حركة حماس تندد بشدة بقرار وزارة الخزانة الأمريكية فرض عقوبات على عدد من قيادييها

(MENAFN
) نددت حركة حماس بشدة بقرار وزارة الخزانة الأمريكية فرض عقوبات على عدد من قيادييها، متهمة الولايات المتحدة بمواصلة دعمها المنحاز لإسرائيل وتمكينها من تنفيذ انتهاكاتها ضد الفلسطينيين.
وفي بيان لها، وصفت حماس الخطوة الأمريكية بأنها تأكيد على تحالفها "الإجرامي" مع الاحتلال الإسرائيلي "الفاشي"، وانتقدت العقوبات على أنها مبنية على ادعاءات مضللة وكاذبة, وأكدت الحركة أن قيادييها يعملون من أجل الدفاع عن حق شعبهم في مقاومة الاحتلال.
كما أشارت حماس إلى أن الولايات المتحدة فشلت في فرض عقوبات على المسؤولين الإسرائيليين المتورطين في جرائم الحرب والانتهاكات في غزة، بينما تواصل حماية مرتكبي العنف الإسرائيليين, ودعت الحركة الولايات المتحدة إلى إعادة النظر في موقفها، وإنهاء دعمها لإسرائيل، والاعتراف بحقوق الفلسطينيين، ومحاسبة إسرائيل على انتهاكاتها المستمرة.
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