سيتي سكيب الرياض 2024، شراكات جديدة وتوسعات استراتيجية في قطاع المعارض

(MENAFN
- Awareness Marketing Management) مع إسدال الستارة على فعاليات النسخة الثانية من معرض
سيتي سكيب غوبال في الرياض، حققت شركة بيلد أب، الرائدة في تقديم حلول المعارض والفعاليات وتجارب العلامة التجارية في المملكة العربية السعودية، نجاحاً لافتاً ومبهراً من خلال تقديم خدماتها في مشاريع ضخمة بالتعاون مع اثنتين من كبرى الشركات في القطاع العقاري بالمملكة.
تعتبر هذه المشاريع نقلة نوعية لشركة بيلد أب، إذ تمثل تحولاً كبيراً في نموذج عملها، حيث انتقلت من تقديم خدماتها عن بُعد من مقرها في دبي على مدار 13 عاماً إلى تقديم هذه الخدمات من المقر الإقليمي الجديد في المملكة، الذي بدأ أعماله منذ أواخر عام 2023، وقد عكست هذه الخطوة التزام الشركة بتعزيز تواجدها في السوق السعودي وتلبية احتياجات شركائها بشكل أفضل.
وفي تعليق له، قال زياد غالول، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة بيلد أب: "نحن سعداء بالثقة الكبيرة من قبل شركائنا في معرض سيتي سكيب غلوبال، كما أننا في سعي دائم لبناء شراكات جديدة، في الوقت ذاته الذي نسعى فيه للحفاظ على علاقات مستدامة مع شركائنا الحاليين والارتقاء بها، مضيفاً: "تمثل المشاريع الجديدة تحدياً كبيراً لإثبات خبرتنا في عالم المعارض والفعاليات وتجارب العلامة التجارية التي تمتد لأكثر من 16 عاماً، وتقديم بصمة مختلفة تلبي طموحات الشركاء." وأشار إلى أن المشاريع التي نفذتها الشركة تميزت بمفهوم مبتكر شمل كتلة البناء الضخمة، مما يتطلب إدارة احترافية للمخاطر والالتزام بأفضل المعايير العالمية للسلامة والأمان، إضافة إلى استخدام تقنية الثلاثية الأبعاد وتجارب حسية غامرة عززت تجربة الزوار وقدمت تجربة تفصيلية متميزة للمشاريع بأسلوب فريد."
كما نوه غالول بأن هذه المشاريع، وغيرها من المشاريع التي تنفذها الشركة داخل المملكة، تأتي في إطار تطوير قطاع الفعاليات والمعارض بالمملكة، وتعكس تطلعات الشركة نحو النمو المستدام وتقديم أفضل الحلول لشركائها، مما يعزز مكانتها كشريك موثوق في هذا المجال.
وتحدث غالول عن بعض المشاريع التي أنجزتها الشركة، حيث قال: "نفذنا العديد من المشاريع المتميزة داخل المملكة وخارجها لشركائنا السعوديين خلال عام 2024." من بين هذه المشاريع، مشروع "شركة تطوير المربع الجديد" في معرض ريستاتيكس 2024، ومشروع "وزارة الداخلية" في معرض ليب 2024. كما شملت المشاريع جناح لرئاسة أمن الدولة ومشروع BAE system لوزارة الدفاع في معرض الدفاع العالمي 2024، بالإضافة إلى جناح "هيئة السياحة السعودية" في سوق السفر العربي بدبي، والذي حاز على جائزة أفضل جناح للأعمال خلال المعرض، وهو ما نعتبره نجاحاً كبيراً لنا أيضاً.
وأشار غالول إلى أهمية إنشاء المقرات الإقليمية في تعزيز كفاءة الشركات الأجنبية، حيث توفر هذه المقرات، البيئة الملائمة لتسهيل العمليات وتلبية احتياجات السوق المحلي بشكل أسرع وأكثر فاعلية، مؤكداً بأن الحكومة السعودية قدمت تسهيلات مهمة تعزز من قدرات الشركات، مما يسهل عليهم التوسع والاستثمار في المملكة. وأضاف: "هذه الخطوات تعكس التزام المملكة بتطوير بيئة أعمال جاذبة، مما يساهم في دفع عجلة النمو والابتكار في مختلف القطاعات."
تشهد المملكة العربية السعودية نمواً كبيراً في صناعة المعارض والمؤتمرات أضحت بها مركزاً إقليمياً وعالمياً في استقطاب أهم وأبرز المعارض والفعاليات العالمية ، ويرجع ذلك إلى النهضة الاقتصادية والعمرانية التي تشهدها، بالإضافة إلى توفر المرافق والخدمات والبنية التحتية القوية ، كما تمتلك المملكة قطاعات قوية قادرة على الاستثمار في صناعة المعارض والمؤتمرات، يرافق ذلك توجه حكومي مستمر لدعم التنمية الاقتصادية وفق رؤية 2030 وما نشهده اليوم ما هو إلا صناعة مستقبل جديد يحمل في طياته الفرادة والإبداع والابتكار والريادة في كافة المجالات على مستوى المنطقة والعالم .
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