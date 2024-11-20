7 أنواع من الأسماك يجب الإكثار من تناولها

MENAFN - Khaberni) خبرني - تناول المزيد من الأسماك يأتي على رأس التوصيات الغذائية الشائعة. ولكن مع الكم الهائل من خيارات المأكولات البحرية المتاحة، ربما يكون اتخاذ قرار الشراء أمرًا صعبًا. حتى أكثر خبراء التغذية حرصًا على الصحة يكافحون لتحديد الفرق بين أنواع الأسماك والعلامات التجارية من حيث الصحة ومستويات الملوثات، بحسب ما جاء في تقرير نشره موقع Real Simple.

تصنيف الأسماك

تقول كريستين كارلي، اختصاصية تغذية، عندما يتعلق الأمر بالأسماك، لا يتم تصنيف جميع الأنواع على قدم المساواة من حيث المحتوى الغذائي والتأثيرات الصحية العامة.

تحتوي معظم الأسماك على كميات كبيرة من البروتين وفيتامينات B ومجموعة من المعادن بما يشمل الحديد والسيلينيوم والزنك وحتى الكالسيوم في بعض الحالات. تضيف كارلي أن "البروتين ضروري لإصلاح العضلات ودعم المناعة وزيادة الشعور بالامتلاء والنشاط". وفي الوقت نفسه، تدعم العناصر الغذائية الأخرى الموجودة غالبًا في الأسماك صحة التمثيل الغذائي والجهاز المناعي والقلب والعظام.

أوميغا-3 وفيتامين D

تحتوي بعض أكثر أنواع الأسماك صحة أيضًا على أحماض أوميغا-3 الدهنية وفيتامين D. وتوضح كارلي: "تعتبر أحماض أوميغا-3 دهونًا صحية تساعد في الحفاظ على صحة القلب والدماغ والمفاصل والعينين والبشرة، كما تدعم الصحة العقلية وتقلل الالتهابات في الجسم، في حين يحافظ فيتامين D على قوة العظام ويعزز جهاز المناعة ويمكن أن يؤثر بشكل إيجابي على الحالة المزاجية".

كما أن هناك مجموعة من الملوثات الشائعة الموجودة في الأسماك والتي يجب الحذر منها مثل الزئبق والبلاستيك الدقيق وثنائي الفينيل متعدد الكلور PCB.

وتوضح كارلي أن "الزئبق مادة سامة يمكن أن يؤثر تناول مستويات عالية منها على الجهاز العصبي، وخاصة عند الأطفال والنساء الحوامل". وفي الوقت نفسه، مع الطبيعة الشاملة للتلوث البلاستيكي والكيميائي في جميع أنحاء العالم، أصبحت الملوثات البلاستيكية الدقيقة والكيميائية أكثر انتشارًا في مصادر المأكولات البحرية من أي وقت مضى.

وتضيف كارلي: "في الوقت نفسه، تعد ثنائيات الفينيل متعدد الكلور ملوثات صناعية تتراكم في بعض الأسماك ويمكن أن تضر بجهاز المناعة والهرمونات والخصوبة".

أسماك المزارع والبرية

تشرح كارلي قائلة إن "الأسماك البرية أيضًا تتعرض بشكل عام لتعرض أقل للملوثات مقارنة بالأسماك التي يتم تربيتها في المزارع، والتي يمكن أن تحتوي على إضافات ومضادات حيوية وملوثات بيئية أكثر". وفي حين أن هذا هو الحال غالبًا، يمكن القيام بالصيد المسؤول في المزارع بطريقة لا تؤدي إلى مستويات ملوثات غير عادية، ولا تعتبر جميع الأسماك البرية بالضرورة مستدامة. في الواقع، أكثر من 90% من مخزونات الأسماك العالمية إما مفرطة الصيد أو حتى مستنفدة تمامًا.

طرق الصيد

عند البحث عن شراء أسماك برية أكثر استدامة، ينبغي الاستفسار عن طريقة الصيد، وما إذا كان بالصنارة والخيط أم بالأسراب الحرة أو الصيد بالجر أو بدون استخدام أدوات الصيد التقليدية، لأنها كل ذلك يعني أن الأسماك تم صيدها بطريقة تؤثر بشكل ضئيل على الحياة البرية البحرية المحيطة، من خلال تجنب شبكات الحائط الكبيرة المسؤولة عن فقدان الأنواع بسبب الصيد العرضي.

