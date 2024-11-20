الهجمات الإسرائيلية تتسارع على جنوب لبنان برا وجوا وبحرا

(MENAFN
) تتسارع الهجمات الإسرائيلية على جنوب لبنان برا وجوا وبحرا بعد شهر ونصف من الهجمات الشرسة، حيث يرد حزب الله باستهداف المواقع العسكرية الإسرائيلية, وفي الوقت نفسه، تجري مفاوضات لوقف إطلاق النار، حيث تدعي الولايات المتحدة، الحليف الرئيسي لإسرائيل، أنها تتوسط بين تل أبيب وبيروت عبر المبعوث آموس هوكشتاين, تهدف المفاوضات إلى إنهاء النزاع الذي بدأ في 23 سبتمبر 2024، رغم الدعم القوي الذي تقدمه الولايات المتحدة لإجراءات إسرائيل في غزة ولبنان.
كما وصل هوكشتاين إلى بيروت لاستئناف المفاوضات مع القادة اللبنانيين، بما في ذلك رئيس البرلمان
نبيه بري ورئيس الوزراء نجيب ميقاتي, ومع ذلك، تشير التقارير من الجانبين إلى أن العقبة الرئيسية في المفاوضات هي مطالبة إسرائيل بـ"حرية استهداف مواقع في لبنان حتى بعد وقف إطلاق النار"، وهي شرط مشابه لعملياتها في سوريا, وقد رفض لبنان هذا الشرط، بحجة أنه سيسمح لإسرائيل بمواصلة الهجمات دون الالتزام بأي اتفاق لوقف إطلاق النار, وفي هذه الأثناء، تتقدم القوات الإسرائيلية إلى الأراضي اللبنانية على عدة محاور استراتيجية، بينما تواصل تصعيد الهجمات الجوية والقصف المدفعي والاغتيالات المستهدفة لقادة حزب الله, وقد أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن المفاوضات يجب أن تستمر "تحت القصف والنار".
كذلك تشير التقارير الميدانية من جنوب لبنان إلى أن إسرائيل بدأت المرحلة الثانية من هجومها البري، حيث تتقدم إلى المواقع الدفاعية الأعمق لحزب الله في القرى التي تقع خارج خط الدفاع الأول, ومنذ بداية أكتوبر، دخلت القوات الإسرائيلية المناطق الحدودية، وقامت بزرع متفجرات في بلدات تشكل الخط الدفاعي الأول لحزب الله، إلا أن العملية واجهت انتكاسات كبيرة بما في ذلك الخسائر البشرية الثقيلة.
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