البلاد, وكان من أبرز هؤلاء العلماء رافي محمد تشودري، الذي أسس مختبر الجهد العالي في عام 1952, في عام 1953، أصبحت باكستان واحدة من أولى الدول التي وقعت على برنامج "الذرة من أجل السلام" الأمريكي، على الرغم من أن وزير خارجيتها آنذاك، محمد زفر الله خان، نفى أي نية لبناء أسلحة نووية.
وفي عام 1956، تم تأسيس "لجنة الطاقة الذرية الباكستانية(بي آي أي سي)", وكان نظير أحمد أول رئيس لها, وفي عام 1958، رفضت الحكومة برئاسة المشير آيوب خان فكرة إنشاء مفاعل نووي للماء الثقيل, ومع ذلك، وبعد حرب 1971 مع الهند وإنشاء بنغلاديش، بدأت باكستان، تحت قيادة رئيس الوزراء ذو الفقار علي بوتو، في تسريع جهودها النووية، خاصة بعد اكتشافها أن الهند كانت تعمل على تطوير أسلحتها النووية.
كما توجت هذه الجهود في مشروع 706، وهو برنامج سري قاده علماء مثل منير أحمد خان وعبد القدير خان، الذين أصبحوا يعرفون لاحقًا بـ "آباء القنبلة النووية الباكستانية", بين عامي 1974 و1983، تم إحراز تقدم كبير، خاصة بعد الانقلاب العسكري الذي قاده الجنرال محمد ضياء الحق، والذي سرع من تطوير البرنامج النووي, أسس المشروع العديد من مراكز البحث والتطوير السرية، وتوج باختبار ناجح لجهاز نووي بارد في 11 مارس 1983, تم الاحتفال بهذا الإنجاز من قبل الحكومة الباكستانية، التي منحت العلماء والضباط العسكريين المشاركين في المشروع أرفع الأوسمة المدنية، تقديرًا لجهودهم في تحقيق هذا الإنجاز الاستراتيجي للبلاد.
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