أكثر أنواع الأسماك صحة

نظرًا لهذه الكمية الهائلة من المعلومات، تم استخراج سبعة أنواع من الأسماك التي تميل إلى أن تكون أكثر صحة، وأقل شوائب، وأكثر ملاءمة للبيئة من غيرها، كما يلي:

1. السردين

تقول كارلي إنها "أسماك صغيرة مليئة بأحماض أوميغا-3 والكالسيوم وفيتامين D".

2. الماكريل

تقع أسماك الماكريل في مرتبة أدنى في السلسلة الغذائية، مثل السردين، مما يجعلها خيارًا من المؤكد أنه يحتوي على نسبة أقل من الزئبق والمواد الملوثة الأخرى. "يحتوي الماكريل على نسبة عالية من أحماض أوميغا-3 الدهنية، ومن الأفضل تناوله مدخنًا أو مسلوقًا".

3. سمك السلمون

توضح كارلي أن "سمك السلمون يحتوي على نسبة عالية من أحماض أوميغا-3 وفيتامين D، وهو متعدد الاستخدامات وله نكهة خفيفة"".

4. سمك الرنجة

عند اختيار الأسماك المنخفضة في السلسلة الغذائية، فإن سمك الرنجة هو أحد أفضل الخيارات، حيث "تحتوي سمكة الرنجة على نسبة عالية من أحماض أوميغا-3 وفيتامين B12، وهي عادة ما تكون مخللة أو مدخنة"، كما تتوافر بشكل شائع في المعلبات. وإذا كان بالإمكان الحصول على شرائح سمك الرنجة الطازجة، فإنه يكون أحد أفضل الخيارات الغذائية.

5. السلمون المرقط

إن سمكة السلمون المرقط قوس قزح هي سمكة جميلة تستحق المشاهدة، بقشرة قزحية ملونة ولحم برتقالي غامق يشبه سمك السلمون. ورغم أنها ليست منخفضة في السلسلة الغذائية مثل الخيارات الأخرى في القائمة، فهي تتميز بأنها "غنية بأحماض أوميغا-3 وأقل تلوثًا من الأسماك الأخرى في السلسلة الغذائية العالية".

6. الأنشوجة

على الرغم من أن الأنشوجة غالبًا ما تحظى بسمعة سيئة، إلا أنها ليست لذيذة بشكل مخادع فحسب، بل إنها تقدم الكثير من الناحية الغذائية. نظرًا لأنه يتم استهلاك عظامها الصغيرة تقنيًا عند الاستمتاع بها، فإن الأنشوجة مصدر ممتاز للكالسيوم، بالإضافة إلى البروتين وأحماض أوميغا-3 الدهنية والسيلينيوم وفيتامينات B.

7. سمك القد

تقول كارلي إن "سمك القد خفيف ومصدر جيد للبروتين وفيتامينات B، وباعتباره سمكة "متوسطة" من حيث الترتيب على السلسلة الغذائية، فإن سمك القد سيكون أيضًا أقل تلوثًا من بعض الأسماك من الدرجة الأولى، مثل التونة.

كيفية انتقاء الأسماك الصحية

في حين أن هذه القائمة هي نقطة انطلاق رائعة لشراء المأكولات البحرية الصحية، فإن هناك العديد من الخيارات الأخرى التي تناسب هذه المعايير، إلا أنه يمكن اتباع القواعد العامة التالية، لانتقاء أفضل الأسماك الصحية:

. اختيار الأسماك الأصغر حجمًا في أسفل السلسلة الغذائية للحصول على أقصى قدر من التغذية ومستويات أقل من الملوثات

. الابتعاد عن الأسماك المقلية والمقلية لتجنب الصوديوم غير الضروري والدهون المشبعة والمواد المضافة

. تقليل عدد مرات تناول الأسماك، التي تتصدر السلسلة الغذائية مثل سمك أبو سيف والتونة والمارلن، لتجنب مستويات عالية من الزئبق والمواد الملوثة.



