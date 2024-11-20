متاجر«ماك آرثر جلين» تكشف عن أروع صيحات الموضة الخريفية في أوروبا استعداداً لعروض الجمعة البيضاء

(MENAFN
- mslgroup) مع حلول موسم الخريف، تواصل متاجر «ماك آرثر جلين» تعزيز مكانتها كوجهة مثالية للمسافرين من دول الخليج العربي الباحثين عن تجربة تسوق فاخرة ومواكبة أحدث صيحات الموضة الموسمية، بالإضافة إلى الاستفادة من خصومات الجمعة البيضاء الحصرية. بفضل احتوائها على أكبر مجموعة من متاجر العلامات التجارية في أوروبا، تدعو «ماك آرثر جلين» زوارها من الخليج العربي لاكتشاف أحدث صيحات الموضة عبر فروعها المنتشرة في 8 دول. تقدم المتاجر تجربة تسوق غنية وحصرية، ما يتيح للزوار فرصة تجديد خزانة ملابسهم بأناقة لهذا الموسم.
وفي سياق متصل، قامت المؤثرتان الشهيرتان في دول الخليج، ديبتي شنداك وتمارة القباني، مؤخرًا باستكشاف مجموعة متاجر «ماك آرثر جلين»، مع التركيز على زيارة "نوفينتا دي بياف" و"سيرافالي". وقدمتا رؤيتهما حول أبرز صيحات الموسم، مشيرتين إلى جاذبية اختيار العلامات التجارية الحصرية للمنافذ الإيطالية، والخدمات الفاخرة، وأجواء التسوق الراقية. كل هذا أسهم في تعزيز مكانة «ماك آرثر جلين» كوجهة التسوق الأولى للمسافرين المهتمين بالأناقة والرفاهية.
شاركت ديبتي شانداك تجربتها في متجر "نوفينتا دي بياف" بقولها: "يوفر المتجر مزيجًا رائعًا من العلامات التجارية الفاخرة والمعاصرة التي تحظى بشعبية كبيرة في دول الخليج العربي. من أسماء عالمية مثل دولتشي آند غابانا وأرماني وغوتشي، إلى خيارات أسلوب الحياة من ديزل ومارني، يُعتبر الاختيار عصريًا وثابتًا في آن واحد. أما الإكسسوارات من فورلا وفيرزاتشي، فهي مثالية لإضفاء لمسة من الفخامة على أي إطلالة."، وأشادت ديبتي بالأجواء الراقية في قرية نوفيتنا دي بياف، التي تستلهم تصميمها من الهندسة المعمارية الفينيسية، مضيفة: "إنها تجربة تسوق فريدة تتجاوز مجرد الشراء، بل تتعلق بالاستمتاع بالأناقة في مكان مفتوح وجميل يكمل الأجواء الفاخرة التي يتطلع إليها المتسوقون في دول الخليج العربي."
وبالمثل، أعربت تمارة القباني عن إعجابها بمجموعة العلامات التجارية الفاخرة المتوفرة في متجر سيرافالي، واصفةً إياه بأنه يوفر تجربة تسوق لا مثيل لها. وأشارت إلى أن "سيرافالي يجمع بين الرفاهية والسلاسة بشكل لا يمكن أن تجده في أي منفذ آخر. يضم المتجر علامات تجارية مرموقة مثل برادا وسان لوران وفندي، ويقدم خدمات استرداد ضريبة القيمة المضافة، مما يجعله وجهة مغرية للغاية للمسافرين من دول الخليج العربي الذين يقدرون الفعالية والترف في آن واحد. كما أن خدمات كبار الشخصيات، بما في ذلك التسوق الشخصي والصالة الخاصة، تضيف بُعداً جديداً لتجربة التسوق، مما يجعلها مثالية للراغبين في الاستمتاع بأقصى درجات الفخامة. ولا تكتمل التجربة دون التذوق من خيارات الطهي الإيطالية الأصيلة المتوفرة في سيرافالي والمناطق المحيطة، مما يضفي لمسة فريدة وأصيلة على فترات الاستراحة خلال التسوق والرحلة بأكملها."
سلطت ديبتي وتمارة الضوء على بعض الصيحات الرئيسية والعناصر التي يجب أن يمتلكها مسافرو دول الخليج العربي هذا الموسم عبر منافذ «ماك آرثر جلين»:
• السترات المصممة حسب الطلب: تُحدد السترات الرسمية المنظمة ومعاطف الترنش الكبيرة والمعاطف الصوفية المزودة بحزام المظهر الطبقي المتطور للموسم.
• إكسسوارات جلدية غنية: من الحقائب إلى الأحزمة، تعد الإكسسوارات الجلدية الفاخرة بألوان عميقة رائجة كقطع متعددة الاستخدامات وخالدة.
• ملابس السهرة الفخمة: بالنسبة لأولئك الذين يتطلعون إلى إضفاء التأنق على المناسبات المسائية، تُقدم علامات تجارية مثل فالنتينو وفيرساتشي قطعًا أيقونية ذات نسيج غني وتطريز معقد من المؤكد أنها ستترك انطباعًا.
• أحذية جريئة: هذا الخريف، تعد الأحذية المميزة بألوان نابضة بالحياة وتشطيبات مخيطة، مثل المخمل أو الجلد، الخيار الأفضل لأولئك الذين يريدون إحداث تأثير.
ومع اقتراب عروض الجمعة البيضاء، تستعد منافذ «ماك آرثر جلين» لتقديم تجارب تسوق فريدة للمتسوقين في دول الخليج العربي، عبر عروض حصرية على أشهر العلامات التجارية الفاخرة. تُعتبر هذه الفترة فرصة مثالية لاكتشاف تشكيلاتها الفاخرة في مواقعها المختلفة. تتميز «ماك آرثر جلين» بتقديم مجموعة واسعة من العلامات التجارية المصممة بأسعار مغرية، وتأتي فعالية الجمعة البيضاء لتضيف قيمة إضافية من خلال خصومات حصرية وعروض ترويجية مميزة، بالإضافة إلى خيارات استرداد ضريبة القيمة المضافة للمسافرين الدوليين
قالت سابينا بياتشينتي، مديرة الأسواق الدولية في متاجر «ماك آرثر جلين»: " نهدف هذا الموسم إلى تقديم تجربة تسوق لا تُنسى لضيوفنا في دول الخليج مع قيمة أكبر من خلال عروض الجمعة البيضاء. تتميز منافذنا في جميع أنحاء أوروبا، مثل سيرافالي ونوفيتا دي بياف في إيطاليا، بتوفير علامات تجارية مصممة تلبي التفضيلات الفريدة لعملائنا في دول مجلس التعاون الخليجي. من المواد الأساسية الموسمية إلى الإكسسوارات الفاخرة التي تُكمل الإطلالة المثالية، يُعد حدث الجمعة البيضاء في «ماك آرثر جلين» فرصة لا تُفوَّت لجلب أفضل ما في الموضة الأوروبية إلى المنزل."
تدعوكم متاجر «ماك آرثر جلين» هذا الخريف للانغماس في أحدث صيحات الموضة الأوروبية وتجربة تسوق فاخرة لا تُضاهى. للمتسوقين القادمين من الخليج، نقدم لكم فرصة لا تُفوَّت للاستمتاع بالجمع بين الأناقة والتوفير في حدث الجمعة البيضاء الحصري.
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