ملياردير يخسر مليوني دولار في بيع منزل بميامي

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- Khaberni) خبرني - تكبد رجل الأعمال ووريث مؤسسة "سكريبس" الملياردير سام لوغان خسارة قدرها 2 مليون دولار في بيع منزله في ميامي بيتش.
واشترى لوغان، 33 عاماً، المنزل الفخم والذي يأتي مع رصيف خاص به، مقابل 13 مليون دولار في صفقة نقدية بالكامل منذ أكثر من عام بقليل، ويُعرف المكان باسم Villa Una، وقد ظهر في الموسم الخامس من برنامج الواقع "Siesta Key" على قناة MTV .
وبيع المنزل مقابل 11 مليون دولار أخيراً، وفق "نيويورك بوست".
وتم تصميم الفيلا الجديدة التي تبلغ مساحتها 5600 قدم مربع، في شارع كليفلاند بمدينة ميامي بيتش بفلوريدا، بواسطة شركة هندسة معمارية في ميامي.
وتقع غرف النوم الستة والحمامات الستةعلى خليج بيسكاين، مع إطلالات على المياه في كل غرفة، وفي الداخل، يوجد مطبخ مفتوح للطاه ومصعد وغرفة عائلية وغرفة وسائط ومكتب منزلي، وتحتوي غرفة النوم الرئيسية التي تبلغ مساحتها 1000 قدم مربع على خزانة كبيرة الحجم.
وتتضمن التفاصيل أبواباً مخصصة وأرضيات من خشب البلوط الأبيض الفرنسي وأسقف بارتفاع 11 قدماً، ويشتمل المرآب الذي يتسع لسيارتين على شاحن تسلا.
ولوغان، من خلال والدته، هو وريث ومالك جزئي لشركة Scripps Network Interactive، وهي شركة تلفزيونية باعت شبكاتها - بما في ذلك HGTV وFood Network وTravel Channel وDIY Network - إلى ديسكفري في عام 2017 مقابل 14.6 مليار دولار، وفقاً للتقارير.
ووالد لوغان مطور ناجح للبناء الفاخر، بينما أسس لوغان العديد من الشركات بنفسه.
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