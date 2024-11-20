بشبهة الاغتصاب.. توقيف نجل أميرة النرويج

MENAFN - Khaberni) خبرني - أعلنت الشرطة النرويجية، الثلاثاء، توقيف نجل زوجة ولي العهد، الأميرة ميته ماريت، للاشتباه في ضلوعه في عملية اغتصاب.

وقد أوقف، مساء الاثنين، ماريوس بورغ هويبي (27 عاماً) المولود من علاقة سبقت زواج والدته عام 2001 من هاكون، وريث العرش النرويجي.

وقالت الشرطة في بيان إنها تشتبه في أن هويبي أقام علاقة "مع شخص كان فاقداً للوعي أو غير قادر على مقاومة هذا الفعل". وأضافت: "ولم تكن الضحية قادرة على مقاومة هذا الفعل".

وأشارت إلى أن المحققين فتشوا منزل المشتبه به وضبطت مقتنيات في الداخل.

وكان قُبض على بورغ هويبي في الرابع من أغسطس بعد مشاجرة ليلية في شقة امرأة في أوسلو، واتُهم بالتسبب في أذى جسدي لقاطنة الشقة التي كان على علاقة بها.

وذكرت وسائل إعلام نرويجية أن الشرطة عثرت على سكين مزروعة في أحد جدران غرفة نوم المرأة في ذلك الوقت.

وأعيد توقيفه مجدداً في سبتمبر بتهمة انتهاك أمر الحماية.

وتقول الشرطة إنه عند القبض عليه، الاثنين، كان في سيارة مع الضحية المزعومة لحادثة أغسطس.

وقالت الشرطة، الثلاثاء، أيضاً إن الشكوك المتعلقة بالحادث الأول باتت تشمل العنف المنزلي.

ولم يُتخذ أي قرار بعد، بحسب الشرطة، في ما يتعلق باحتمال وضعه في الحبس الاحتياطي.

ونشأ هويبي وأخواه غير الشقيقين - الأميرة إنغريد ألكسندرا البالغة من العمر 20 عاماً والأمير سفيره ماغنوس البالغ من العمر 18 عاماً - معا على يد ميته ماريت وهاكون.

وخلافاً لهما، ليس لهويبي أي دور رسمي عام.