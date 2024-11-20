ملياردير يخسر مليوني دولار في بيع منزل بميامي

MENAFN - Khaberni) خبرني - تكبد رجل الأعمال ووريث مؤسسة "سكريبس" الملياردير سام لوغان خسارة قدرها 2 مليون دولار في بيع منزله في ميامي بيتش.

واشترى لوغان، 33 عاماً، المنزل الفخم والذي يأتي مع رصيف خاص به، مقابل 13 مليون دولار في نقدية بالكامل منذ أكثر من عام بقليل، ويُعرف المكان باسم Villa Una، وقد ظهر في الموسم الخامس من برنامج الواقع "Siesta Key" على قناة .

وبيع المنزل مقابل 11 مليون دولار أخيراً، وفق "نيويورك بوست".



وتم تصميم الفيلا الجديدة التي تبلغ مساحتها 5600 قدم مربع، في شارع كليفلاند بمدينة ميامي بيتش بفلوريدا، بواسطة شركة هندسة معمارية في ميامي.

وتقع غرف النوم الستة والحمامات الستةعلى خليج بيسكاين، مع إطلالات على المياه في كل غرفة، وفي الداخل، يوجد مطبخ مفتوح للطاه ومصعد وغرفة عائلية وغرفة وسائط ومكتب منزلي، وتحتوي غرفة النوم الرئيسية التي تبلغ مساحتها 1000 قدم مربع على خزانة كبيرة الحجم.

وتتضمن التفاصيل أبواباً مخصصة وأرضيات من خشب البلوط الأبيض الفرنسي وأسقف بارتفاع 11 قدماً، ويشتمل المرآب الذي يتسع لسيارتين على شاحن تسلا.

ولوغان، من خلال والدته، هو وريث ومالك جزئي لشركة Scripps Network Interactive، وهي شركة تلفزيونية باعت شبكاتها - بما في ذلك HGTV وFood Network وTravel Channel وDIY Network - إلى ديسكفري في عام 2017 مقابل 14.6 مليار دولار، وفقاً للتقارير.

ووالد لوغان مطور ناجح للبناء الفاخر، بينما أسس لوغان العديد من الشركات بنفسه.