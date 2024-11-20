(MENAFN
- IHC) الاتحاد للشحن توفر رحلات أطول للحيوانات الأليفة مع خدمة نقل
الحيوانات من سلالات الأنف القصير
الاتحاد للشحن تمدد المدة القصوى لنقل الحيوانات الأليفة من 17 ساعة إلى 24 ساعة لضمان تلبية احتياجات العملاء
الشركة تعتمد سياسة موسمية جديدة تتيح نقل القطط والكلاب ذات الأنف القصير بين 1 نوفمبر وحتى 1 مارس لتلبية متطلبات الرعاية الفريدة لهذه الحيوانات
الخدمات الجديدة تندرج في إطار منتج
لايف أنيمالز الحاصل على اعتماد مركز تميز المدققين المستقلين التابع للاتحاد الدولي للنقل الجوي، وتتماشى مع المعايير الدولية، مما يعكس التزام الشركة الراسخ بالارتقاء بخدمات رعاية الحيوانات
أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة - كشفت الاتحاد للشحن، ذراع عمليات الشحن والخدمات اللوجستية التابع للاتحاد للطيران، عن إضافة تحديثات جديدة إلى منتج لايف أنيمالز الحاصل على اعتماد مركز تميز المدققين المستقلين التابع للاتحاد الدولي للنقل الجوي، تشمل توفير رحلات أطول واتباع ترتيبات خاصة للحيوانات من سلالات الأنف القصير. وتدخل هذه التغييرات حيز التنفيذ اعتباراً من 1 نوفمبر 2024، وتعكس التزام الشركة تجاه رعاية الحيوانات واعتمادها أرفع المعايير الدولية لتوفير خيارات سفر مرنة وعالية الجودة لأصحاب الحيوانات الأليفة.
وتتضمن التغييرات تمديد المدة القصوى لرحلات القطط والكلاب من 17 ساعة إلى 24 ساعة، تبدأ من استلام الحيوانات من محطة الانطلاق وحتى موعد الوصول المقرر في الوجهة النهائية، وذلك بما يتماشى مع لوائح الاتحاد الدولي للنقل الجوي والمفوضية الأوروبية. ويساهم هذا التحديث في توفير خدمة نقل الحيوانات الأليفة لمسافات أطول بأمان وراحة.
كما اعتمدت الاتحاد للشحن سياسة موسمية جديدة تتيح نقل سلالات القطط والكلاب ذات الأنف القصير بين 1 نوفمبر وحتى 1 مارس، إذ تحتاج هذه السلالات إلى رعاية خاصة أثناء الرحلات الجوية، حيث تعرّضها لمشاكل في التنفس. ويعدّ موسم الشتاء الأكثر ملاءمة لنقل هذه الحيوانات بأمان. ويتطلب نقل هذه الحيوانات مزيداً من الفحوصات والتوثيق والتصاريح من قبل خبراء خدمة لايف أنيمالز في الاتحاد للشحن للتحقق من جاهزيتها للسفر بأمان.
وتعليقاً على هذا الموضوع، قال توماس شورمان، رئيس عمليات الشحن والتسليم في الاتحاد للشحن: "تواصل الاتحاد للشحن الارتقاء بمعايير خدمات نقل الحيوانات الأليفة من خلال إدخال تحسينات إلى خدمة لايف أنيمالز لتوفير رحلات أطول والإعلان عن الخدمات المخصصة لسلالات الأنف القصير خلال أشهر الشتاء. وتؤكد الاتحاد التزامها بأعلى معايير رعاية الحيوانات، والذي كان الدافع لإجراء التحسينات الجديدة لتلبية احتياجات أصحاب الحيوانات الأليفة وشركات الشحن حول العالم".
وتقدم الاتحاد للشحن مجموعة شاملة من المنتجات المخصصة لتلبية احتياجات العملاء المتنوعة، بما في ذلك منتج لايف أنيمالز الحاصل على اعتماد مركز تميز المدققين المستقلين التابع للاتحاد الدولي للنقل الجوي، وحلول مزودة بنظام متكامل لضبط درجة حرارة نقل الأدوية، وحلول النقل الآمنة للبضائع الثمينة. كما توفر خدمات شحن جوي آمنة وموثوقة وفعالة في الأسواق الرئيسية في جميع أنحاء العالم، بفضل شبكتها العالمية المتنامية وحلولها اللوجستية المبتكرة.
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